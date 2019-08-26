Форсирование Днепра: как это было

26 августа 1943 года Красная армия начала форсирование Днепра, продолжавшееся до 23 декабря 1943 года. Это была одна из крупнейших войсковых операций Великой Отечественной войны

Форсирование Днепра. 1943 г. / фото: интернет-портал Минобороны России

В июле 1943 года советская армия начала военную операцию, вошедшую в историю как битва за Днепр. Двадцать семь советских армий сражались с врагом на подступах к огромной реке, достигающей свыше километра в ширину, и успешно справились с задачей.

Форсирование Днепра — комплекс мероприятий советской армии по освобождению Левобережной Украины от фашистских захватчиков.

К середине ВОВ на фронте советская армия усилила свою мощь, а вот гитлеровские войска были уже в тяжелом положении.

Однако Гитлер не оставлял надежды на успех наступательных операций. Тогда немецкое командование приняло решение укрепить оборону Днепра и дать своей армии время на отдых перед новым массовым ударом зимой 1943 года. Гитлер дал приказ не уступать Днепр ни при каких условиях.

Стратегическое значение этой операции объяснялось тем, что немцы планировали сделать из Днепра часть оборонительной линии «Восточный вал». По их расчетам, это позволило бы надолго остановить наступление Красной Армии и, возможно, в перспективе заключить мир.

В операции за Днепр участвовали бойцы Воронежского, Центрального, Степного, Южного и Юго-Западного фронтов. По оценкам историков, общая численность советских солдат составляла 2,5 млн человек. В составе армий находились 51 тысяча орудий, более 2,5 тысяч танков и около трёх тысяч самолетов.

Со стороны противника выступала 2-ая немецкая армия из группы армий «Центр» и всей группы армий «Юг». Численность немецкой армии на боевых участках составляла 1,5 млн солдат и офицеров, в распоряжении которых было 13 тысяч орудий, 4 тысячи танков и самолетов.

Битва за Днепр началась 26 августа с проведения Черниговско-Полтавской операции (26 августа — 30 сентября), в которой участвовали войска Центрального, Воронежского и Степного фронтов. Она проходила одновременно с Донбасской операцией.

К 6 ноября 1943 года был освобождён Киев. Это сокрушило планы немецкого командования на протяженную оборонительную операцию, а СССР получил возможность контролировать практически всю территорию Днепра. Были созданы плацдармы для освобождения Правобережной Украины и дальнейшего наступления на немцев в Беларуси. За 4 месяца советские войска освободили 160 городов и 38 тысяч населенных пунктов.

Битва за Днепр вошла в историю, как одна из крупнейших и удачно проведенных операций по возвращению захваченной территории. Для Советского Союза освобождение Украины дало возможность вновь контролировать стратегически важные ресурсы, а также открывало путь к Румынии и Польше.

Историки отмечают, что 2438 воинов получили за форсирование Днепра звание Героя Советского Союза (20% от общего числа награжденных этим званием за войну).

Потери советских войск во время освобождения Левобережной Украины с Киевом, Донбасса, Северной Таврии до сих пор точно не подсчитаны. Историки не могут прийти к консенсусу.

На портале «Мои года», кстати, всегда найдется, что почитать о Великой Отечественной войне. Кое-что можно посмотреть и здесь:

По инф. pnp.ru

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