День памяти павших в Первой мировой войне

Первый день августа отмечается в России как День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне. Эта война стала первым вооружённым конфликтом мирового масштаба, в который были втянуты 38 из 59 независимых государств, существовавших в то время.

В 1914 году Российская Империя вступила в последнюю войну. Войну, унесшую жизни 775369 русских солдат и офицеров (по данным Главного управления Ген. штаба Русской армии от 3 октября 1917 года).

Российское историческое общество (РИО) отмечает этот день возложением венков к обелиску «Павшим в Первой мировой войне 1914-1918 гг.», а также к захоронению великого князя Николая Николаевича (младшего) в мемориально-парковом комплексе Героев Первой мировой войны. На месте этого комплекса когда-то находилось Московское городское Братское кладбище жертв Первой мировой войны, созданное в 1915 году по инициативе Великой княгини Елизаветы Фёдоровны.

В возложении цветов к подножию памятника сегодня приняли участие председатель РИО, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, министр культуры РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, а также солдаты президентского полка, курсанты военных учебных заведений, представители поисковых отрядов, участники детского лагеря «Лето побед» при Музее победы.

В своём выступлении Мединский отметил, что победы русской армии неоднократно облегчали положение союзников на других фронтах и спасали их от поражений.

«Не проиграв Первую мировую войну, не будучи разбитой в военном отношении, России не оказалось в числе победителей – революционные потрясения надломили нашу страну и привели к заключению Брестского мира. Этот урок и сегодня свидетельствует нам о том, что в период тяжёлых потрясений именно внутреннее единство страны является залогом её выживания. История столетней давности является замечательным примером тезиса, что проблемы безопасности в Европе не могут решаться в обход нашей страны», — сказал он.

Участники памятных торжеств вспомнили более миллиона Георгиевских кавалеров — участников Первой мировой войны и более 2000 подростков-добровольцев, среди которых был известный писатель Всеволод Вишневский. С портретами героев войны прошли воспитанники Православного центра непрерывного образования во имя преподобного Серафима Саровского и курсанты молодёжной общественной организации «Вятичи» им. героя России Игоря Марьенкова.

Нарышкин сообщил журналистам, что в настоящее время в России завершается создание уникального электронного архива, в котором будут размещены сведения о российских участниках Первой мировой войны. По его словам, восстановление памяти об участниках той войны является одним из приоритетов работы Российского исторического и Российского военно-исторического обществ.

«Четыре года назад был запущен большой проект по оцифровке картотеки потерь в Первой мировой войне. Это более 10 миллионов карточек, за каждой из которых судьба человека, погибшего, раненого или пропавшего без вести», — сказал Нарышкин и добавил: «Эта работа близится к своему завершению. Большая часть материала уже оцифрована и уже находится в интернете в открытом доступе. Многие россияне могут найти среди этого материала информацию о своих родственниках, родных и близких, участвовавших в той войне. Таким образом, память о тех событиях возвращается в наши семьи».

По инф. stoletie.ru

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