Главная тайна князя Владимира

Самая большая загадка святого князя Владимира, день памяти которого отмечают 28 июля, вовсе не в том, где именно и когда он крестился: в покоренном им греческом Херсонесе (Корсунь) или под Киевом, до взятия византийского города в Крыму или после. – "Российская газета".

Памятник святому равноапостольному князю Владимиру на Боровицкой площади

Нет особой тайны и в том, чем же был выбор веры Владимиром: точным расчетом дальновидного амбициозного политика, замыслившего создать государство, способное соперничать с Византией, или Божьим касанием. Это вообще не ребус: гениальность, пусть и в сфере политики, все равно имеет иррациональную природу, это то, что называют даром предвидения, озарением свыше, феноменальной интуицией - термин выбирай любой, суть неизменна. А то, что выбор христианства - ход гениальный, ход, который привел к возникновению не просто нового государства, новой культуры, новой цивилизации, не спорит никто.

Как сказал академик С. С. Аверинцев, "на глазах у изумленной Европы вдруг возникает из варварской страны на краю света держава с мировой культурой, мировой религией. И это сразу было ознаменовано расцветом древнерусской цивилизации". Распространение грамотности, появление летописания, развитие архитектуры, литературы, искусства. Киевская Русь начинает чеканить свою золотую монету, входит в общеевропейское культурное пространство. И все на протяжении жизни нескольких поколений! А международный авторитет! Один пример: если Владимир добывал себе в жены византийскую царевну Анну силой оружия, то с его потомками мечтали породниться все европейские правители. Дочь Владимира стала королевой Польши, сын женился на дочери короля Швеции, три внучки - королевы Венгрии, Норвегии, Франции.

Беседа князя Владимира с греческим философом о христианской вере. Радзивилловская летопись, XV век. Фото: WIKIPEDIA.ORG

Сравнивая через тысячелетие исходные данные и результаты выбора, сделанного Владимиром, можно констатировать: без вектора под названием "чудо" в этом грандиозном развитии не обошлось, что, впрочем, и расчет не отменяет. Просто чудо тут, как масло на бутерброде, размазано - на десятилетия, века, поэтому, скрываясь за повседневным, оно не столь явно. Так что никакой загадки в том, кем был Владимир - умным, прагматичным, удачливым политиком или человеком, действующим по наитию свыше, нет.

Главная неразгаданность святого князя Владимира - тайна не историческая и не политическая. Она человеческая, даже общечеловеческая. Тайна в том, как грешник мог стать святым. Давайте попробуем ее разгадать.

Преображение души князя Владимира дает надежду нам всем

Жития и летописи подробно расписывают, насколько святой князь Владимир первую часть своей жизни был не свят. Рассказывают о женах и сотнях наложниц (на взгляд современного человека - былинное преувеличение). Повествуют о том, как князь заманил в Киев старшего брата Ярополка и дал его убить. Не оправдывая Владимира, уточним: Ярополк в свое время пошел войной на среднего брата Олега, в результате чего Олег погиб - братоубийства были вполне в духе правителей того времени. Еще Владимиру припоминают историю с полоцкой княжной Рогнедой. Владимир к ней посватался, она оскорбительно - мол, куда лезешь, сын рабыни! - ему отказала. Владимир с войском взял Полоцк, Рогнеду обесчестил на глазах у ее родителей, которых потом убил, ну а на Рогнеде, как и хотел, женился. Есть еще история про христианина Феодора и его сына Иоанна, принесенных в жертву Перуну в честь какой-то победы, - тут, правда, подсуетились жрецы, князь просто не препятствовал.

Перечисляя грехи Владимира, которые мы знаем лучше своих, стоит сказать, что с началом братской междоусобицы юный князь прятался у варягов, а варяги не самые лучшие воспитатели таких добродетелей, как смирение, милосердие. Там один закон: "Либо я, либо меня". Одно право - право сильного.

Князь Владимир идет в поход на вятичей. Миниатюра из Радзивилловской летописи, XV век. Фото: WIKIPEDIA.ORG

Мы не знаем точно, когда именно князь прозрел, увидел свои поступки глазами Бога. Зато можно достоверно утверждать, что это прозрение было искренним, настолько глубинные изменения произошли в его характере и жизни. Очевидно и то, что крещению Владимира предшествовал его личный поиск Бога. При этом князь сначала нашел Бога для себя и только потом предложил свою веру народу.

Как же происходило крещение святого? Конец 80-х годов X века. Византийской империи на краю катастрофы. Поражение в войне с болгарами (986 г.) и мятеж, поднятый Вардой Фокой, объявившим себя императором, вынуждают двух соправителей империи Василия II и Константина VIII обратиться к князю Владимиру за помощью. Киевский князь берется помочь, но взамен требует от императоров руки их сестры Анны. Притязание для правителей империи унизительное, но они вынуждены согласиться - при условии крещения киевского язычника. Владимир к тому времени, считают историки, с выбором веры уже определился и в 988 г. предположительно под Киевом принял крещение с новым именем Василий.

Шеститысячный корпус князя Владимира прибывает в Константинополь и в пух и прах разбивает мятежников. Однако императоры выполнять обещание не спешат. Тогда разгневанный князь выдвигает войско на Корсунь и захватывает город. Византийцы от греха подальше отдают Анну в жены.

У А. К. Толстого есть дивная поэма "Песнь о походе Владимира на Корсунь", она и поможет нам приоткрыть главную тайну князя. И хотя Толстой не знал, что к приезду в Херсонес Владимир был уже крещен, - в этом историки утвердились позже, зато чуткость позволила поэту уловить нечто крайне важное в характере князя.

Вот монах (мних) христианин убеждает язычника Владимира в истинности христианства:

"Добро,- сказал князь,

когда выслушал он

Улики царьградского мниха, -

Тобою, отец, я теперь убежден,

Виновен, что мужем

был стольких я жен,

Что жил и беспутно, и лихо.

Что богом мне был то Перун,

то Велес,

Что силою взял я Рогнеду,

Досель надо мною, знать,

тешился бес,

Но мрак ты рассеял, и я в Херсонес

Креститься, в раскаянье, еду!"

А вот с каким юмором описаны чувства греков по приезду князя!

"Увидели греки в заливе суда,

У стен уж дружина толпится,

Пошли толковать и туда и сюда:

"Настала, как есть,

христианам беда,

Приехал Владимир креститься!"

Смотрите, здесь не только воинственный характер Владимира, привыкшего все решать силой! Здесь шире - здесь решимость! Искренняя, горячая готовность отринуть от себя "зверя" и принять Бога, именно это стало тем рычагом, который позволил совершиться такому невероятному перевороту на 180 градусов: от грешника к святому. Благодать, даруемая во время Таинства Крещения, воздействует на всех. Но от человека зависит, насколько он сумеет этот дар принять и распрощаться с греховным в себе. Насколько глубинно (по слову митрополита Антония Сурожского) он откроет себя Богу.

Как сообщает летописец, услышав евангельские слова: "Блаженны милостивые, ибо помилованы будут", крестившийся Владимир "повелел всякому нищему приходить на двор княжеский и брать все, что необходимо". Устроив так, князь понимает, что немощным и больным до его двора не добраться, и для таких он велит снаряжать телеги со всем необходимым. Прочитав в Деяниях Апостолов о том, что у первых христиан было общее имущество, князь раскрывает народу свои кладовые. Узнав о заповеди "не убий", пытается отменить смертную казнь. "Боюсь греха" , - отвечает Владимир на вопрос, почему не казнит разбойников... Буквальное и чистое восприятие христианства, скажут потом об этом богословы. "Надежда и утешение для каждого из нас - грешного, слабого, порой порывистого в вере, непостоянного в добре, - когда мы видим, что такой же, как мы, человек смог открыть Бога и так глубинно, так потрясающе измениться во всем",- писал митрополит Антоний Сурожский.

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