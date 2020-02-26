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Что мог рассказать кокошник о русской женщине?
По инф. cyrillitsa.ru   
26 Февраля 2020 г.
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По головному убору - кокошнику на женщине легко определяли, богато ли она живет, а иногда и сколько у нее детей

По головному убору - кокошнику на женщине легко определяли, богато ли она живет, а иногда и сколько у нее детей

В 1784 году мир увидел картину русского художника Ивана Петровича Аргунова «Портрет крестьянки», где изображена простая женщина из Московской губернии, одетая в русский костюм. Сам родом из крепостных Иван Аргунов в своих произведениях, как правило, старался подчеркнуть красоту простой русской женщины, ее горделивую осанку (не хуже вельможной), ее красоту и искренность. Как раз осанка и горделивый вид заставили многих современников усомниться в том, что на полотне изображена действительно крестьянка. Выдвигались (как позже было доказано, совершенно необоснованные) предположения, что это актриса одного из театров.

Однако у историков моды такая оценка горделивого вида простой крестьянки не удивляет. А все потому, что на голове ее надет русский кокошник. Историк моды Марьяна Скуратовская описывает кокошник как старинный женский головной убор, название которого произошло от древнерусского слова кокошь (курица, наседка). Существовало огромное количество форм кокошника, к которым крепился высокий гребень в виде треугольника или полумесяца. Поэтому и связано было название головного убора с курицей, имеющей гребешок.

У каждой народности Руси и даже в каждой губернии была своя форма кокошника. В каждой он расписывался по-своему. По этому головному убору легко можно было определить, из какой губернии женщина, какой социальный статус имеет, богато ли живет, а в некоторых случаях, даже сколько у нее детей.

Большинство кокошников были высокими, но даже для ношения низких требовалась хорошая осанка и высоко поднятая голова, иначе головной убор – особенно высокий – не удержался бы и съехал или упал. Прообразом кокошников были более старинные женские головные уборы – кики или кички. И точно также их нельзя было носить, опустив голову. Чем выше кичка, тем выше приходилось поднимать голову и ровнее держать спину. С тех времен пошло выражение «кичиться», значит, выделяться, считать себя выше других.

Умение носить кокошник заставляло даже простых женщин, которые надевали этот головной убор только по большим праздникам, следить за своей осанкой. Что уж говорить о дворянках и женщинах рангом выше. Необходимость всегда следить за осанкой благотворно влияла не только на их здоровье, но и на статус внутри семьи. Статной женой муж гордился, так как выглядела она величаво.

Еще на этапе выбора невесты сваха в первую очередь обращала внимание на спину девушки. Спина прямая, грудь высокая, бедра широкие, ноги прямые – все это было показателем здоровья девушки, а значит, залогом того, что она сможет рожать здоровых детей и быть заботливой матерью и женой. А в замужестве такую женщину называли княгиней, так как была она статной, выступала, словно пава и тем самым походила на княгиню – женщину высокого рода.

Мануальный терапевт Алексей Дахновский уверен, что женщины, которые постоянно заботятся о своей осанке, избавляют себя от целого ряда заболеваний, связанных с неравномерной нагрузкой на различные органы. Кроме того, ровная спина позволяет женщине выглядеть стройнее, моложе, спасает ее от таких гинекологических проблем, связанных с частыми родами, как опущение матки, а также предупреждает возрастной остеохондроз.

По кокошнику на женщине легко определяли, богато ли она живет, а иногда и сколько у нее детей

Конечно, такими терминами во времена ношения кокошника не оперировали, но о его пользе для здоровья догадывались. Не случайно, даже после запрета Петром I носить этот головной убор знатным дамам, он все же остался истинной русской одеждой, которой не брезговали и царские особы. Так, Екатерина II нередко появлялась в костюме с кокошником, любила его и жена Николая II – Александра. Сохранились портреты обеих женщин в платьях с кокошником.

А в 1812 году патриотично настроенные дамы из высшего света обрядились в сарафаны и кокошники. Покрутившись перед зеркалами, они нашли, что «наряд сей к ним очень пристал, и не скоро с ним расстались». Об этом писал русский мемуарист Филипп Вигель.

Сейчас, конечно, сколько у дамы детей, по одежде сложно понять. Но вот о ее приверженности быть модной, стильной или наоборот не выделяться, иметь дешевые или дорогие вещи – можно. А еще иногда можно определить, куда же представительница прекрасного пола собралась – на большое торжество, работу или учебу или на пляж. Это практически легко вычисляемо, правда, ведь?..

А еще о том, как же жили в старину, можно прочитать здесь:

По инф. cyrillitsa.ru

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