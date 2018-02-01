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Иркутскому спорту – 95 лет. Часть 2. Самая громкая сенсация
|Правел КУШКИН
|01 Февраля 2018 г.
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Газета «Мои года» продолжает публикацию материалов, посвящённых 95-летию спортивного Приангарья. В премьерном выпуске рубрики воспоминаниями о строительстве нового городского стадиона (ныне «Труд»), выступлении в первом всесоюзном спортивном празднике (1923 г.) в Москве поделился ветеран иркутского спорта, участник тех исторических событий Лев Каплан. А сегодня – слово его сподвижнику, герою Всесоюзной спартакиады 1928 года Степану Гусеву.
Стадион «Труд». Фото: irkipedia.ru
Самая громкая сенсация, или Как сибиряк именитым спортсменам нос утёр
На фото: С. Гусев
«Пять суток я тащился до Москвы в душном вагоне поезда, – вспоминал во время наших с ним встреч Степан Васильевич, – и на торжественное открытие 12 августа не успел. Рассказывали, что это было грандиозное зрелище: на новеньком стадионе «Динамо» собралось около 60 тысяч зрителей, свыше семи тысяч советских и 612 зарубежных спортсменов приняли тогда участие в той спартакиаде. В их числе были и три иркутских легкоатлета. К моему приезду они уже завершили борьбу: А. Галактионов принес зачётные очки в кроссе на восемь километров; В. Филиппова заняла шестое место в метании диска; О. Шубин финишировал десятым в десятиборье. Учитывая высочайшую конкуренцию, что царила тогда на спартакиаде, это было просто здорово!
За команду Сибири выступали и пять наших футболистов. Выиграв два стартовых матча у Туркмении (4:2) и команды Центрально-Черноземного района (5:1), сибиряки споткнулись на сборной Финляндии (2:3) и выбыли из турнира.
На вокзале меня встретил Борозов и сходу огорошил:
– Надо поторапливаться, скоро старт.
Я взмолился:
– Хотя бы часок отдохнуть.
– Потом отдохнёшь, а сейчас мигом на водный канал. Стартуешь в гонке на два километра. В соперниках, правда, – одни знаменитости, мастера международного класса, но ты не хуже.
А я понятия не имел – хуже или лучше, ведь дальше Иркутска тогда нигде и не бывал. На водном стадионе яблоку негде было упасть: тысячи болельщиков шумят, свистят, флагами размахивают.
– Не робей, Степан, где наша не пропадала.
В самом деле, ничего ведь не теряю, приехал – уехал, никто и не заметит. Поначалу позади всех держался, присматривался – не хотелось раньше времени о себе заявлять. А потом вижу – на меня ноль внимания, чемпионы друг друга караулят, ну и рванул на всю мощь. Сам удивился, оказавшись впереди всех. Соперники, получается, проморгали мой рывок, а когда опомнились, до финиша рукой было подать. Но одному всё же удалось выскочить вперёд. Оказалось, чемпиону из чемпионов, знаменитому ленинградскому гребцу. Но для меня – что серебро, что золото – всё подарок судьбы. Как выяснилось, мой успех признали тогда самой громкой сенсацией спартакиады. Корреспонденты в растерянности снуют туда-сюда, в лицо-то они же меня не знают, спрашивают, кто такой Гусев, откуда? А мне не до них, свои ребята окружили – обнимают, целуют, хотели на радостях качнуть, да испугались, шибко здоровый – вдруг не удержат...
Цветущий Бороздов громче всех кричал:
– Я же говорил, Степа, что ты им нос утрёшь! Пусть знают сибиряков!
P. S. Как человек недюжинного таланта, организатор от бога, Степан Васильевич Гусев затем десятки лет оставался одним из самых заметных в иркутском спорте – на посту главы горспорткомитета, директора Центрального стадиона «Труд», председателя конькобежной федерации. Но это уже другая история...
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Рекорды динамовского трека
30 июня 1934 года когда в Рабочем предместье за рекой Ушаковкой торжественно открылся спортивный комплекс «Динамо» с уникальным деревянным треком, единственным таким тогда в стране.
В 1933 году краевой совет «Динамо» возглавил комиссар госбезопасности третьего ранга И. П. Зирнис. Из бывших красных латышских стрелков, волевой и целеустремлённый, он непосредственно отвечал за строительство спорткомплекса.
– Если уж строить, так надо строить одно из лучших в стране спортивных сооружений, – убеждённо говорил Зирнис, – нам нужен стадион с футбольным полем и беговыми дорожками, игровые площадки для любителей баскетбола, волейбола, тенниса и крокета, бассейн и велотрек. Не бетонного покрытия трек, а деревянного, каких нигде ещё нет.
Невиданная задача, в которую мало кто верил. Но Зирнис обладал железным характером чекиста. Если поставили задачу, то её нужно выполнять. Лично не только контролировал ход строительства, а и показывал пример. Скинув мундир и засучив рукава рубашки, брал в руки топор и присоединялся к строителям. Орудовал ловко и умело, словно всю жизнь только и занимался плотницким ремеслом. Закончив, подзывал бригадира:
– Принимай работу, начальник.
– Профессиональная работа, комбриг.
– Семейная закваска, – улыбался Зирнис, – мои отец и дед не один дом построили своими руками и меня к ремеслу приучали. Но по жизни другим вот «строительством» пришлось заняться.
Зирнис приложил много усилий, чтобы динамовский спорткомплекс ввели своевременно и в задуманном виде.
Открытие вылилось в яркое спортивное торжество в присутствии пяти тысяч зрителей. Венцом праздника стали захватывающие гонки велосипедистов по треку, сравнимого лишь с миланским в Европе.
P. S. И. П. Зирнис в 1937 году был необоснованно репрессирован и затем затерялся где-то в сталинских лагерях.
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Хроника спортивного Приангарья
Километры мужества
В 1931 году в Иркутске, как и по всей стране, родился самый грандиозный почин по вовлечению населения в массовые занятия физкультурой – всесоюзный комплекс ГТО, ставший на многие десятилетия любимым спортивным праздником миллионов. Призыв «Будь готов к труду и обороне» рождал и смелые интереснейшие инициативы. Велосипедные и лыжные переходы протяжённостью в тысячи километров с участием иркутских спортсменов – из этого ряда.
Вот имена свершителей того беспримерного перехода: И. Попов, А. Шевченко, К. Бражников, Е. Егоров, А. Куликов.
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Имена – на века
1 февраля 1940 года родился основатель всемирно-известной иркутской школы по прыжкам с шестом, заслуженный тренер СССР Юрий Николаевич Волков – в прошлом отличный прыгун, призёр союзного чемпионата, мастер спорта международного класса.
Юрий Волков
Но в полной мере свой талант он реализовал в качестве тренера, воспитав плеяду выдающихся шестовиков – чемпионов и призёров европейских, мировых и олимпийских турниров.
Выше всех взлетел его сын Костя, который родился 28 февраля 1960 года. Он – серебряный призёр московской Олимпиады-80 и чемпионата мира, обладатель Кубка мира, чемпион Европы, Всемирной универсиады, победитель международного турнира «Дружба-84», единственный из иркутских спортсменов – депутат Верховного Совета РСФСР.
Константин Волков
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24 февраля мастер спорта международного класса, заслуженный тренер России по санному спорту Эдуард Вячеславович Бурмистров будет отмечать свой юбилей – 50 лет со дня рождения! Он родился в Братске, вырос в высококлассного гонщика на санной трассе Пихтовой горы под руководством тренера Павла Колоедова. Эдуард – двукратный чемпион России, участник двух Олимпиад – в 1992 году во французском Альбервиле и спустя два года в норвежском Лиллехаммере. Теперь он сам наставник. Его ученик братчанин Семён Павличенко – чемпион мира и Европы, на Олимпиаде-2014 в Сочи финишировал пятым.
Эдуард Бурмистров
Поздравляем наших февральских именинников!