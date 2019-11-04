Homo naledi: есть сходство с современными людьми, да и жили «не так давно»… относительно

Обнаружение ранее неизвестного вида из рода Homo стало крупнейшей палеоантропологической сенсацией XXI века. Ископаемые останки Homo naledi были найдены на территории ЮАР, в пещерной системе под названием Райзинг Стар («Восходящая Звезда»).

Палеоантрополог Ли Бергер из Университета Витватерсранда и его коллеги обнаружили кости еще в 2013 году, но процесс их извлечения из пещеры занял продолжительное время, так что первая публикация с описанием находки вышла только два года спустя. Всего были обнаружены 1550 фрагментов окаменевших костей, которые составляют останки 15 особей. Название Homo naledi дано в честь пещеры, на языке сесото слово naledi означает «звезда». Рост их был 144–147 сантиметров.

Ряд черт Homo naledi весьма примитивен и роднит их с такими ранними предками человека, как Homo habilis, Homo rudolfensis и даже австралопитеки. К таким признакам относятся размеры черепа и объём его мозгового отдела (мозг Homo naledi был примерно в три раза меньше нашего). Но некоторые их анатомические признаки, напротив, указывали на относительное сходство с современными людьми — например, маленькие и тонкие кости челюстей и особенности строения стопы. Вторая сенсация, связанная с Homo naledi, прогремела в 2017 году, когда исследователи уточнили возраст находок. Оказалось, что Homo naledi жили не около двух миллионов лет назад, как предполагали изначально, а всего лишь 236 000–335 000 лет назад, то есть они обитали в Африке, когда там уже появлялись люди современного анатомического типа, а Европа уже была заселена неандертальцами.

Здесь предлагается отрывок из книги «Почти человек. Как открытие Homo naledi изменило нашу историю», Ли Бергер рассказывает, при каких обстоятельствах он впервые узнал об останках Homo naledi.

Я был уверен, что где-то должны были найтись новые пещеры. Во время проекта «Атлас» я и мои помощники (я называл их «пещерными друзьями») искали карстовые пещеры, однако тогда результаты оказались довольно скудными. Теперь я был уверен в существовании десятков и сотен подземных пещерных систем, которые никто и никогда не видел. Точки на моем мониторе как раз и были потенциальными входами — порталами в подземный мир, манящий новыми открытиями.

Раздался стук в дверь. В кабинет, сцепив руки в замок перед собой, вошел Педро Бошофф. На нем была красная вязаная шапка с помпоном, и он шел босиком: сколько лет знаю Педро — он всегда ненавидел ботинки.

Педро был когда-то моим студентом и собирался писать магистерскую об использовании гиенами пещер, но куда-то пропал, так и не дописав ее. Как он рассказал мне чуть позже, он уехал искать бриллианты в Центральную, а потом и в Западную Африку, но дело себя совершенно не оправдало. А в 1990-е, во время проекта «Атлас», Педро был одним из моих «пещерных друзей».

— Что с тобой? — спросил я. Вид у него был, словно он сейчас разрыдается.

— Мне надо с вами поговорить. Буквально пару минут...

Мы говорили больше часа. Поиски драгоценных камней провалились, и Педро страшно жалел, что оставил тогда палеоантропологию. Он говорил, что это была большая ошибка, и просил помочь ему чем-нибудь.

Я молча слушал его и размышлял: Педро прекрасно умел работать под землей, к тому же он прошел армейскую подготовку и до сих пор состоит в местном спелеологическом клубе. Он недурно искал окаменелости, а как-то в 1994-м даже первым нашел зубы древнего человека на едва открытой стоянке Дримолен (обстоятельства, впрочем, сложились так, что автором находки он так и не значится).

То, что именно он вошел ко мне в кабинет именно сейчас, я счел знаком свыше. Полной уверенности в том, что Педро вновь не взбредет что-то в голову и он не дернет куда-то, у меня не было; не было на тот момент и особого финансирования для начала поисковых работ. Но Педро был человеком, знавшим, как и что нужно делать в наших экспедициях, и я решил, что он заслуживает шанса. У меня был небольшой резервный фонд, так что я предложил ему место поисковика. Когда мы распрощались, я позвонил Боните де Клерк, нашему начальнику лаборатории:

— Мне нужно, чтобы ты узнала в отделе закупок, как бы можно было приобрести через университет мотоцикл.

За годы совместной работы Бонита привыкла к моим странностям, но тут и она в недоумении покачала головой.

Две недели спустя Педро с мотоциклетным шлемом в руках стоял у меня в кабинете. Он приехал отчитаться о проделанной работе. Мы договорились, что он начнет с долины Стеркфонтейн. Малапа, находящаяся бок о бок с Глэдисвэйлом, где я проработал целых 17 лет, преподала мне хороший урок: именно там, где ты больше всего уверен, жди сюрпризов.

Педро, однако, столкнулся с тем, что почти все входы в карстовые пещеры были очень узкими, да и он с годами немного набрал вес. К тому же спускаться в одиночку в подобные пещерные лазы — дело весьма рискованное.

— Хочу взять с собой пару ребят, — сказал он, — Рика Хантера и Стивена Такера. Они, конечно, любители, не профессиональные спелеологи, но я им доверяю.

Я слушал его и кивал в ответ. Мне еще не доводилось работать в проекте с непрофессионалами, а ведь именно по этой причине — из-за наличия профессиональных навыков — я и взял Педро. С другой стороны, раз уж мы собирались спускаться в неисследованные пещерные системы, нам были необходимы люди с подходящими физическими данными. И, несомненно, Педро был прав, что спускаться туда в одиночку — слишком большой риск. Решение было принято:

— Хорошо. Объясни им, что нам нужно, пусть попробуют.

День за днем — на смену августу пришел сентябрь. Педро звонил мне с отчетами или сам приходил в кабинет, докладывая об их вылазках. Он разбил территорию на сектора и шел от сектора к сектору, от местонахождения к местонахождению, с запада на восток. Его интуиция говорила, что надо искать именно в этом направлении. Стивен и Рик прекрасно сработались; они, видимо, очень хотели присоединиться к нашей команде, так что в любой свободный от работы час дня и ночи готовы были отправиться куда угодно.

14 сентября мой телефон зазвонил: это был Педро.

— Рик и Стивен говорят, что они нашли что-то стоящее!

За годы работы люди постоянно обращались ко мне с рассказами о том, что они нашли нечто потрясающее. На поверку находки оказываются обычно намного скромнее, чем истории о них. Но кто его знает? И я никогда не отказывался хотя бы взглянуть на фотографии.

— Сделай пару фотографий, ладно? — сказал я, вешая трубку. Я тогда редактировал статью о sediba, так что сразу же забыл о разговоре с Педро.

Прошло две недели. Педро мне периодически звонил, но об «открытии», которое совершили Рик и Стивен, я больше ничего не слышал; не слышал до последнего сентябрьского дня... Мне снова позвонил Педро и сказал, что Рик и Стивен сделали фотографии и он едет на встречу с ними. Я надлежащим образом воодушевил и подбодрил его и сразу же забыл об этом звонке.

***

Было девять вечера 1 октября. Я сидел на кухне за столом и разбирался с непрочитанными сообщениями в электронной почте. Это был долгий день: я ездил в Малапу, чтобы узнать, как идут монтажные работы по установке нашего «Жука». Поездка меня вымотала, так что, вернувшись домой, я выключил телефон, чтобы немного отдохнуть. Из полусонного чтения последних писем меня вырвал звонок домофона ворот. Странно — почти никто к нам так поздно не заходит... Через окно я видел свет фар припаркованного у нашего забора автомобиля. Я поднял трубку:

— Тут такое! Пустите нас, не пожалеете!

Это был Педро. Признаюсь, странно возбужденный тон его голоса заставил меня пару секунд поразмышлять над тем, стоит ли пускать «нас», кем бы эти «мы» ни были. Но я отбросил эти мысли и спустя пару минут «мы» — Педро и тощий долговязый парень с растрепанными волосами — стояли передо мной.

Это был Стивен. Педро наскоро представил нас друг другу. Все его жесты и движения говорили о сильном возбуждении.

— Ну что там у вас? — спросил я.

Долговязый Стивен быстро достал и раскрыл ноутбук.

На экране была фотография: на куске грязной карты лежала нижняя челюсть. Кусок мерной ленты лежал тут же рядом. Снимок был довольно темный, но по пропорциям зубов ясно было, что челюсть не принадлежала современному человеку. На втором снимке были кости — судя по виду, также принадлежавшие древним людям. На третьем была белесого цвета округлая линия, словно бы нарисованная на грязном полу пещеры; в рисунке линии ясно угадывался маленький череп.

Стивен божится, что я выругался. Может, и так. Всё же надо, как я сам себе обещал в прошлый раз, что бы ни было, следить за языком!

Фотографии, рассказывал он, были сделаны в давно известной спелеологам-экстремалам серии подземных пещер, называющейся Райзинг Стар (или Эмпайр Кейв).

13 сентября Стивен и Рик преодолели подземный обвал под названием Драконий Хребет, недалеко от вершины которого они обнаружили зубчатый лаз, сужающийся до 18 сантиметров. Я уже понял, что любители экстремального пещерного спуска вроде Рика со Стивеном питают слабость к подобным пещерам, ожидая, что там будет что-то интересное. Стивен отправился в лаз первым, Рик последовал за ним. Впереди был узкий, но довольно крутой, почти вертикальный спуск длиной 12 метров. К счастью для Рика и Стивена, спуск не оборвался провалом в зияющую под парнями каверну: еще несколько метров — и они оказались в небольшой камере. Весь пол камеры был буквально устлан костями — великим множеством костей.

Оглядев эти кости, Стивен и Рик решили, что это похоже на то, что мы искали.

Но аккумулятор в камере, которую они взяли, сел в самый неподходящий момент.

Чтобы добраться до камеры, у них ушло несколько часов тяжелых подъемов и спусков; обратный путь был еще дольше и труднее, учитывая, что нужно было карабкаться вверх по узкому лазу. Именно об этой находке они тогда и рассказали Педро две недели назад. В следующий раз, когда спускались в лаз, они захватили с собой запасной аккумулятор для камеры.

На несколько мгновений я потерял дар речи, бессмысленно перелистывая с одной фотографии на другую. Наконец голос вернулся ко мне, и я стал допрашивать Стивена обо всем, что он видел. Во всех деталях я заставил его пересказать мне весь их путь; на снимках я заметил, что на некоторых костях есть светлые пятна, свидетельствующие о недавних повреждениях, — Стивен клятвенно заверил меня, что ни он, ни Рик ничего не трогали и были очень аккуратны. Еще он сказал, что на одной из стенок камеры они нашли геодезический символ-ориентир, нарисованный, вероятно, еще одним любителем экстремальной спелеологии, неизвестно когда побывавшим здесь и по какой-то причине не отметившим эту камеру ни на одной спелеологической карте.

Я не верил своим глазам: кости гомининов так просто лежат на полу пещеры? Да как такое вообще возможно? Наконец я поднялся, чтобы принести нам пива. Джеки, Меган и Мэттью спустились к нам, чтобы узнать, из-за чего такой переполох, и тоже стояли разинув рты перед монитором.

Это было самое настоящее чудо.

Книга палеоантропологов Ли Бергера и Джона Хокса «Почти человек. Как открытие Homo naledi изменило нашу историю» вышла в издательстве «Манн, Иванов и Фербер». Книга построена как биография Ли Бергера. После краткого рассказа о детстве и учебе в США, переезде в ЮАР и первых исследованиях в Южной Африке и на тихоокеанском атолле Палау следует рассказ о двух главных открытиях Бергера: новом виде австралопитека Australopithecus sediba, обнаруженном в 2008 году, и о Homo naledi. Этим двум героям посвящены три четверти книги.

На портале «Мои года» есть много публикаций про исторические находки, былые времена. И здесь кое-что об этом можно прочитать:

Polit.ru

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