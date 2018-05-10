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Флагман науки Восточной Сибири (Университет в 60–70-е годы)
Николай Лаптев, выпускник ИГУ 1964 года, профессор, почётный работник высшей школы   
10 Мая 2018 г.
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Начало 60-х годов в истории университета было связано с образованием в нём новых научных школ. Этому способствовало решение ЦК КПСС и Совета министров «О мерах по улучшению деятельности Академии наук СССР», в котором особое внимание уделялось укреплению научно-исследовательской базы университетов как центров по подготовке научных кадров.

В распоряжение вузов было передано 48 НИИ и проблемных лабораторий. В состав ИГУ был передан институт углехимического синтеза (ИНУС) и создан крупный центр вузовской химической науки. Его возглавил декан химфака профессор В. Г. Липович.

В 1969 году при ИГУ был открыт НИИ прикладной физики (руководитель профессор Н. Ф. Лосев), радиофизики (профессор В. М. Поляков) и лаборатория люминесценции кристаллических веществ (профессор И. А. Парфианович).

С конца 1950-х годов в СССР началось освоение космоса, и иркутские космофизики внесли в это свой вклад. Сотрудники астрономической обсерватории ИГУ в 1957 году получили правительственное задание проводить наблюдения за искусственными спутниками земли. Задание они выполнили успешно.

В научной деятельности ИГУ космос, конечно, был интересным направлением, но не главным. В основном она была нацелена на решение народно-хозяйственных задач. Об этом, например, свидетельствуют краткие извлечения из отчёта об итогах научно-исследовательской работы университета за 1964 год.

– Преподаватели биолого-почвенного факультета передали сельскохозяйственным организациям крупномасштабные агропочвенные карты, составленные на основе результатов исследований биохимического состава почв южных районов Иркутской области. Общая площадь почвенных карт составила 450 тысяч гектаров.

– Учёные-химики разработали технологию получения десятипроцентного концентрата углегуминовых удобрений и вместе с Восточно-Сибирским совнархозом организовали их промышленное производство. Совхозам и колхозам области было поставлено 2600 тонн удобрений, применение которых дало экономический эффект в 1 миллион рублей.

– Учёные биолого-географического НИИ выполнили несколько хоздоговорных тем по разработке средств и методов борьбы с вредителями сибирской тайги и сельскохозяйственных культур. Общая стоимость хоздоговорных работ составила свыше 800 тысяч рублей.

– Геологи университета составили инженерно-геологические карты территорий Восточной Сибири, перспективных для разведки и разработки полезных ископаемых.

В середине 60-х годов почти все кафедры естественных факультетов имели хоздоговорные отношения с предприятиями промышленного и сельскохозяйственного производства и свои научные разработки передавали им для внедрения.

Мощный толчок для дальнейшего развития хоздоговорных отношений между вузами и производством дало постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР «О привлечении научно- педагогических работников вузов к выполнению исследований по хоздоговорной тематике». Главная ответственность на выполнение данного постановления легла на коллективы вузовских кафедр и находящихся в составе ИГУ проблемных лабораторий и НИИ. Они во второй половине 60-х годов выполняли научные исследования по 150 хоздоговорным темам.

В качестве примера приведу работу научно-исследовательской лаборатории математических приборов, руководимую кандидатом математических наук А. Б. Штыканом. Сотрудники лаборатории разрабатывали методы и технические средства вычислительных работ, конструировали математические приборы и разрабатывали методику их применения. Ими получено 25 авторских свидетельств, а 13 приборов были рекомендованы в промышленное производство. Причём некоторые приборы лаборатории, производимые в СССР, по некоторым характеристикам превосходили зарубежные аналоги. Изобретатели лучших приборов – А. Б. Штыкан, В. Е. Войцеховский, В. С. Петрушин и Г. В. Териков были награждены медалями ВДНХ СССР, а университет награждён дипломами ВДНХ 1 и 2 степени.

В 1968 году коллектив ИГУ отмечал свой полувековой юбилей. И за эти 50 лет он превратился в настоящий классический университет, в котором имелось 12 факультетов и 53 кафедры. При нём работало три научно-исследовательских института, пять проблемных лабораторий, вычислительный центр, астрономическая обсерватория, ботанический сад и библиотека, насчитывавшая около двух миллионов книг и журналов.

За 50 лет в ИГУ было подготовлено свыше 14 тысяч высококвалифицированных специалистов. Уже не было необходимости пополнять преподавательский состав из профессоров столичных вузов. Университет сам решал кадровую проблему для себя и других вузов. За 50 лет в нём было подготовлено 49 докторов наук, профессоров, пять из них – И. Н. Некрасов, М. М. Одинцов, В. П. Солоненко, Н. А. Флоренсов и М. Ф. Шестаковский стали членами-корреспондентами АН СССР. Ещё 205 выпускников ИГУ за полвека стали кандидатами наук, доцентами. При этом почти все молодые сотрудники академических институтов в Иркутске был его выпускниками, а значительная часть кадрового состава вузов Восточной Сибири также получила базовое высшее образование в Иркутском университете. Так что свой полувековой юбилей ИГУ отметил с хорошими результатами.

И всё-таки главной задачей вуза оставалась задача обучения студентов. В рассматриваемый период их количество постоянно росло. Если в 1962 году в ИГУ по всем видам обучения числилось 5005 студентов, то в 1969 их количество увеличилось более чем вдвое. Коллектив профессорско-преподавательского состава насчитывал 586 человек. Среди них профессоров и докторов наук – 24, доцентов и кандидатов наук – 162, старших преподавателей ассистентов – 300 человек.

Особенность в подготовке специалистов в 60–70-е годы была в том, что среди студентов преобладали не вчерашние школьники, а ребята и девушки, имевшие трудовой стаж не менее двух лет или демобилизованные из армии.

Политику «орабочивания» вузов в 60–70-е годы проводили по негласному решению сверху. При вузах были открыты подготовительные отделения – рабфаки – для подготовки к поступлению в вуз рабочей молодёжи и демобилизованных солдат. По давней традиции их на студенческом сленге называли рабфаковцами. После годичного обучения рабфаковцы зачислялись на первый курс вузов.

Учёба в ИГУ в то время была насыщенной и интересной. Студенты активно занимались спортом, занимались в хоровых и театральных кружках.

Отношения между преподавателями и студентами были почти дружественными: старшие целенаправленно выводили младших на дорогу большой науки. Например, из нашей группы в 15 студентов, восемь человек стали учёными ¬– четыре профессора и четыре доцента, которые преподавали в вузах Иркутска, Красноярска и Омска.

У студентов 60–70-х гг. была активная жизненная позиция. Многие из нас любили спорт и участвовали в универсиадах ИГУ, учились на ФОПах, ездили в колхоз, активно участвовали в стройотрядовском движении.

Движение ССО, зародившись в конце 50-х годов, массовым стало именно в 60–70-е годы. Помимо огромной помощи народному хозяйству страны, ССО ещё и давали студентам хорошую матподдержку.

Университет меж тем продолжал наращивать свой потенциал. В начале 70-х уровень научных исследований в университетах определялся их участием в государственных программах, включённых в народнохозяйственный план страны. За ИГУ был закреплён огромный перечень тем. Важнейшей из них, например, было совершенствование нефтехимических процессов на АНХК, включавший в себя анализ деятельности промышленных установок и разработку процессов очистки промстоков и промвыбросов на комбинате. Эта тема даже вошла в список тем Государственного комитета по науке и технике.

По другой теме: «Научные основы переработки и использования древесины» ИГУ тесно работал с БЦБК и БЛПК.

Помимо этого ИГУ в этот период стал настоящей кузницей кадров для других вузов. Только в Иркутске таковых было семь.

Больших успехов в 60–70-е годы добились и «гуманитарии». Докторами наук стали историки С. В. Шостакович, А. А. Мухин, И. И. Кузнецов, Б. С. Санжиев, А. Н. Зыков, М. И. Капустин, И. С. Степичев. А у филологов, как с конвейера, выпускались писатели и поэты, имена которых звучали по всей стране. Среди них – А. Вампилов, М. Сергеев, В. Распутин, И. Молчанов-Сибирский, К. Балков, Г. Кунгуров, В. Гусенков, Г. Машкин, А. Преловский, И. Уткин, Е. Жилкина, М. Скуратов, А. Шастин. Вряд ли есть в Сибири ещё такой вуз, подготовивший столько известных писателей и поэтов.

Таким образом, анализ деятельности коллектива ИГУ за 60–70-е годы свидетельствует, что он по праву считался одним из лучших университетов не только в Сибири, но и в стране. Думаю, не напрасно министр высшего и среднего образования СССР В. П. Елютин, оценивая деятельность университетов в конце 70-х годов, назвал тремя лучшими вузами Вильнюсский, Иркутский и Латвийский. И это была справедливая оценка.

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