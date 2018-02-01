Иркутскому спорту – 95 лет. Часть 2. Самая громкая сенсация

Газета «Мои года» продолжает публикацию материалов, посвящённых 95-летию спортивного Приангарья. В премьерном выпуске рубрики воспоминаниями о строительстве нового городского стадиона (ныне «Труд»), выступлении в первом всесоюзном спортивном празднике (1923 г.) в Москве поделился ветеран иркутского спорта, участник тех исторических событий Лев Каплан. А сегодня – слово его сподвижнику, герою Всесоюзной спартакиады 1928 года Степану Гусеву.

Стадион «Труд». Фото: irkipedia.ru

Самая громкая сенсация, или Как сибиряк именитым спортсменам нос утёр

На фото: С. Гусев

Наше досье: Степан Васильевич Гусев (1907–2002) – коренной иркутянин, вырос в доме, что на углу Партизанской (бывшей Блинной) и Подгорной. Он отличался богатырским здоровьем: в любой игре – в бабки, городки, футбол, хоккей – ему равных не было. Отлично плавал. В 1923 году он стал заниматься академической греблей в яхт-клубе и первую победу в культивированном в то время виде спорта – на народных лодках – одержал ещё 16-летним юношей. Как бессменный чемпион Иркутска по гребле, был по рекомендации руководителя иркутской делегации Семёна Бороздова допущен к участию во Всесоюзной спартакиаде 1928 года.

«Пять суток я тащился до Москвы в душном вагоне поезда, – вспоминал во время наших с ним встреч Степан Васильевич, – и на торжественное открытие 12 августа не успел. Рассказывали, что это было грандиозное зрелище: на новеньком стадионе «Динамо» собралось около 60 тысяч зрителей, свыше семи тысяч советских и 612 зарубежных спортсменов приняли тогда участие в той спартакиаде. В их числе были и три иркутских легкоатлета. К моему приезду они уже завершили борьбу: А. Галактионов принес зачётные очки в кроссе на восемь километров; В. Филиппова заняла шестое место в метании диска; О. Шубин финишировал десятым в десятиборье. Учитывая высочайшую конкуренцию, что царила тогда на спартакиаде, это было просто здорово!

За команду Сибири выступали и пять наших футболистов. Выиграв два стартовых матча у Туркмении (4:2) и команды Центрально-Черноземного района (5:1), сибиряки споткнулись на сборной Финляндии (2:3) и выбыли из турнира.

На вокзале меня встретил Борозов и сходу огорошил:

– Надо поторапливаться, скоро старт.

Я взмолился:

– Хотя бы часок отдохнуть.

– Потом отдохнёшь, а сейчас мигом на водный канал. Стартуешь в гонке на два километра. В соперниках, правда, – одни знаменитости, мастера международного класса, но ты не хуже.

А я понятия не имел – хуже или лучше, ведь дальше Иркутска тогда нигде и не бывал. На водном стадионе яблоку негде было упасть: тысячи болельщиков шумят, свистят, флагами размахивают.

Бороздов похлопал по плечу:

– Не робей, Степан, где наша не пропадала.

В самом деле, ничего ведь не теряю, приехал – уехал, никто и не заметит. Поначалу позади всех держался, присматривался – не хотелось раньше времени о себе заявлять. А потом вижу – на меня ноль внимания, чемпионы друг друга караулят, ну и рванул на всю мощь. Сам удивился, оказавшись впереди всех. Соперники, получается, проморгали мой рывок, а когда опомнились, до финиша рукой было подать. Но одному всё же удалось выскочить вперёд. Оказалось, чемпиону из чемпионов, знаменитому ленинградскому гребцу. Но для меня – что серебро, что золото – всё подарок судьбы. Как выяснилось, мой успех признали тогда самой громкой сенсацией спартакиады. Корреспонденты в растерянности снуют туда-сюда, в лицо-то они же меня не знают, спрашивают, кто такой Гусев, откуда? А мне не до них, свои ребята окружили – обнимают, целуют, хотели на радостях качнуть, да испугались, шибко здоровый – вдруг не удержат...

Цветущий Бороздов громче всех кричал:

– Я же говорил, Степа, что ты им нос утрёшь! Пусть знают сибиряков!

P. S. Как человек недюжинного таланта, организатор от бога, Степан Васильевич Гусев затем десятки лет оставался одним из самых заметных в иркутском спорте – на посту главы горспорткомитета, директора Центрального стадиона «Труд», председателя конькобежной федерации. Но это уже другая история...

***

Рекорды динамовского трека

30 июня 1934 года когда в Рабочем предместье за рекой Ушаковкой торжественно открылся спортивный комплекс «Динамо» с уникальным деревянным треком, единственным таким тогда в стране.

В 1933 году краевой совет «Динамо» возглавил комиссар госбезопасности третьего ранга И. П. Зирнис. Из бывших красных латышских стрелков, волевой и целеустремлённый, он непосредственно отвечал за строительство спорткомплекса.

– Если уж строить, так надо строить одно из лучших в стране спортивных сооружений, – убеждённо говорил Зирнис, – нам нужен стадион с футбольным полем и беговыми дорожками, игровые площадки для любителей баскетбола, волейбола, тенниса и крокета, бассейн и велотрек. Не бетонного покрытия трек, а деревянного, каких нигде ещё нет.

Невиданная задача, в которую мало кто верил. Но Зирнис обладал железным характером чекиста. Если поставили задачу, то её нужно выполнять. Лично не только контролировал ход строительства, а и показывал пример. Скинув мундир и засучив рукава рубашки, брал в руки топор и присоединялся к строителям. Орудовал ловко и умело, словно всю жизнь только и занимался плотницким ремеслом. Закончив, подзывал бригадира:

– Принимай работу, начальник.

– Профессиональная работа, комбриг.

– Семейная закваска, – улыбался Зирнис, – мои отец и дед не один дом построили своими руками и меня к ремеслу приучали. Но по жизни другим вот «строительством» пришлось заняться.

Зирнис приложил много усилий, чтобы динамовский спорткомплекс ввели своевременно и в задуманном виде.

Открытие вылилось в яркое спортивное торжество в присутствии пяти тысяч зрителей. Венцом праздника стали захватывающие гонки велосипедистов по треку, сравнимого лишь с миланским в Европе.

Всех тогда поразил высокой скоростью молодой Вениамин Батаен. На глазах иркутских зрителей рождалась звезда мирового класса – будущий чемпион и рекордсмен СССР, победитель крупных международных соревнований, заслуженный мастер спорта. Динамовский трек стал кузницей воспитания иркутских гонщиков высочайшего мастерства: Виктора Капитонова, Ростислава Чижикова, Эдуарда Одякова...

P. S. И. П. Зирнис в 1937 году был необоснованно репрессирован и затем затерялся где-то в сталинских лагерях.

***

Хроника спортивного Приангарья

Километры мужества

В 1931 году в Иркутске, как и по всей стране, родился самый грандиозный почин по вовлечению населения в массовые занятия физкультурой – всесоюзный комплекс ГТО, ставший на многие десятилетия любимым спортивным праздником миллионов. Призыв «Будь готов к труду и обороне» рождал и смелые интереснейшие инициативы. Велосипедные и лыжные переходы протяжённостью в тысячи километров с участием иркутских спортсменов – из этого ряда.

В 1931 году лыжный отряд из семи сибирских воинов-пограничников совершил небывалый по тем временам 500-киометровый пробег от Кяхты до Иркутска. Отважные парни на пути преодолевали хребты Хамар-Дабана и ледовые преграды Байкала с единственной целью – проверить надёжность охраны советской границы. Прошли и убедились: граница на замке.

С 20 июня по 24 августа 1934 года семеро иркутских велосипедистов совершили марафонский пробег от Отпора до Москвы, преодолев 7500 километров. Финишировали участники в столице – в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького.

Пять месяцев потребовалось отважным сибирякам, чтобы первыми в стране с ноября 1934 по апрель 1935 года совершить лыжный 8200-километровый неизведанный марафон от Нижневартовска до Мурманска. Группу возглавлял бывший литейщик завода им. Куйбышева, великий энтузиаст и организатор иркутского спорта Иван Попов. Стартовав с северной стороны Байкала, лыжники шли по компасу в жесточайшие 40-градусные морозы и пургу, сквозь покрытые тайгой сопки, обледенелые и снежные перевалы, Уральские хребты и тундру и, уже в полярную ночь, – вдоль берегов двух морей.

Выдержав все испытания, они вышли к Белому морю, где отважных сибиряков встречали, как героев-челюскинцев.

Вот имена свершителей того беспримерного перехода: И. Попов, А. Шевченко, К. Бражников, Е. Егоров, А. Куликов.

***

Имена – на века

1 февраля 1940 года родился основатель всемирно-известной иркутской школы по прыжкам с шестом, заслуженный тренер СССР Юрий Николаевич Волков – в прошлом отличный прыгун, призёр союзного чемпионата, мастер спорта международного класса.

Юрий Волков

Но в полной мере свой талант он реализовал в качестве тренера, воспитав плеяду выдающихся шестовиков – чемпионов и призёров европейских, мировых и олимпийских турниров.

Выше всех взлетел его сын Костя, который родился 28 февраля 1960 года. Он – серебряный призёр московской Олимпиады-80 и чемпионата мира, обладатель Кубка мира, чемпион Европы, Всемирной универсиады, победитель международного турнира «Дружба-84», единственный из иркутских спортсменов – депутат Верховного Совета РСФСР.

Константин Волков

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24 февраля мастер спорта международного класса, заслуженный тренер России по санному спорту Эдуард Вячеславович Бурмистров будет отмечать свой юбилей – 50 лет со дня рождения! Он родился в Братске, вырос в высококлассного гонщика на санной трассе Пихтовой горы под руководством тренера Павла Колоедова. Эдуард – двукратный чемпион России, участник двух Олимпиад – в 1992 году во французском Альбервиле и спустя два года в норвежском Лиллехаммере. Теперь он сам наставник. Его ученик братчанин Семён Павличенко – чемпион мира и Европы, на Олимпиаде-2014 в Сочи финишировал пятым.

Эдуард Бурмистров

Поздравляем наших февральских именинников!

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