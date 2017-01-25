И с Берией дружил...

Маленков фигура далеко не однозначная. Многим он представляется «правой рукой Хозяина» и главным организатором репрессий, другие считают его заслуги во время войны недооцененными. Третьи не могут простить безвольную сдачу власти Хрущеву в 50-х. 8 января исполнилось 115 лет со дня рождения Георгия Максимилиановича. Кем же являлся этот человек, так стремительно поднявшийся наверх, а потом в одночасье лишенный всех постов? Об этом «Культуре» рассказал доктор исторических наук Геннадий Костырченко.

культура: Какое место занимал Маленков в сталинском окружении? Верно ли, что был ближайшей опорой вождя?



Костырченко: Можно сказать, что да. В 1934 году должность генсека упразднили, и Сталин подписывался на документах просто секретарем ЦК партии. Маленков и Жданов занимали такие же посты. Формально все трое были на равных, но фактически главенство оставалось за Сталиным. Маленков, будучи старательным и добросовестным чиновником, технически воплощал в жизнь идеи руководства. Какого-то идеологического фанатизма, как, например, Суслов, не проявлял. В Оргбюро ЦК попал в 1925-м, его привела туда жена, Валерия Голубцова, пришедшая в аппарат четырьмя годами ранее.

Она была племянницей жены Глеба Кржижановского, известного ученого-энергетика и личного друга Ленина. Маленков уверенно продвигался по служебной лестнице. Его заметил Каганович, взял к себе в московский горком, где в начале 30-х доверил отдел руководящих партийных органов. В 1934-м Маленков возвращается в ЦК заместителем заведующего аналогичного отдела. Через год его начальником здесь становится Николай Ежов. А в 36-м, когда последнего назначают наркомом внутренних дел, Маленков занимает освободившееся место.

культура: Это что за отдел, если оттуда — прямо в наркомы?



Костырченко: Самый ключевой и крупный на Старой площади. Ведал составлением учетных карточек-досье на всех членов и кандидатов в члены партии — около 2,5 миллиона человек. На этой базе была выстроена централизованная кадровая система. Маленков влиял на важнейшие назначения, в том числе и в НКВД. 11 мая 1937 года Политбюро возложило на него «обязанность давать заключения по всем предложениям отделов ЦК, касающимся назначения и перемещения работников». Он находился в самом эпицентре политических «чисток» в период так называемого «большого террора». По поручению Сталина вместе с Ежовым в 1937 году выезжал в районы, где проводились массовые аресты. Был одним из организаторов «чисток».

культура: Почему такую работу доверили именно ему?



Костырченко: Одна из причин — его высокая работоспособность. Параллельно Маленков руководил секретным аппаратом Коминтерна — фактически до роспуска интернационала ведал частью сотрудников внешней разведки. Кроме того, курировал от партии авиацию и развитие реактивной промышленности. Нельзя сказать, что он был слепым орудием Сталина. Например, Маленков первым забил тревогу, что во время «чисток» порой косили всех подряд. В мае 1937 года сам чуть не угодил под раздачу по ложному доносу с обвинением его в сотрудничестве с белыми в 1919 году. А 29 октября 1937 года Маленков направил Сталину проект постановления ЦК «Об ошибках парторганизаций при исключении коммунистов из партии, о формально-бюрократическом отношении к апелляциям исключенных из ВКП (б) и мерах по устранению этих недостатков», в котором говорилось о недопущении перегибов. В документе также предлагалось, чтобы все, кого исключают из партии, присутствовали при этом лично и могли защититься, ответить на вопросы. Сталин отнесся серьезно, на полях написал: «А как быть, если исключаемый арестован?» В конце концов проект с некоторыми поправками в 1938-м приняли. Маленкову своим докладом о перегибах удалось свалить Ежова. Кровавого наркома отстранили от руководства НКВД, затем расстреляли. К слову, благодаря именно Маленкову из Грузии был приглашен Берия, которого сначала назначили первым заместителем Ежова, а в ноябре 38-го — уже наркомом внутренних дел СССР. Вот тогда и возник тандем Маленков — Берия. Вместе они принимали участие в аресте Ежова. А в 1939-м Маленков возглавил управление кадров ЦК. Нет смысла говорить о важности этой должности — он отвечал за назначения на высокие посты во всех сферах.

культура: Во время войны тоже?



Костырченко: И не только в оборонной промышленности. Все командировки Маленкова на фронт совпадают с критическим состоянием дел на этих участках, последующей нормализацией и успешным переходом в наступление — это было при обороне Ленинграда, Москвы, Сталинграда, при битве на Курской дуге. Факт таких поездок упоминает и Хрущев, состоявший в военном совете Сталинградского фронта. Хотя о приезде Маленкова он вспоминает свысока: приехали, ничего не сделали, загадили все нужники... Но есть и другое мнение. Маленков был из тех, без кого Сталин не мог обойтись, поэтому от себя надолго не отпускал.

культура: Почему же после Победы Маленков впал в немилость?



Костырченко: Не он один. В начале июня 1946 года начались обыски у Жукова. Это была кампания, направленная против маршалов войны и генералов промышленности. Сталина раздражало, что все стали победителями, и, почивая на лаврах, совсем забыли, что нужно заниматься послевоенным восстановлением. Он приводил подчиненных в чувство, спускал на землю тех, кто чересчур возвысился. В этом хозяину активно помогал Жданов. Под раздачу попал и Маленков. В мае 46-го после доклада Сталина его выводят из секретарей ЦК. Повод — некачественная приемка авиационной техники в военные годы. Еще в мае 1945 года Сталин получил жалобу от авиаконструктора Яковлева, что якобы из-за наркома Шахурина, которого курировал Маленков, отечественная авиапромышленность сильно отстает, особенно реактивное самолетостроение. Немцы в конце войны в этой отрасли вырвались вперед. Маленкова перевели на незначительный пост в комитет по реактивной технике. Но в 1948-м Сталин возвращает его в секретариат ЦК. К этому времени Жданов, который являлся давнишним противником Маленкова, начал сильно сдавать, в августе умер, и вождю ничего не оставалось, как опять сделать Маленкова своей правой рукой.

Иосиф Сталин и Георгий Маленков на выставке трофейного немецкого оружия в ЦПКиО. 1943. Фото: С. Струнников/Фотохроника ТАСС

культура: Отец народов планировал новую «чистку», и ему требовался исполнитель?



Костырченко: Похоже на то. К 1949 году относится так называемое «Ленинградское дело». После смерти Жданова, покровителя ленинградцев, Маленков и Берия решили соперничающую группировку отодвинуть. Перед этим Маленков с рвением взялся за инициированный Сталиным разгром Еврейского антифашистского комитета. Не обошел даже зятя Владимира Шамберга. Отобрал у того паспорт, взамен выдав чистый, без регистрации брака со своей дочерью. Но зато Шамберг уцелел и позже эмигрировал.

культура: С кем из сталинского окружения у Маленкова сложились особенно тесные отношения?



Костырченко: Его родственники утверждают, что дружили с семьями Берии и Хрущева. С первым — понятно. С Хрущевыми проживали в одном доме на улице Грановского. Тот — этажом выше. А этажом ниже Маленкова — семья Буденного. С Хрущевым Георгий Максимилианович был знаком еще до войны по работе в московском горкоме. Как-то на Маленкова поступил донос, что он якобы имел контакты с белогвардейцами. Хрущев дал бумаге ход, но Сталин не придал ей значения. Затем Хрущева перевели в Киев, где он возглавил ЦК компартии Украины. В конце 49-го Сталин возвратил его в столицу на пост секретаря горкома. Хрущев оказался по должности ниже, чем Маленков (тот уже был достаточно крупной фигурой), и как человек, быстро приспосабливающийся, начал с ним дружить. С ним и с Берией.

культура: Стремился влиться в перспективную команду?



Костырченко: Совершенно верно. Когда 1 марта 1953 года разнеслись слухи, что Сталин умирает, они втроем поехали удостовериться. Вечером 2 марта прибыли на Ближнюю дачу в Волынском. В спальню отправился Маленков, сняв перед этим обувь, чтобы не слышно было шагов. Вошел, услышал хрипы, которые издавал Сталин, и сразу же поспешил назад, подумав, что вождь просто храпит во сне. В три часа ночи они возвратились в Москву в полной уверенности, что с Хозяином все в порядке. Берия всем сообщил: Сталин жив и здоров. Но потом Хрущев вернулся на дачу один. И когда воочию убедился, что вождь при смерти, тогда-то и состоялось то историческое заседание бюро Президиума ЦК 5 марта, на котором приближенные Сталина поделили власть.

культура: Первенство Маленкова никто не оспаривал?



Костырченко: В тот день нет. Хрущев предложил ему пост председателя Совета министров. Сказал: «Ну что ты будешь сидеть здесь, в ЦК? Ты можешь быть, как Ленин, главой правительства». Таким образом, Маленков формально стал первым лицом государства. А вторым — Берия. Но Маленков допустил просчет. Послушав хитрого Хрущева, он 14 марта сложил с себя полномочия секретаря ЦК. Эта должность в структуре власти была ключевой. Хрущев приготовил ее себе, а в сентябре 1953 года стал уже первым секретарем ЦК. На январском (1955 года) пленуме ЦК Хрущев выступил с речью о необходимости снятия Маленкова. Никита Сергеевич обвинил его в том, что в августе 53-го тот высказался за послабление налогов в сельском хозяйстве, легкой и пищевой промышленности. Хрущев заявил, что у Маленкова нет твердого характера, ему не хватает хребта. Чиновник, бюрократ, приспособленец, не имеющий самостоятельного видения. Маленкова сместили и назначили министром электростанций СССР. В 1957 году падение продолжилось: его вывели из членов Президиума и направили в Казахстан руководить электростанцией под Усть-Каменогорском, а затем Экибастузской ТЭЦ. Фактически в ссылку. В 1961-м исключили из партии.

культура: Если бы Маленков не отказался от поста секретаря ЦК в 1953-м, он смог бы стать лидером страны?



Костырченко: Вряд ли. Привык находиться на вторых ролях. Истинный руководитель государства должен обладать политической волей и заряжать энергией. Ни того, ни другого у него не было. Прекрасный добросовестный исполнитель, но не боец. По мнению же родственников, причина низвержения в том, что Георгий Максимилианович совсем не умел плести интриг. Не пытался добиться реванша. По воспоминаниям сына, в Экибастуз звонил помощник Хрущева с предложением возвратиться в Москву. Но Маленков даже не взял из рук своей жены трубку, сказав, что к «этому человеку» (Хрущеву) вопросов у него нет.

культура: То есть Хрущев хотел вернуть Маленкова во власть? В чем же логика?



Костырченко: Таких работоспособных профессионалов, справляющихся с самыми трудными задачами, было не так много. Он обладал редким упорством, был старательным и незаурядным управленцем. Маленков возвратился из Казахстана только в 1968 году, после смерти матери. С супругой Валерией Голубцовой они поселились в Подмосковье неподалеку от станции Удельная по Казанской дороге в освободившемся доме матери. Кстати, станция Маленковская по Ярославке не имеет к герою нашей беседы никакого отношения, она названа в честь другого партийного деятеля — первого председателя Сокольнического райсовета Емельяна Маленкова.

В 1973-м Голубцова, с которой Георгий Максимилианович официально никогда не был расписан, построила кооператив в Москве, и они переехали туда. В 80-м благодаря Андропову им дали квартиру на Фрунзенской набережной в престижном доме Совета министров. Там Маленков и прожил до самой смерти 14 января 1988 года. Тремя месяцами ранее умерла жена — ее кончина сильно подкосила 86-летнего большевика: от инфаркта так и не оправился. Жена, кстати говоря, сыграла большую роль в его жизни. Сильная и умная женщина подталкивала к решительным действиям. Многие считают, что карьерой он обязан исключительно ей.

В последние годы Маленков сделался очень религиозным. Его нередко видели вместе с женой на богослужениях в Даниловом монастыре. Часто захаживал в церковь. Поговаривали, что был даже певчим в хоре. Большое уважение к религии испытывали и его дети. Дочь, Воля Георгиевна, была проектировщиком храма Георгия Победоносца в селе Семеновском, примерно в 150 километрах от Москвы. Она же утверждала: именно ее отец убедил Сталина в том, что без смягчения религиозной политики Советскому Союзу войну не выиграть. Есть также упоминания, что в 1948 году под влиянием Маленкова Сталин отклонил предложение Суслова начать новое гонение на церковь. Однако, как известно, этот проект был реализован спустя десятилетие, уже при Хрущеве.

По инф. portal-kultura.ru

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