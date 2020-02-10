Герман Геринг: арестованный «нацист №2» до последнего убеждал в своей невиновности

"Ранее неизвестные фотоснимки показывают Германа Геринга в середине мая 1945 года под американским арестом. Они позволяют увидеть, как некогда второй по могущественности человек в гитлеровской Германии переживал ее крах", - пишет немецкое издание Die Welt.

"Капрал был удивлен, - повествует журналист Свен Феликс Келлерхофф. - Зачем армия отправила опытного бригадного генерала и заместителя командира дивизии для того, чтобы арестовать дородного представителя немецкой фармацевтики? Таким казался американскому унтер-офицеру тучный мужчина, которого бригадный генерал Роберт Стэк и его отряд взяли под стражу на улице вблизи австрийской деревни Рафштадт. В багажнике его автомобиля капрал обнаружил богатый запас медикаментов: ампулы для инъекций и приема внутрь, а также тысячи таблеток разных видов".

"Это был вечер 7 мая 1945 года. Более или менее добровольно Герман Геринг, некогда второй человек Третьего рейха, а с 29 июня 1941 года официально назначенный "преемник фюрера", отправился под арест".

"Геринг, по-видимому, находившийся под действием наркотика, рассказывал американцам сумбурные истории. "Фюрер" якобы отстранил его две недели назад и приговорил к смерти. Его, рассказал Геринг, арестовали в Берхтесгадене эсэсовцы и должны были застрелить. Но солдаты его собственного люфтваффе "вытащили" его. Теперь же он хочет поговорить с главнокомандующим союзников Дуайтом Д.Эйзенхауэром - "как маршал с маршалом", - пишет издание.

После разговора с американскими генералами Джоном Далквистом и Робертом Стэком, который состоялся 8 мая 1945 года в Китцбюэле, высокопоставленного пленника отправили на самолете в Аугсбург, в штаб-квартиру 7-й армии США к генералу Александру Пэтчу.

"Тот сначала отправил его в образцовое нацистское поселение Беренкеллер на северной окраине Аугсбурга и 11 мая 1945 года организовал пресс-конференцию с союзническими военными корреспондентами - это необходимо было сделать, так как новость о появлении Геринга попала 10 мая 1945 года на первые полосы многих американских газет. На пресс-конференции присутствовал и Клаус Манн, американский офицер и сын лауреата Нобелевской премии по литературе Томаса Манна", - говорится в статье.

"К своему разочарованию, я нашел его гораздо менее бесформенным, чем ожидал: плотный, среднего роста человек с животом и двойным подбородком, но вовсе не безобразный, - писал Клаус Манн. (...) - Не скажешь, чтобы он вызывал особую антипатию, скорее наоборот. Известную жесткость в выражении его лица, разумеется, можно было отметить, и взгляд часто зло поблескивал". В то же время он был удивлен: "Однако голос звучал вполне приятно, мощно и ясно, хотя несколько масленистый, и лицо казалось неплохо скроенным" .

"Манн язвительно отмечал: "Большому господину было несколько дискомфортно; его смех звучал неестественно, бросалось также в глаза, что он часто прикладывает носовой платок ко лбу. Он потел, хотя сидел все-таки в тени". Геринг попросил переводчика донести до репортеров, что он давным-давно окончательно рассорился с Гитлером. " Совершенно разошлись! - подчеркнул он, подняв указательный палец. - Я прошу это отметить! Это важно!".

"Геринг якобы совсем ничего не знал о преступлениях нацистского режима - по крайней мере, он пытался внушить это журналистам. Он якобы никогда не догадывался о концлагерях, по крайней мере, о том, что там происходило: "Будь мне известны такие мерзости, я бы протестовал, принял бы решительные меры!", - цитировал Геринга Клаус Манн. На тот момент он еще не знал, что именно Геринг 31 июля 1941 года отдал Рейнхарду Гейдриху письменное поручение окончательно решить "еврейский вопрос", отмечает автор статьи.

"Несколько дней спустя, после 15-го, но до 19 мая 1945 года, в Аугсбурге были сделаны ранее неизвестные фотографии. Они являются частью личного альбома Ганса Валленберга, который в то время, будучи немецким эмигрантом, служил в информационной службе американской армии. (...) Его наследие хранится в архиве издательства Axel Springer, в котором также публикуется и Die Welt".

"Валленберг был свидетелем того, как Геринга, теперь уже в обычной форме вермахта без знаков отличия забирали в Беренкеллере в Аугсбурге. Грузный мужчина с трудом забирался в военный автомобиль - и продемонстрировал перед камерой свой мощный зад". Его везли в секретный лагерь под названием Camp Ashcan на юго-востоке Люксембурга - там до августа 1945 года содержалось в общей сложности 86 высокопоставленных функционеров и генералов Третьего рейха.

"В лагере Геринг обдумал стратегию, с которой он хотел с октября 1945 года выступать перед Международным военным трибуналом в Нюрнберге. Коротко говоря, он чувствовал себя законным предводителем немецкого народа и несправедливо обвиненным".

"Герман Геринг все еще считал себя законным преемником Гитлера. По крайней мере, он ожидал, что так считают немцы. В Нюрнберге он выразил эту иллюзию, заявив, что немецкий народ будет ставить ему памятники - "большие в парках и маленькие в каждой гостиной". Но, как известно, все произошло иначе: 15 октября 1946 в ночь перед своей казнью он отравился", - пишет Die Welt.

Еще публикации о малоизвестных страницах Второй мировой войны:

Перевод Inopressa.ru

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ЧИТАЕТ ВДУМЧИВО

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ