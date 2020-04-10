Черная оспа 1959-го: как слаженная работа советских медиков остановила смерть

Эпидемия коронавируса в 2020 году выявила все слабые места медицинской системы России и других стран. Мировой опыт борьбы со страшными инфекциями достаточно богатый, но самым удивительным и беспрецедентным является победа советской медицины над черной оспой в 1959 году.

Советский художник Алексей Кокорекин в конце 1959 года вернулся из творческой поездки по Индии и привез в столицу черную оспу (стоит напомнить, что мы об этом уже писали). Он изучал индийскую культуру и делал зарисовки на похоронах умершего от оспы брахмана.

Черная оспа никак себя не проявляет первые 2 недели после заражения. Художник не обратил внимание на легкий кашель, приняв его за обычную зимнюю простуду. По приезду в Москву он общался с большим кругом людей в течение 2 недель.

Затем наступило резкое ухудшение состояния здоровья. Кокорекин попал в инфекционную больницу и через день там умер. Вскрытие и выявило страшную болезнь, давно забытую советскими докторами.

К чести медицинских работников, опасную новость мгновенно доложили на самый верх. Были приняты такие меры, которые до сих пор не в состоянии повторить ни одно государство:

за несколько дней работники МВД, КГБ и врачи выявили более 10 тыс. зараженных людей, которые были в прямых или косвенных контактах с Кокорекиным;

нашли и сожгли все привезенные художником подарки и сувениры, которые его приятели и родственники успели разнести по комиссионкам;

Москва перешла в режим осадного положения: были закрыты все въезды и выезды, прекращены полеты самолетов;

вся страна направила в столицу препараты для прививок от оспы, фармацевтические предприятия работали круглые сутки;

за полторы недели были привиты 9 млн граждан, причем прививали везде: в парках, в больницах, в медпунктах, на заводах, фабриках, в учреждениях.

Распространение эпидемии было остановлено в кратчайшие сроки, организованно и четко работали все службы медицины и охраны порядка. Зараженных оказалось 45 человек, трое из них умерли.

В настоящий момент такой опыт работы советских медиков очень пригодится. Медицинская система Семашко победила страшную болезнь за счет слаженной работы всех звеньев ведомства. Все чаще современные медики поднимают вопрос о возрождении народной советской медицины. Опыт заграничной страховой медицины не дает эффективных результатов в сложных ситуациях.

Кто-то ностальгирует по временам СССР, а иные ругают. Но существовавшая в то время система здравоохранения надежно проявила себя и защитила Москву от страшной болезни – черной оспы. Сейчас, уже на долю российского здравоохранения, выпало испытание эпидемией коронавируса. Справится ли современная медицина достойно с опасным вызовом? Посмотрим.

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