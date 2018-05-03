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Иркутскому спорту – 95 лет! Золотой марафонец
Павел КУШКИН, заслуженный работник культуры России   
03 Мая 2018 г.
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В 1957 году золотую медаль чемпиона СССР в марафонском беге завоевал иркутский железнодорожник Сергей Попов, показавший лучший результат сезона в мире.

Этот год стал судьбоносным для Попова. Известности прибавила бронзовая медаль на Всемирных студенческих играх. Сергей – бесспорный лидер советской сборной. А звёздный час – победа на чемпионате Европы в Стокгольме. Дождливая холодная погода не отразилась на его самочувствии: сибиряк бежал мощно и финишировал в гордом одиночестве, установив мировой рекорд – 2.15.17.

В 1960 году Сергей участвовал в Олимпийских играх в Риме. Непривычная страшная жара, сразившая с десяток европейских бегунов, помешала реализовать свой потенциал. Две трети пути он держался в лидерах, а на финишной прямой вперёд вырвались африканские марафонцы, оказавшиеся в своей стихии. Попов финишировал пятым, чуть-чуть не дотянув до пьедестала.

Детство Сергея прошло в бурятском селе под Кяхтой. Почта от села в 12 километрах. Отец нередко просил резвого на ногу сына отнести письмо на почту, и Сергей с удовольствием это делал. В нём дремал талант бегуна, о чём сельский паренёк даже не догадывался. Любовь к лёгкой атлетике пришла к нему во время службы в армии. Первый успех – победа в 10-километровом кроссе в дивизионных соревнованиях. Демобилизовался в ранге чемпиона Дальневосточного военного округа. В Иркутске работал на железной дороге и упорно бегал свой марафон. Тренировал себя сам, поскольку специалистов в этой редкой дисциплине не было. И, надо сказать, хорошим тренером проявил он себя, начав выигрывать все крупнейшие российские и союзные соревнования. В его активе – яркий перечень достижений: 3-кратный чемпион СССР, рекордсмен мира. Его имя среди выдающихся атлетов на аллее Венсеннского парка в Париже.

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