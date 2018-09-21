Гай платит

Сегодня о пенсиях не говорит только ленивый. Но вот кто вообще придумал эти пенсии? – "Российская газета"

Создателем первого пенсионного фонда был Гай Юлий Цезарь, а первыми пенсионерами - его солдаты

Ты - император

В древности цари и вожди иногда давали постаревшим слугам что-нибудь, что скрасит их старость. Землю, рабов, освобождали от податей. Многие утверждают, что это и была форма пенсионного пособия.

Но, с обывательской точки зрения, земля - это земля, налоговые "вычеты" - это льготы, а рабство, как утверждают резиденты Комеди клаб, успешно заменили ипотекой. Поэтому пенсия - это деньги. Которые тебе регулярно платят, чтобы поддержать в старости.

Если так, то создателем первого пенсионного фонда был Гай Юлий Цезарь, а первыми пенсионерами - его солдаты. Произошло это около 2000 лет назад.

Интересная деталь: у Цезаря пенсионерами были не только центурионы (офицеры), но и рядовые бойцы-легионеры. Спустя много веков об этой идее вспомнят: и в Европе, и у нас. И тоже первыми пенсионерами станут военные. Но только офицеры. Во Франции и в России - морские.

Но вернемся к Цезарю.

В 58-51 годах до н.э. он совершал удачные походы, покоряя племена, жившие на территории современной Франции и Бельгии, отчасти Германии.

Периодически на уже завоеванных землях случались восстания. Цезарь приказывал: на территории бунтующих племен каждый легионер может безнаказанно грабить и убивать. Вариант: всех мятежников Цезарь казнил, а отобранное у них имущество дарил подчиненным.

Но это добро обычно не шло солдатам впрок.

За кувшин вина

За легионами всегда следовала еще одна армия: римских купцов. Источники утверждают, что когда добычи было слишком много, то цены катастрофически падали. Пленников, захваченных на поле сражения, купцы покупали у легионеров за кувшин вина. А иногда после успешных битв продавалось в рабство до 50 тысяч человек. Например, после взятия Алезии (современный Ализ-Сент-Рен во Франции) каждый римский воин получил в награду по одному рабу.

Всего, как утверждал сам Цезарь, его легионам противостояли 300 племен общей численностью три миллиона человек, из которых один миллион он уничтожил, а еще один взял в плен.

Но, получая огромную добычу, солдаты обогащали не столько свои семьи, сколько купцов. Поэтому и ввели новшество: легионеры отдавали половину выручки от продажи рабов и трофеев, а также призовые и премиальные выплаты на хранение казначеям при знаменосцах когорты (палатку со знаменем охраняли особо бдительно). Деньги хранились в специальном ящике. При выходе в отставку ветеран получал накопленную сумму.

Так и сложились пенсионные накопления.

Придирчивый историк возразит: о стареющих ветеранах римской армии еще до Цезаря правители Рима заботились. Да, но в основном бывшим воинам давали землю. Практиковалось выделение земли на легион. Каждый участок получал имя того, кому был выделен. Создавались целые "дембельские" города.

Раз есть земля - вот и кормись.

Денежные выплаты ветеранам практиковали и в античной Греции. Но опять-таки, греки материально поддерживали не всех, а лишь изувеченных в боях, которые не могли прокормиться "на гражданке". Это были, скорее, не пенсии в нашем понимании, а пособия по инвалидности. Выделить такое пособие или нет, решали коллегиально. Матпомощь рассчитывалась из расчета среднего заработка ремесленника, принимались во внимание подвиги и состав его семьи. Но ветеран должен был регулярно доказывать, что он по-прежнему нуждается в помощи. Пропустил "переосвидетельствование" - значит, не особо и нуждаешься. Свободен.

За "пенсионную реформу" воины отблагодарили Цезаря, провозгласив его императором. Правда, править Римом он не мог. Не имел права - Рим был республикой. Императору полагался при въезде в Рим триумф: праздничная встреча. И ничего больше.

Все решали сенат и народ: чтобы чего-то добиться в Риме, нужно было участвовать в выборах, подкупая избирателя. Вполне в духе эпохи было и нанять людей, которые с дубинами нападали на конкурентов по избирательным спискам. Так все и делали. Но у Цезаря было одно конкурентное преимущество: любовь и уважение армейских "пенсионеров". Которые были ему признательны за то, что не дал пропить все трофеи. Помните: за пленного им купцы давали кувшин вина. А Цезарь дал обеспеченную старость.

Именно при поддержке ветеранов осенью 49 года до н.э. Цезарь стал диктатором, то есть фактическим монархом.

Кстати

В 1980-х годах для получения пенсии в Италии нужно было отработать 15 лет, шесть месяцев и один день. На севере Италии живет женщина, которая стала самой молодой пенсионеркой в стране: вышла на заслуженный отдых в 29 лет. Получает 94% от бывшей зарплаты.

На финансирование пенсионной системы Италия тратит 16% ВВП. Бюджет этого не выдерживает, пенсионный возраст увеличен: с этого года возраст выхода на пенсию одинаков для мужчин и женщин: 66 лет и 7 месяцев.

Конкретно

В 1673 году во Франции пенсионное обеспечение было введено для офицеров военно-морского флота. В 1790 году принят Закон о пенсиях для гражданских госслужащих, отслуживших 30 лет и достигших 50-летнего возраста.

В 1825 году в Пруссии был создан первый пенсионный фонд для чиновников. Для остальных пенсии ввели в 1889 году: и уже не только в Пруссии, но и во всей Германии. Это было время правления канцлера Бисмарка.

В Австрии пенсионное обеспечение появилось в 1906 году для госслужащих. В 1928 году - для лесных и сельскохозяйственных работников.

В Великобритании и Австралии первые государственные пенсии начали выплачивать в 1908 году.

Всеобщее пенсионное страхование в Швеции и в Голландии ввели в 1913 году.

В Канаде - в 1927 году.

В Чили и в Уругвае пенсии стали выплачивать с 1928 года.

В США первые пенсионные системы в некоторых штатах ввели в 1920-х годах. Но платили пенсии не всем, а лишь нуждающимся. В 1935 году вводится федеральная система пенсионного страхования. Пенсии реально начали выплачивать с 1940 года.

В Японии пенсии были введены в 1942 году, но фактически их стали выплачивать только в 1954 году.

В Южной Корее - в 1988 году.

В Китае полного охвата пенсиями нет до сих пор: ее получают в городах и в основном чиновники.

У нас

При Петре I согласно "Уставу Морского Русского Военного Флота" от 13 января 1720 года морские офицеры стали получать пенсии.

В 1827 году император Николай I утвердил первый в истории России пенсионный устав. Документ начали разрабатывать еще при Александре I.

С XX века пенсии стали получать не только чиновники, но и рабочие. Но система пенсионного обеспечения оставалась избирательной и охватывала меньше 1/3 населения страны. Крестьяне пенсий не получали.

К 1914 году право на пенсию по выслуге лет имели чиновники всех классов, канцеляристы, офицеры, таможня, жандармы, учителя школ, преподаватели вузов, ученые и инженеры всех казенных заводов, врачи, медперсонал всех казенных больниц, рабочие казенных заводов и железной дороги. Пенсия в размере полного оклада полагалась тем, кто проработал на одном месте 35 лет. Пенсию в 50% от своего оклада получали проработавшие на одном месте не менее 25 лет.

При этом возрастного ценза, когда человек мог отправиться на пенсию, в Российской империи не было.

Пенсии чиновников Российской империи до 1917 года регулировалось "Общим уставом о пенсиях и единовременных пособиях по гражданским ведомствам". Срок выслуги для получения государственной пенсии составлял 35 лет "беспорочной службы". Чиновник, прослуживший не менее 25 лет, получал 50% пенсионного оклада. Фактически пенсию на госдолжности можно было выслужить только к 60 годам.

В 1918 году были введены пенсии для инвалидов Красной армии, в 1923 году - для "старых большевиков". В 1928 году - для работников горнорудной и текстильной промышленности.

Пенсии для городских рабочих и служащих введены в 1937 году.

В 1964 году принят закон "О пенсиях и пособиях членам колхозов".

До 1956 года участникам Гражданской войны, бойцам Красной армии, ставшим инвалидами, полагалось 25-45 руб. (вторая группа инвалидности) и 65 руб. (первая группа).

В СССР люди выходили на пенсию в 55 (женщины) и в 60 лет (мужчины) при стаже соответственно 20 и 25 лет.

В 1985 году средняя пенсия в СССР - 72 руб. у городских и 47 руб. на селе.

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