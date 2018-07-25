Иркутскому спорту – 95 лет. Начальник бегал быстрее всех

В конце августа 1974 года на самом отдалённом участке БАМа, в таёжном посёлке Улькан, проходила первая спартакиада Байкало-Амурской магистрали.

Подготовить репортаж о том событии оказалось куда легче, чем передать в газету. Закавыка была в том, что телефонная связь с «центром» оборвалась. Я к начальнику местного строительно-монтажного поезда Анатолию Фролову:

– Выручайте.

– Не расстраивайся, – успокоил начальник, – передадим.

– По космической связи, – пошутил я.

– Да хоть и по космической, – улыбнулся Фролов, – в какой век живём.

Не знаю уж, какую связь подключил Фролов, но репортаж тогда дошёл до читателя вовремя.

37-летний Фролов и сам стал героем спартакиады, быстрее всех пробежав спринтерскую дистанцию в 100 метров. Силён был мужик. Во всех отношениях. Взвалил на себя строительство поселкового стадиона, стрелкового тира, бассейна и с честью вышел из трудной ситуации. Надо понимать, что тогда на БАМе и с жильём было туго, и других социальных проблем – выше крыши. Ему хватило смелости преодолеть барьеры. Спортивная закалка помогла, в юности он слыл отличным атлетом, побеждал на областных состязаниях.

А главным событием Улькана, да и всего БАМа в 1974 году стал вот этот прекрасный праздник в таёжной глубинке. На старт первой спартакиады БАМа вышли сотни посланцев Украины, Белоруссии, Грузии, Азербайджана, Латвии, бок о бок строивших магистраль. Они торжественным маршем прошли по улицам посёлка, подняли флаг соревнований, и... закрутилась карусель напряжённых баталий. Внимание привлёк светловолосый метатель диска Приедеслайка, водитель мостоотряда. Он играючи раскрутил снаряд и запустил его на победную отметку – 56 метров 70 сантиметров. Широко улыбнулся, откланялся и побежал на волейбольную площадку помогать добывать своей команде из посёлка Якурим новую победу.

Спор многоборцев ГТО дал ответ на вопрос, кто же самый сильный, ловкий, быстрый. Им оказался лесоруб из Магистрального Николай Барышников. В таком ритме проходили все старты. С нетерпением ждали подведения итогов борьбы. Победителем первой спартакиады стала команда хозяев из посёлка Улькан. Могла ли она проиграть при таком начальнике, как Фролов?!

...Много воды утекло с тех пор. Фролов вырос в крупного руководителя российского калибра, да и другие его друзья по стройке века не затерялись в таёжной глубинке. Для всех та спартакиада – историческое воспоминание о славной истории БАМа.

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