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Героические страницы сопротивления в нацистских концлагерях: побег советских узников из Маутхаузена
Александр Ходякин, pnp.ru   
04 Февраля 2020 г.
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В мемориальном комплексе на территории бывшего концлагеря Маутхаузен в Австрии прошла траурная церемония, посвященная легендарному побегу советских военнопленных.

Героические страницы сопротивления в нацистских концлагерях: побег советских узников из Маутхаузена

«В ночь с 2 на 3 февраля 1945 года советскими офицерами из «блока смерти» концлагеря Маутхаузен был совершен массовый побег (примерно 400-500 узников), — сообщили журналистам организаторы мероприятия из Фонда Александра Печерского. — Это восстание вошло в историю, как крупнейшее в истории Второй мировой войны.

На поимку беглецов были брошены огромные силы, немцы назвали эту акцию «Мюльфиртельская охота на зайцев», в ходе которой подразделения СС, вермахта, гитлерюгенда с помощью местного населения преследовали и зверски убили 410 советских военнопленных. Выжить удалось немногим, по разным данным, от 9 до 20 человек».

Попытка массового побега узников-смертников является одной из самых героических страниц сопротивления в нацистских концлагерях. Лишь спустя многие годы после войны благодаря журналисту Сергею Смирнову эта история получила известность в СССР. В «блоке смерти» было уничтожено около 6 тыс. человек, в подавляющем большинстве — советских военнопленных.

Участники памятной церемонии возложили венки. В мероприятии приняли участие советник премьер-министра Израиля по делам репатриантов из бывшего СССР Ариэль Бульштейн, руководитель Фонда Александра Печерского Илья Васильев, а также представители российского посольства в Австрии.

Наомним, что на нашем сайте можно найти информацию и еще об одном побеге - из лагеря смерти Собибор, который организовал Александр Печерский:

По инф. pnp.ru

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