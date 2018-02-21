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Иркутскому спорту – 95 лет. Часть 3. Непревзойдённый чемпион
Правел КУШКИН   
21 Февраля 2018 г.
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Газета «Мои года» продолжает публикацию материалов, посвящённых 95-летию спортивного Приангарья.

Середина 30-х годов прошлого столетия выдвинула в Иркутске плеяду выдающихся, чьи имена вскоре узнала вся страна.

30 июня 1934 года, в день открытия иркутского стадиона «Динамо» с уникальным деревянным треком, зрителей восхитило выступление 24-летнего велосипедиста Вениамина Батаена. Этот парень с детства бредил велосипедом, гонял по улицам и бездорожью, побеждал на всех соревнованиях местного значения, но по большому счёту показать свою удаль не представлялось возможным, и он, как никто в Иркутске, ждал окончания строительства трека. На открытие пригласили всех известных сибирских велосипедистов. Во всех заездах Вениамин оказывался на голову сильнее, выиграв для начала спринтерскую 200-метровую дистанцию, а под занавес – и марафонскую 50-километровую. Про Батаена говорили: «Он умеет выжимать из велосипеда скорости, которые другим и не снились».

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Его яркий талант во всей красе раскрылся в Ленинграде, куда талантливый гонщик уехал учиться в институте физкультуры им. Лесгафта. Но город на Ангаре оставался для него родным, и при первой же возможности он летел сюда, как на крыльях. Памятным стал осенний чемпионат Сибири 1938 года с участием гонщиков из Красноярска, Омска, Читы, Прибайкалья. Но в центре внимания были выступавшие вне конкурса лучшие велосипедисты страны во главе с Вениамином Батаеном, к тому времени уже абсолютным чемпионом СССР. И Вениамин не обманул ожидания земляков: победил в гите на 200 метров и в командной гонке на пять километров, чуть-чуть не дотянув до всесоюзного достижения.

За свою долгую блестящую спортивную карьеру, длившуюся до 1951 года, Батаен одержал 32 победы в чемпионатах СССР и установил 32 отечественных рекорда.

Автор книги «Велосипедные гонки», заслуженный мастер спорта Вениамин Матвеевич Батаен был столь же успешен и в тренерском ремесле, воспитав четырёхкратного чемпиона страны и бронзового призёра Олимпийских игр в Риме Ростислава Варгашкина.

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Пример Батаена вдохновил его земляков – в велоспорт в те годы потянулась талантливая молодёжь. На том же чемпионате Сибири блеснула мастерством 19-летняя Валентина Смирнова, победившая на четырёх дистанциях, что позволило хозяевам первенствовать в командном зачёте. Здесь же впервые громко заявил о себе Виктор Капитонов (однофамилец легендарного гонщика и тренера с мировым именем), ставший победителем и призёром на нескольких дистанциях. А спустя год он на динамовском треке побил всесоюзный рекорд в пятикилометровой гонке, за что был удостоен звания мастера спорта.

Неутомимый Виктор Капитонов оставался лидером иркутских велогонщиков долгие годы, превысив в послевоенном 1945 году прежние областные достижения. Кстати, именно в 1945-м Батаен в очередной раз выиграл всесоюзное золото. Вениамин Матвеевич ушёл из жизни в 1989 году, оставив в наследство добрые традиции побеждать. Чему не одно десятилетие следовали иркутские мастера трека.

 ***

  • Звёзды иркутского футбола

Роман Зобнин: «Представить не мог, что стану чемпионом»

Воспитанник иркутского футбола, 24-летний полузащитник московского «Спартака» и сборной России Роман Зобнин – самый талантливый из игроков новой волны. На него очень рассчитывают в стартующем в начале марта чемпионате страны.

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Семилетний Ромка до изнеможения гонял мяч во дворе со старшим братом Александром и был по-детски счастлив только от этого. Но однажды мама привела его на иркутский стадион «Динамо», к тренеру Сергею Духовникову.

– Боюсь, что маловат он, в моей группе в основном 10-летние, – засомневался тот.

– Ромка – маловат? – Заволновалась мама, – да вы посмотрите на него, он же, как юный Роналду, играет только со старшими ребятами и тоже видит себя классным футболистом.

Духовников улыбнулся:

– Вот откажи такому, скажут, что звезду не разглядел. Хорошо, убедили!

Думается, Сергей Фридрихович не пожалел в последствии о своём решении. Роман заметно выделялся среди более старших ребят, и вскоре этого неординарного, по словам тренера, мальчика решили передать в футбольную Академию в Тольятти. Но окончательное решение было за родителями. Мама, как бы ей не хотелось расставаться с родным чадом, всё же дала на это своё добро – она верила в счастливую звезду сына.

В Тольятти Рома получил высшее футбольное образование и после окончания Академии его в 2011 году пригласили в местную команду мастеров второго дивизиона с одноимённым названием «Академия».

В 2013 году сибиряка приглашают уже в московское «Динамо», где по итогам сезона 2014/15 он был отмечен специальным призом «Надежды Динамо», как лучший молодой игрок основного состава.

Первые международные матчи в 1/8 Кубка Европы в Италии стали переломными для него в психологическом плане. Он полтора года не выходил на поле с первых минут в матчах высокого накала, и вдруг главный тренер Станислав Черчесов объявляет его в игре с итальянской командой «Наполи» в стартовом составе. Риск? Еще какой! «Наполи» – отличная команда, действует очень быстро. Игра захлестнула Романа до такой степени, что в какой-то момент он сыграл не в меру жёстко и был удалён с поля. Состояние было ужасное, но это закалило характер. Сложный этап «обкатки» был пройден.

Эксперты тогда отмечали, что молодой Зобнин силён в отборе мяча, здорово «стреляет» по цели, выполняет на поле огромный объём работы. Всё это сработало на Романа, и вскоре тогдашний тренер российской сборной итальянец Капелло приглашает динамовского полузащитника в 2015 году на товарищеский матч с Казахстаном.

– Вызов стал для меня неожиданностью, – вспоминал Роман, – ведь я готовился к выступлению за молодежную сборную и не думал, что привлеку внимание самого дона Фабио.

В чемпионате страны 2015/16 годов «Динамо» сыграло неудачно и впервые в своей истории покинуло высшее футбольное общество. А на Романа обрушились приглашения из других элитных команд. Он выбрал московский «Спартак», подписав контракт на четыре года. За него выложили тогда баснословную сумму – 3 миллиона евро. Причины своего ухода из «Динамо» Роман не скрывал:

– Я обязан «Динамо», со многими игроками сохранил добрые отношения, внимательно слежу за выступлением клуба, но уже не хотел играть в первой лиге. Так что был счастлив, что меня пригласили в «Спартак».

Но ему ещё предстояло доказать, что приглашение не ошибочное. И он это доказал, став в один сезон лидером красно-белых. А команда, в свою очередь, доказала, что способна вернуть себе чемпионский титул, утерянный ещё в 2001 году.

– Я даже представить не мог, что стану чемпионом, за один миг моя жизнь просто перевернулась.

...Потом была серьёзная травма, но всё обошлось. Вернувшись после полугодового вынужденного перерыва на поле, в матче с «Краснодаром» 18 октября прошлого года Зобнин заиграл с прежним блеском. Его ждал не только «Спартак», но и наставник национальной сборной Станислав Черчесов, который очень на него рассчитывает в предстоящем мировом чемпионате.

А сейчас всё внимание поклонников кожаного мяча приковано к российскому первенству, в котором лидирует столичный «Локомотив». Но, по мнению специалистов, вся борьба за золотой титул ещё впереди. Интрига подогревается тем, что уже 4 марта между собой играют лидер и действующий чемпион. Предсказать исход золотой гонки пока не осмеливается ни один оракул.

Кстати, за «Спартак» выступает ещё один наш земляк, участник мирового чемпионата 2014 Андрей Ещенко. А капитан спартаковцев Денис Глушаков в 2007 году играл за иркутскую «Звезду» в первой лиге.

...У Романа Зобнина всё отлично и в личной жизни: он женат, жена – избранница из Тольятти, увлекалась бальными танцами, но после рождения сына Роберта всё внимание уделяет семье.

– Так что я вполне счастливый человек, – говорит о себе Роман. – И ещё спокойный, – добавляет он смеясь. – Чтобы вывести меня из себя, нужно приложить максимум усилий».

***

Эстафета поколений

В 1937 году совместными усилиями иркутского горкома комсомола и редакции газеты «Восточно-Сибирская правда» родилась легкоатлетическая эстафета на призы этой газеты. На первый старт 15 июня вышли 218 участников, представлявших семнадцать мужских и тринадцать женских команд. Женский забег увенчался успехом студенток «Буревестника», а мужской – команды авиатехнического училища.

Эстафета завоевала необыкновенную популярность и проводилась даже в годы Великой Отечественной войны. После войны старты по традиции давались в дни празднования Победы, собирая лучших спортсменов области с обязательным приглашением заслуженных ветеранов. Особого расцвета эстафета достигла в 80-е годы, когда на старт выходили сотни коллективов физкультуры – рекорд 10 тысяч (!) участников. Считали за честь принять в ней участие прославленные мастера – чемпионы и призёры Олимпийских игр и международных турниров Татьяна Гойшик, Константин Волков, Александр Крупский, Александр Золотарёв, Ольга Антонова, Михаил Залуцкий и другие. В последующие годы интерес стал ослабевать, и сегодня эстафета утратила свою популярность.

***

  • Поздравляем!

7 февраля отметил своё 43-летие заслуженный мастер спорта, обладатель медалей разных достоинств европейского и мирового форумов, штангист Евгений Шишлянников. В 1994 году в Джакарте на первенстве мира среди юниоров в первом тяжёлом весе Женя впервые принёс родной Зиме золотую медаль. В том же году ученик заслуженного тренера России Павла Блинова завоевал титул чемпиона Европы. Это была первая высокая вершина на пути к главной награде – Олимпийской. Перед Играми-2000 в Сиднее Шишлянников установил новый рекорд России в двоеборье, выиграл серебряную медаль мирового чемпионата в Афинах. Он – один из претендентов на олимпийскую медаль. Но тяжёлая травма спутала все карты. На помост он вернулся... в качестве тренера. Его ученикам есть что перенять у своего знаменитого наставника.

Ведущий рубрики "Иркутскому спорту - 95" Павел КУШКИН

 

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