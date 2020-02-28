Герои книги Олеши «Три толстяка»: кто они?

В литературе иной раз попадаются шедевры, поначалу незаметные, но в конечном итоге переворачивающие массовое сознание с ног на голову. Один из таких шедевров – «Три Толстяка» Юрия Олеши. Творение, которое вовсе могло не увидеть свет, но увидев – тут же стало бестселлером. Наверное, потому, что каждый, кто прочитал книгу, догадался, о каких именно Толстяках идет речь. Но просто, может быть, побоялся сам себе признаться в этом: крамола как-никак.

Иллюстрация к сказке "Три толстяка"

Как все начиналось?

На момент издания произведения Юрий Олеша уже был относительно известен в узких кругах любителей сатирической литературы. Но знали его тогда лишь под звучным псевдонимом Зубило. Так автор подписывал свои статьи, сатирические очерки и фельетоны, которые публиковались в газете «Гудок», имевшей на то время тираж в 60 тысяч экземпляров. Олеша-Зубило хвалил пятилетки, хоть и со своим фирменным едким юмором, ругал музыку Дмитрия Шостаковича. Уже тогда все предвещало бурю. Кстати, именно с активизацией бодрого публициста «Гудок» стал активно набирать востребованность и популярность.

На зубастые опусы перспективного 23-летнего молодого человека сразу же обратили внимание Михаил Булгаков, Валентин Катаев, Илья Ильф и Евгений Петров, также публиковавшиеся в то время в «Гудке». Роман-сказка «Три Толстяка», написанный в 1924 году, стал первой попыткой Олеши, что называется, выбиться в люди. И попыткой, как потом выяснилось, сразу же триумфальной. Однако сложности возникли прямо с порога: редакторы попросту не знали, как воспринять написанное, и что может последовать в случае публикации.

Четыре года рукопись находилась на стадии рассмотрения, без какой бы то ни было редакторской резолюции, а потом о ней и вовсе предпочли «позабыть». Формальных оснований для отказа не находилось, к тому же писатель прежде зарекомендовал себя как колкий и едкий сатирик, но и выпускать подобное было, видимо, себе дороже. Да к тому же молодое советское государство в то время не очень-то жаловало сказки – тем более, за авторством еще совсем молодого сатирика.

Текст лишь чудом не затерялся на полках – и был издан в 1928 году мизерным, по тем временам, тиражом в 7000 экземпляров. Но не прошло и года, как книга стала культовой, – и с тех пор издается в количестве не менее 200000 экземпляров каждый год, а с 1928 по 1981 год – даже и намного большими «партиями». Похоже, читатели узнали врага в лицо, поэтому шедевр так и полюбился.

Характеристики персонажей, которые позволяют понять Толстяков

Юрий Олеша

Сам Юрий Олеша происходил из обедневших дворян, в молодые годы много общался с разночинцами – и успел повидать всякое. Все герои так или иначе взяты из реальной жизни писателя, а Суок – так это вообще фамилия любовницы автора, с которой он несколько лет прожил в гражданском браке. Любопытно предыстория того, почему по ходу сюжета Суок и кукла то и дело меняются местами.

В юности будущий сатирик попал на представление бродячего цирка-шапито – и влюбился в выступавшую девушку-акробатку. Решив не откладывая дело в долгий ящик признаться ей в пылких чувствах, Олеша обнаружил, что это... никакая не девушка, а парень – артист травести, то есть как бы «ненастоящий», «кукольный».

«Тутти» – крикливый и плаксивый наследник Трех Толстяков, чье имя с итальянского переводится как «все», «весь»: очевидно, намек на самодержавие. Просперо, один из революционеров, фигурирует также в пьесе Шекспира «Буря», но уже не как бунтарь, а как волшебник, на власть которого совершено неудачное покушение. Тибул – пылкий революционный вождь, испытывавший нежные чувства к Суок, – усеченная фамилия римского поэта Альбия Тибулла, славного своими любовными похождениями.

Освобождение заключенного... Штурм дворца... Переход регулярных войск на сторону мятежников... Наконец, свержение ненавистных Толстяков... Все это образно дублирует небезызвестные революционные события 1917 года, как бы объединившие в себе февраль с октябрем.

Ну а Толстяки – это некая надоевшая всем триединая правящая элита. Каждый из них толст потому, что чрезвычайно раздут и обременителен государственный аппарат, который эти Толстяки собою и олицетворяют. Во всяком случае, такая точка зрения была общепринятой в среде оппозиционной интеллигенции, начиная с Александра Герцена и декабристов. Судя по революционному звучанию сказки, сам Олеша занимал ровно такую же позицию.

Кто такие Толстяки, и почему они идут вторым планом?

В общем, ясно, что намек не на людей и не на кукол, а на социально-государственные институты, а также на сословия, классы, страты. Получается, что Три Толстяка, всегда упоминаемые в неразрывной связке, – это Император, Правительствующий сенат и Совет министров. Своего рода Змей Горыныч о трех головах, но в управленческом обличье. Герои – человеческие марионетки, к которым внезапно пришло осознание их положения и последующая окрыленность. Ну а сумасбродный Тутти – это капризный, безвольный и не очень-то осознанный монарх-самодержец, не способный удержать власть в своих руках.

По идее, такой роман должен был пройти на ура именно в диссидентской среде. Однако встречать произведение овациями почему-то не поспешили даже сторонники «радикальных реформ».

Критик и прозаик Лидия Чуковская, приняв революционный запал, тем не менее восприняла роман в штыки, объяснив свое негативное к нему отношение тем, что «капризы сюжета» и «мир вещей» срабатывают в ущерб содержательной части. А современный автор и шоумен Дмитрий Быков и вовсе считает вещь наивной и «поточной»: «Это именно сказка начитанного мальчика, революционная по духу, романтическая по антуражу; Олеша написал одну такую вещь, а мог двадцать пять».

Ну что же, негативную реакцию на шедевр со стороны людей самых разных, в том числе антигосударственных убеждений, понять и объяснить легко. Не всем, в конце концов, хочется бунтовать против «Толстяков». Что, в общем-то, правильно: стабильность, надежность и определенность еще никто не отменял.

На творчество писателей, так или иначе, оказывают влияние их окружение и сама жизнь. Но откуда бы ни были взяты герои, главное, чтобы произведение оказалось в итоге настоящим. Проходило сквозь поколения и заставляло думать, мыслить и переживать.

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По инф. cyrillitsa.ru

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