«Демонстрация пляжных ансамблей»: как конкурсы красоты покорили Советский Союз

Первый конкурс красоты Советского Союза прошёл в 1989 году. Почётное место в жюри заняли актриса Ирина Скобцева, артистка Екатерина Максимова и певец Муслис Магомаев, а вместо конкурса дефиле в нашем «зацензуреном» варианте получилась нескромная «Демонстрация пляжных ансамблей». Конкурс «Мисс СССР-89» понравился далеко не всем жителям Советского Союза, но именно он начал традицию, которая не погибла даже с развалом СССР.

Тридцать лет назад в Москве собрались 35 победительниц городских и областных конкурсов красоты. В борьбе юных красавиц самой успешной стала десятиклассница из Москвы Юлия Суханова. На второй строчке первого рейтинга красоты СССР оказалась Анна Горбунова из Зеленограда, а на третьей – уроженка Перми Екатерина Мещерякова.

Для зарубежных журналистов первый конкурс красоты в Советском Союзе был чуть ли не космическим достижением Юрия Гагарина, а вот советские граждане некоторое время даже не могли отойти от шока при виде такого количества девушек в купальницах на вполне официальном и серьёзном мероприятии. Режиссёры-документалисты комментировали это дело с грубым упрёком: «Пока эти ходят по сцене – другие кладут асфальт».

Впрочем, победительница конкурса Юлия Суханова уже успела поучаствовать в другом состязании красоты – «Московская красавица-1988». Несмотря на опыт, девушка совсем не ожидала огромного успеха. Суханова призналась, что красивой себя никогда не считала, да и с самого детства больше дружила с мальчиками. «Потом сестра узнала, что в парке Горького проводится набор девушек для участия в конкурсе... Помню, я не хотела идти – даже плакала. И готовилась к конкурсу без особой надежды», – заявляла девушка.

Успех на конкурсе, к сожалению, не подарил ей успеха в советской жизни. Ещё до начала «Мисс СССР» её заставили подписать контракт, по которому целых 90% её гонораров должны были уходить продюсерам. Девушка не растерялась и уехала в США, где её ждал непременный успех. То голливудские плейбои к ней лезли, то персидские принцы приставали. За одного такого богатого красавца Юлия чуть не вышла замуж: «Такая любовь была сумасшедшая!», – признавалась девушка.

Но в итоге она забросила модельный бизнес и создала собственную компанию, которая продаёт генераторы горного воздуха. Такие штуки любят приобретать звезды из Голливуда и спортсмены мирового уровня. Другие финалистки отечественного конкурса красоты поначалу также продолжили свою модельную деятельность и стали очень даже успешными женщинами.

Сам конкурс красоты был не только новым, но и очень непривычным для Советского Союза форматом. Чтобы девушки прошлись в одних купальницах по подиуму? Дело удивительное! Спасение нашлось в виде обычной смены названия с «дефиле в купальниках» на «Демонстрацию пляжных ансамблей».

По словам продюсера конкурса Юрия Кушнерева, он не раз сталкивался с проблемами. Много раз его вызывали в ЦК партии, а помощи никакой не оказывали, пришлось всё делать самостоятельно, заимствуя идеи у модельных агентств и зарубежных конкурсов.

При этом, если верить словам соведущего первого конкурса красоты СССР Леонида Якубовича, приказ о проведении этого действа пошёл именно сверху. По его мнению, «кто-то в ЦК партии дал команду» на создание подобного конкурса в Советском Союзе.

Но всё-таки «Мисс СССР» прожил недолго. Повторился он всего два раза в 1990 и 1991 году, а потом сама страна просто распалась. Однако конкурс не канул в лету и возродился в Лондоне, разве что неофициально. Этот конкурс «Мисс СССР» проходит ежегодно, а участвуют в нём представительницы Восточной Европы.

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Стоит отметить, звёзды красоты того времени вполне могли бы остаться на своих ролях и сейчас, когда в мире вовсю идёт мода на возрастных моделей. Многие женщины выглядят прекрасно в любом возрасте, что они активно доказывают, попадая на обложки модных журналов и публикуя свои фотографии в социальных сетях. Недавно 54-летняя актриса Моника Беллуччи снялась в фотосессии для журнала «Inprint», где показала свои успехи в борьбе с надвигающимся старением. Польская красавица Хелена Нороуикс добилась ещё больших успехов на этом поприще, ведь она даже в свои 84 года активно участвует в крупных рекламных кампаниях, снимается в кино и попадает на обложки модных журналов.

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