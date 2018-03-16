Чем навредила народу отмена крепостного права

Дата 19 февраля 1861 считается чуть ли не самой главной в русской истории. В этот день Высочайшим манифестом помещичьи крестьяне в России объявлялись свободными, и огромная часть населения страны теперь могла сама распоряжаться своим имуществом и определять свою судьбу. Однако реформа имела немало провалов и ошибок, которые дорого обошлись государству и русскому народу.

Нечаянная свобода, или как обманули русских крестьян

Для помещиков

Нужно сказать, что реформа, разрабатывавшаяся ещё с 1857 года имела довольно слабую законодательную базу и с самого начала ввела в ступор не только крестьян, но и их бывших хозяев. Крестьяне получали полную личную свободу от помещиков, однако фактически обязывались ещё два года отбывать те же повинности, что и при крепостном праве. В наиболее плодородных черноземных регионах это казалось ставшей ненавистной барщиной, то есть принудительных работ на хозяйстве барина.

«Временнообязанное» положение продлилось для многих крестьян практически на 20 лет до 1881 года, когда последние из них были царским указом переведены на выкуп.

Самой большой «неправдой» в глазах крестьян было то, что они не получали землю, которую обрабатывали и которую по справедливости считали своей. Земля признавалась собственностью помещика, который обязывался предоставить усадьбы и приусадебные участки с полями в пользование освобожденным крестьянам, однако должен был получить за эти земли выкуп. 80% от этой суммы государство брало на себя и сейчас же выплачивало помещику.

Оставшиеся 20% крестьянин должен был выплатить помещику последовательно, деньгами, натурой или отработками. Кроме сохранения такой искусственной зависимости от бывших хозяев, крестьяне теперь должны были и государству: выкуп ведь был не бесплатным. Теперь крестьяне на протяжении 49 лет должны были уплачивать в казну по 6% от внесенной государством суммы. В итоге переплата по такому «кредиту» составляла 194 процента.

Такое решение крестьянского вопроса многими земледельцами виделось несправедливым. В народе заговорили о «черном переделе» - желании отобрать помещичьи земли и снова разделить их между теми, кто её обрабатывает, теперь уже по справедливости.

Мнение о том, что царь и авторы реформы обманули крестьянина стало одним из главных в революционном движении народников, которые вели агитацию в селах и готовили террористические акты. Эти идеи породили организацию «Народная воля», от рук членов которых пал сам император 1 марта 1881 года.

Кабала общины

Для урегулирования экономических отношений между помещиком и крестьянином заключались так называемые «уставные грамоты». Важной особенностью таких грамот была ведущая роль крестьянского мира. Проще говоря, с барином договаривался не каждый крестьянин отдельно, а целая сельская община.

Предполагалось, что круговая порука облегчит бремя повинностей и выкупных платежей, однако она же и сдерживала активность наиболее предприимчивых, желавших создать собственное хозяйство или отправиться на заработки в город. Крестьянин не мог продать свой надел, а сдача в аренду была возможна только в рамках общины.

Именно община выдавала паспорта для уходящих в город на заработки, она решала, какая часть земли отойдёт какой семье, более того, раз в несколько лет происходил передел общинной земли, в зависимости от появления новых едоков. Получалось, что в освобождённой сельской общине отсутствовала частная собственность на землю, что подрывало всякую возможность развития капиталистического сельского хозяйства. Община поддерживала слабого, но не давала выделиться талантливому и предприимчивому, а также косо смотрела на «отрубы» и «хутора» крестьян-единоличников.

Разрушение прежних отношений крестьянин-община-помещик привели к ещё большему усилению общины, которая стала настоящим тормозом в развитии России. Осознание этой проблемы пришло лишь в конце в XIX века, когда Витте впервые обратил внимание на необходимость создания в России частновладельческих крестьянских хозяйств. Но борьбу со «старозаветной общиной» в России начали только при премьер-министре Столыпине. Реформа шла полным ходом, когда Россия вступила в Первую Мировую войну.

Пролетаризация

Крестьянская реформа имела и ещё один весьма опасный долгоиграющий эффект. Не видя возможности дальше нести бремя выкупных платежей и лишившись права продать свою землю, некоторые крестьяне бросали её и устремлялись в города, пополняя ряды русского пролетариата.

Если проданная земля могла бы обеспечить новоиспеченным рабочим хоть какое-то финансовое подспорье, служить улучшению их жизненных условий в городе, то не имея таких средств, бывшие крестьяне попадали в зависимость от заводских хозяев.

На фоне профессиональных высокооплачиваемых рабочих, например, Путиловского завода, основная масса русского пролетариата буквально боролась за своё существование. Это делало предприятия прекрасной почвой для революционных идей и объектами постоянного внимания агитации.

Изучение положения русских рабочих дало Владимиру Ленину возможность выдвинуть тезис о возможности пролетарской революции в России. Хотя события октября 1917 больше напоминали вооруженный переворот, рабочие сыграли в свержении Временного Правительства не последнюю роль. Так ростки потрясений 1917-го года появились ещё в 1861, когда в Российской Империи проводили крестьянскую реформу.

Источник: cyrillitsa.ru

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