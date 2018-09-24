Битва за Донбасс

Сразу после Сталинградской победы, после 2 февраля 1943-го, да нет, раньше, уже в январе всем стало ясно: всё – дальше Украина. На всех фронтах заговорили об этом наперебой, с радостью и надеждой. Почему? Да потому что Украина – это полстраны, и по населению, и по богатствам, потому что там – Киев, мать городов русских.

75 лет назад была успешно завершена Донбасская операция Красной армии

Освободить от нацистов Украину, значит, освободить страну. Выйти, наконец, на нашу старую границу... А заодно и на границу Европы. А там до Варшавы, Вены, Берлина – рукой подать. Враг это понимает не хуже нас. И поэтому атакует...

Южный фронт… Страшнее его придумать сложно. Тягучее, бесконечное, страшное сражение, которое шло почти год. Как-то забылось, что Ростов нам пришлось брать дважды, а Харьков трижды! Донбасс как раз между ними. Здесь – ключ к Победе.

Есть фотография, которая снята в Донбассе, и по ней создан знаменитый памятник на безымянной высоте в Славяносербском районе Луганской области. Комбат Алексей Ерёменко поднимает своих бойцов в контратаку. Он погибнет через несколько секунд, сразу после щелчка фотоаппарата военкора Макса Альперта. Это, пожалуй, одна из самых знаменитых фотографий Великой Отечественной войны. По силе и образности она, похоже, может сравниться только с фотографией, когда наши водружают знамя на Рейхстаге.

Памятник на безымянной высоте в Славяносербском районе Луганской области. Комбат Алексей Ерёменко поднимает своих бойцов в контратаку

…Лето 2018 года. Наша съёмочная группа не так далеко от Ворошиловграда, нынешнего Луганска... Хорошая погода, всё очень мило, трудно осознать, что мы находимся практически на передовой. До неё километра полтора, два.

Перед нами, как на ладони, посёлок Счастье, но попасть туда невозможно никак. За линией фронта – наше счастье.

Мы не впервые здесь, ровно четыре года назад, в 2014-м, добирались сюда вместе с луганским ополчением.

Тогдашний взводный Владислав Богринцев сегодня подполковник, начштаба первого казачьего полка Народной милиции ЛНР. Сергей Сивак, тогда командир станично-луганского батальона ВДВ, был тяжело ранен, сегодня в отставке, сугубо мирный человек.

Хочешь не хочешь, но в сегодняшнем Донбассе от аналогий и параллелей с сорок третьим годом не уйти. Все линии сегодняшнего соприкосновения ЛНР, ДНР и ВСУ практически точно совпадают с линией фронта конца 42-го – начала 43-го года.

Для Сергея и Влада – это линии судьбы, проходящие через боль, ранения, гибель друзей.

Однако вернемся на 75 лет назад, в 14 января 1943 года. Ещё не пленён Паулюс, ещё идёт уличный бой в Сталинграде, а передовые соединения нашей 5-й танковой армии уже вышли на рубеж реки Северский Донец. Сюда же вскоре подошла и 3-я ударная армия Южного фронта. От Волги до Донбасса – молниеносный бросок в неимоверно тяжких условиях. Враг не поверил, что это возможно, и потому проиграл. Он спешно отходит за реку, готовя позиции в глубине обороны.

«Вот они, эти окопы Великой Отечественной, мы их постоянно видим у себя на позициях. Находим немецкие «сигналки», гильзы от пулемета «МГ» вперемешку с нашими гильзами. Отчётливо видно, что позиции переходили из рук в руки», – говорит Влад Богринцев.

Здесь, в Ворошиловградской области на Луганщине ­– против нас самые опасные элитные войска вермахта, лучшие танковые дивизии СС «Дас Рейх»,

«Великая Германия», моторизованная дивизия СС «Викинг», пехотные дивизии СС, горные стрелки, 3-я горная дивизия, у которой был опыт воздушных десантов и морских десантов в Норвегии. Здесь с нами воюет воссозданная 6-я армия, которая всего полгода, как погибла под Сталинградом. Немцы в пику этому, чтобы доказать, что вермахт жив, создали снова эту армию, собрали новые свежие части, и 6-я армия здесь погибла во второй раз.

Стоит вспомнить, что в эти дни на Верхнем Дону и, особенно в Донбассе, кроме немцев, с нами воюет ещё пол-Европы: венгры, итальянцы, румыны, хорваты...

Венгров немцы в основном использовали против партизан или в качестве охранных частей в тылу. И они, увы, проявили нечеловеческую жестокость против беззащитного мирного населения и военнопленных в Воронежской, Луганской и Ростовской областях.

Но видно, рано или поздно наступают времена, когда надо платить по счетам.

В эти самые январские дни 1943-го генералы Рокоссовский и Голиков полностью уничтожили 2-ю венгерскую армию. Это были самые страшные потери за всю историю Венгрии: 200 тысяч солдат остались навсегда в промёрзших донских степях, примерно там же растаяла большая часть итальянского альпийского корпуса. Возникла зияющая дыра на Южном фронте, и необходимость её латать заставила немецкое командование отдать стратегическую инициативу в наши руки.

Остро чувствуя момент, Ставка верховного главнокомандования решила овладеть Курском, Харьковом и Донбассом. Амбициозный план, за которым стоял Александр Василевский, получил вполне соответствующее кодовое название «Скачок».

Командующий фронтом – молодой, талантливый, дерзкий генерал Николай Ватутин нацеливался ещё дальше. Он уже мечтал о Днепропетровске и Запорожье, планировал отрезать Крым. Если бы план «Скачок» был осуществлён полностью, война вполне могла закончиться в 1943-м.

С противоположной стороны фронта Ватутину противостоял, наверное, самый опытный и самый опасный стратег рейха фельдмаршал Эрих фон Манштейн. В это самое время, в феврале, в Запорожье приезжает Гитлер собственной персоной, и ставит задачу любой ценой удержать Донбасс. Манштейн в ответ требует новых танковых дивизий и, в конце концов, Гитлер разрешает перебросить их из Франции.

Гитлер и Манштейн, командир горных стрелков генерал Крэйзинг, командующий 4-м воздушным флотом барон Рихтгофен. Чёрные звезды рейха первой величины, и они сошлись над Донбассом.

К этому времени нацисты совершили здесь чудовищные злодеяния. В одном Луганске расстреляно больше 8 тысяч мирных жителей, в области – более ста тысяч. В один только день первого ноября в городском предместье Острая Могила расстреляно больше трёх тысяч, в основном женщины и дети. Десятки и десятки тысяч угнаны в рабство. Всеми силами рейх высасывал молодёжь с Украины...

Прямой приказ фюрера: всё взорвать, всё ценное вывезти, всю молодежь угнать в Германию. Гитлеровцы понимали, что когда Красная армия придёт, то этих ребят призовут в армию, и воевать эти юноши будут очень серьёзно. Им уже есть, за что мстить, они видели врага вблизи, его настоящее лицо. Их всячески агитировали уезжать в Германию, а когда не получилось, то на детей устраивали облавы с овчарками, врывались в дома, подростки прятались, как могли, а их искали, били матерей: «Киндер, киндер! Где? Где?!».

Одна пятнадцатилетняя девочка восемь месяцев простояла в комнате за шкафом, выходила только ночью.

Многочисленные молодёжные подпольные группы сопротивления, в том числе и самая известная из них краснодонская «Молодая гвардия» – не случайность и не продукт советской пропаганды, поверьте. Они – вечное вселенское сражение за человеческое достоинство, за свободу.

Дети, оставленные нами одни, на произвол судьбы за линией фронта, увидели, что их не считают людьми в принципе, и взяли в руки оружие, чтобы отомстить за мам своих, которых морили голодом, забивали насмерть на непосильных работах. К чести нашего народа, были у нас вот такие, не сдавшиеся дети!

Известен эпизод, когда боевая группа молодогвардейца Вити Петрова, совсем юные ребята, атаковала лагерь военнопленных и освободила 75 наших солдат и офицеров. То есть дети освободили своих отцов, а не наоборот. Мальчишескую боевую группу раскрыли, практически все они погибли после зверских пыток. Кого живым, кого мёртвым сбросили в шахты.

Руководитель «Молодой гвардии» Иван Туркенич, раненый под Сталинградом, попал в плен, бежал, пробрался в Краснодон и возглавил подполье. А когда пошли аресты, в коротком бою отбился, ушёл, смог скрыться, перешёл линию фронта, и уже в марте шёл в атаку освобождать Донбасс.

«Ну что ж, друзья, коль наш черед, да будет сталь крепка, пусть наше сердце не замрёт, не задрожит рука»... Под шквальным огнём врага красноармейцы форсировали пятую по величине реку Украины – Северский Донец. С ходу захватили плацдарм, но развить успех не удавалось. Там, где горел этот бой в 43-м, и в 2014-м, и сегодня – линия противостояния, окопы, блиндажи ЛНР, а за рекой – ВСУ, и так уже четыре года.

Зимой 1943-го у боев за Ворошиловград затяжной неопределённый характер: пробуксовка стабилизации фронта, сил на продвижение к Сталино Донецку явно не хватает. Но ужас в том, что перед нами танковый кулак СС, если завязнем, потеряем темп, враг вполне способен перейти в наступление, тогда откатимся до самого Дона, если не до Волги.

Понимая эту опасность, командующий 3-й гвардейской армией генерал-лейтенант Дмитрий Данилович Лелюшенко решает кардинально изменить тактику. Отдаёт парадоксальный приказ: отправляет в обход Луганска 8-й кавалерийский корпус под командованием генерала Борисова. Рискованный глубокий рейд по тылам противника должен, по его замыслу, изменить оперативную ситуацию, ускорить взятие Луганска. В ночь на 8 февраля этот беспримерный рейд начался.

Корпус прорвал немецкий фронт, опрокинул 335-ю дивизию врага и устремился на запад. Трое суток кавалерийский корпус сеял ужас в тылу врага, тыловые части Ворошиловграда и Дебальцево в панике бежали в сторону Донецка.

Рейд проходил в тяжелейших погодных условиях. Снег, особенно в балках, по пояс. Пурга, мороз 30 градусов. Но с самого начала рейда корпус поддержали местные партизаны и просто стихийно возникающие патриотические группы.

При движении кавалерийскими колонами корпус подвергался ударам немецкой авиации, нёс большие потери, но всё равно с боями упорно шёл к стратегическому железнодорожному узлу Дебальцево. И там завязались ожесточённые бои за каждую улицу, за каждый дом.

Собственно цель рейда уже была достигнута, именно потому, что против корпуса были брошены лучшие силы врага, и значит, они были оттянуты от Луганска. Но досталось это дорогой ценой.

Нацисты понимали, что у них за спиной в глубоком тылу действуют советские войска, и они с минуты на минуту могут оказаться в окружении.

Нет сомнений, что именно бесстрашие и дерзость бойцов Борисова вынудили командующего фашистскими войсками принять решение вывести из Ворошиловграда основные силы. Горные стрелки генерала Ганса Крейзинга, костяк обороны, ушли, бросив итальянцев на произвол судьбы.

Ночью 13 февраля немцы начинают подрывать так и не запущенные ими предприятия и коммуникации.

Понимая, что теперь всё решают минуты, на рассвете 14 февраля 1943 года Красная армия начинает штурм Ворошиловграда.

За полчаса бойцы овладели юго-восточной частью города. Это позволило оттянуть основную часть немецкого гарнизона, и тогда с севера ударил 2-й танковый корпус. Танковый прорыв вызвал паническое бегство итальянских подразделений. На плечах врага в город ворвалась наша пехота. К исходу дня Ворошиловград был освобождён.

Но именно поэтому для нашего 8-го корпуса, который уже шестые сутки бился в тылу врага, наступили тяжёлые времена. 3-я гвардейская армия Лелюшенко не смогла развить успех, и закрепилась в городе. Связь с корпусом была потеряна.

А тем временем в район Дебальцево нацисты бросили все освободившиеся силы, в том числе танковые дивизии СС и горных стрелков. Корпус, по сути, оказался в окружении.

8-й кавалерийский корпус был многонациональным. В самом невыгодном опасном месте отчаянно сражалась одна из его дивизий – башкирская 112-я, она удерживала рубежи у Чернухино, предместья Дебальцево.

Враг перенёс на них всю свою огневую мощь – авиацию, танки артиллерию. Казалось, выжить в этом огненном аду невозможно. Женщины и дети села прятались в подвалах. Большинство мужчин вступили в ряды корпуса и упорно сражались. В основном уже трофейным оружием. Многие из них впоследствии были отмечены правительственными наградами.

Вскоре стало недоставать боеприпасов, всё чаще приходилось биться холодным оружием. И самое печальное – практически отсутствовала наша авиация.

Гитлер, напоминаем, в эти дни, 18–19 февраля – в Запорожье. Главный враг советского народа – в каких-то 200 километрах от Дебальцево.

Против кавалеристов брошены свежие танковые подразделения. 4-й воздушный флот рейха наносит массированный авиаудар. Корпус понёс большие потери, и 19 февраля по пояс в снегу, неся на себе раненых, пошёл на прорыв. Местный проводник сумел провести конников по балке под самым носом у немцев.

Командир 112-й башкирской дивизии генерал Минигали Шаймуратов, воодушевляя бойцов, появлялся на самых тяжёлых участках. Он был глубоко образованным человеком, в совершенстве владел английским, китайским, татарским, уйгурским, казахским. До войны работал военным атташе в Китае и Турции. Уникальный, тонкий, талантливый человек.

Кто-то должен был принять на себя главный удар, отвлечь внимание врага. В тот день бойцы 112-й башкирской смогли прорвать заслон. Этот бой был особенно трагичен. Попав под прямой артиллеристский огонь, атакованные с трёх сторон, кавалеристы, неся потери, рвались вперёд без артиллерийской поддержки, уже почти без гранат, переходя в рукопашную.

Комдив Шаймуратов с немногими высшими офицерами демонстративно, в бурке на вороном коне, пошёл в лобовую атаку. На какие-то минуты они внесли смятение в ряды противника. Воспользовавшись этим, его оставшиеся офицеры ударом во фланги, используя последние несколько танков, прорвали позиции врага, и дивизия вышла из окружения, смогла прорваться к своим.

Генерал Минигали Шаймуратов и замкомандующего корпусом генерал Степан Дудко погибли в этой беспримерной отвлекающей атаке. В судьбе 8-го кавкорпуса – ответ на вопрос, почему первый областной центр Украины Луганск был взят так быстро, в феврале, а большинство городов Донбасса – лишь через полгода.

Таким был сорок третий год, такой была армия. Как видите, в ней к этому времени были генералы, способные в самый страшный, решающий момент идти впереди своих бойцов в последнюю атаку. Хочется надеяться, что в сегодняшней нашей российской армии такие генералы тоже есть. В армии же нынешнего донбасского ополчения такие офицеры точно были, один из них – командир Первого казачьего полка полковник Павел Дрёмов.

Они всё те же – силовые линии, болевые стратегические точки Донбасса. Дебальцево, важнейший железнодорожный узел, водные преграды, мост через Северский Донец у станицы Луганской, высоты, Славяносербск, Саур-Могила....

Рейх вновь упорно готовит контрнаступление на Юге, в Донбассе, и, к сожалению, оно будет успешным. Враги снова захватят Харьков и Белгород. Да и часть городов Донбасса, таких как Славянск, взятых, что называется, «на кураже», авантюрно, без резервов, без серьёзного артиллерийского и танкового прикрытия пришлось оставить с большими потерями. И какой это ужас! – вновь оставить врагу мирное население, которое поверило в спасение…

Лишь немногие, такие как мальчишка из Славянска Володя Тарновский, могли уйти, отступить с нашими войсками. Он станет сыном полка, форсирует Днепр и Одер, и напишет на колонне Рейхстага: «Северский Донец – Берлин. Артиллеристы Дорошенко, Тарновский, Сумцев». Но как же ещё до этого далеко! Битва за Донбасс будет продолжаться ещё долгих семь месяцев.

После страшного, но практически равного сражения на Курской дуге – всё ещё в неустойчивом равновесии. На календаре 22 июня 1943-го. Маятник войны ещё может качнуться в любую сторону.

Нацисты приготовили колоссальную линию обороны по реке Миус, знаменитый Миус-фронт – 104 км, 20–30 ДЗОТов на километр. 800 укреплённых населённых пунктов, минные поля, бесконечные пулемётные гнёзда... Миус-фронт обороняет всё та же 6-я армия вермахта, воссозданная личными усилиями фюрера.

Есть ещё одна знаковая точка в Донбассе – Саур-Могила, то, что называется господствующая высота. В 2014-м за нее были тяжелые бои между подразделениями ДНР и ВСУ... Нетрудно догадаться, что ей принадлежало особое место в немецкой обороне и летом 1943-го.

Немцы понимали: если потеряют Донбасс – потеряют Украину. Дальше – Европа, им придётся защищать уже свои дома. Сейчас или никогда.

В этот момент уже никто в рейхе не говорит о захвате Москвы или победном марше до Урала. Гитлер заявляет, что Донбасс, Миус-фронт должны стать восточной границей рейха. Ни много ни мало!

Итак, 17 июля. Время «Ч», момент истины. В первой же атаке наши части прорвали Миус-фронт и захватили небольшой плацдарм на правом берегу Миуса. В передовом отряде шёл майор Василий Маргелов, легендарный десантник, в будущем – создатель и командующий ВДВ. В эти дни именно его бойцы овладели селом Степановка, это бесценный плацдарм для штурма Саур-Могилы. Он – замкомдива, но всегда с солдатами: или в самом переднем окопе, с разведчиками, или в атаке с бойцами.

Нацисты, понимая всю опасность возникшего плацдарма, наносят контрудар. Его главная ударная сила – знаменитые дивизии «Мёртвая голова» и «Рейх» из второго танкового корпуса СС, переброшенного с Курской дуги.

Немногие знают, что 30 июля, на Миус-фронте произошла «вторая Прохоровка». Против эсэсовцев наша 2-я гвардейская армия, она заняла оборону на каменистых скатах миусских курганов и в отбитых у врага в кровавом двухнедельном бою донецких сёлах. В Мариновке, Степановке, Калиновке и на высоте 213,9 – это в каких-то восьми километрах восточнее Саур-Могилы.

В последний июльский день после мощной артподготовки и удара пикирующих бомбардировщиков три сотни танков и штурмовых орудий, сотни бронетранспортеров с мотопехотой пошли в атаку. Впереди двигались пятнадцать «Тигров». В том страшном масштабном бою главную роль сыграли бронебойщики и артиллеристы Маргелова. Двое из них стали Героями Советского Союза.

Склоны древних курганов и высот – идеальное место для размещения противотанковой артиллерии. Наводчики Маргелова бьют снайперски наверняка. И самое главное, бои на земле теперь сопровождались упорнейшей борьбой за превосходство в воздухе. И похоже, оно уже у наших штурмовиков.

Эсэсовские танки горели один за другим. За четыре дня боёв на Миусе только «Мёртвая голова» потеряла 2 000 отборных бойцов: это в два раза больше, чем на Курской дуге. Конечно, это было бы невозможно без поддержки наших бойцов с воздуха.

Обо всех героях-лётчиках не расскажешь. Вспомним хотя бы самые яркие звёзды тех боев.

Лётчик-истребитель Лидия Литвяк

Всё это время над Саур-Могилой сражалась лётчик-истребитель Лидия Литвяк. Она – самая результативная женщина-истребитель Второй мировой. На фото она стройная, красивая, юная. Ей 21 год. И при этом она – опаснейший для врага непревзойдённый мастер воздушного боя.

До Донбасса был Сталинград, где Лидия уже во втором вылете сбила немецкого барона – аса, одержавшего 30 воздушных побед.

На капоте самолёта Лидии была нарисована белая лилия, её так и называли «Белая лилия Сталинграда».

В одном из боёв самолёт Литвяк был подбит, она села на территории врага. Гитлеровцы попытались взять её в плен, но один из лётчиков-штурмовиков пошел на них в атаку и огнём из пулемётов заставил залечь, а сам приземлился, подхватил Лидию, спас.

В марте она, будучи тяжело раненной, чудом смогла привести повреждённый самолёт на аэродром. В мае 1943-го в неравном бою погиб её муж Герой Советского Союза Алексей Соломатин.

В конце июля всё шли и шли тяжёлые бои на Миус-фронте. 1 августа 1943 года Лидия совершила четыре боевых вылета, в трёх сбила три самолёта противника. В четвертом шестёрке наших «яков» пришлось схватиться с 42-мя самолётами противника, которые шли штурмовать наш плацдарм у Саур-Могилы, наши сбили двух, не потеряв ни одной машины.

На запад уходила разогнанная армада. Прижавшись к верхней кромке облаков, наша шестёрка взяла курс домой. И в этот момент из белой пелены внезапно выскочил «мессер», скорее всего, свободный охотник и, прежде чем вновь нырнуть в облака, дал очередь по ведущему последней пары... На аэродром не вернулся Як-1, бортовой номер «23». Лидия погибла.

Но там, внизу, у немцев атака без поддержки с воздуха не задалась. Больше половины их самых современных танков горели на склонах безымянной высоты.

Практически в этот самый день, когда погибла Лидия Литвяк, 1 августа, легендарный лётчик Александр Покрышкин и его 16-й гвардейский авиаполк покинули Кубань, полк перелетел на полевой аэродром в посёлок Любимое, рядом с Луганском. И уже через неделю начали регулярно гореть и падать над Краматорском и Донецком сбитые лично им «юнкерсы» и «мессершмитты».

Легендарный лётчик Александр Покрышкин

Он был убеждён, что командир полка, дивизии обязан сам летать и участвовать в воздушных боях, иначе он не может эффективно разрабатывать современную тактику, новые методы боя.

22 августа гвардии майор Покрышкин в составе четвёрки «аэрокобр» сбил «мессершмитт» у Саур-Могилы, прямо над сражающимися бойцами Маргелова. Горящий самолёт упал в районе Калиновки (на современных картах Григоровка).

Покрышкин и Маргелов. Две, быть может, самые яркие звезды Второй мировой, и оба они здесь, у Саур-Могилы – один на земле, другой в небе. Через день, 24 августа, гвардии майору Александру Покрышкину за мужество, героизм и отвагу, проявленную в боях за Родину, присвоено звание дважды Героя Советского Союза.

Но тягучее сражение за Степановку и Саур-Могилу все продолжалось. Огромные силы и огромные потери с обеих сторон. Бесконечные атаки. Артиллерийские дуэли. Маятник войны снова замер.

Словом, на Южном фронте без перемен. И кто же мог представить, что судьбоносную высоту возьмут всего семнадцать разведчиков. Гвардейцы 293-го полка 96-й дивизии ночью 30 августа скрытно проникли в тыл врага, и, неожиданно атаковав прямо сзади, из глубины расположений врага, – захватили вершину Саур-Могилы.

Отряд каким-то чудом удерживал свои позиции в течение суток, отбил 12 атак. Их командир – младший лейтенант Шевченко был смертельно ранен. Чтобы не попасть под огонь своих штурмовиков, видя полное наше господство в воздухе, разведчики сделали из окровавленной рубашки своего командира флаг и подняли его над вершиной.

Понимая, что разведчики, их боевые товарищи, с минуты на минуту неминуемо погибнут, бойцы полка поднялись в атаку. К группе Шевченко пробилась вторая группа – не более роты, под командованием полковника Алексея Сошальского.

В том страшном рукопашном смертью храбрых пали все офицеры – и полковник Сошальский, и майор Филатов, и капитан Иванов. Но рота держалась, понимая, что силы неравны. Ждали с минуты на минуту последней страшной атаки. Считали патроны, гранаты, раненых....

Около полуночи противник внезапно открыл небывалый по мощности шквальный артогонь, он продолжался не меньше часа. Бойцы всех трёх наших дивизий расценили это как артподготовку, приготовились к отражению мощного контрудара, и в душе попрощались с теми героями, которые захватили высоту. Но атака всё не начиналась.

Комдив Маргелов, чувствуя неладное, выслал своих лучших разведчиков. Ещё час тягостного ожидания, и разведка доложила, что это был заградительный огонь для обеспечения отхода немецких войск с рубежа.

Да, в тот поздний вечер 31 августа 1943 года командующий группой «Юг» Эрих фон Манштейн получил разрешение Гитлера на отвод из Донбасса группы войск, над которой нависла угроза расчленения и окружения.

Левый фланг 6-й армии вермахта уже не опирался флангом на позицию у Саур-Могилы, удерживать фронт становилось бессмысленно и опасно, возникла угроза окружения.

Советские войска выходили у них за спиной к Красноармейску. Отчётливо замаячил призрак нового, «донецкого Сталинграда» – и в ночь с 31 августа на 1 сентября позиции у Саур-Могилы были оставлены нацистами.

Видно, не судьба была Донбассу стать в сорок третьем восточной границей рейха. 6-я армия, вернее то, что от нее осталось, и корпуса СС со всей возможной скоростью бежали на запад. К рассвету заслоны немцев на высоте и за ней были сбиты, и организовано преследование отходящего противника, который, ведя упорные оборонительные бои, цепляясь за города Донбасса, явно уходил к Днепру и Киеву.

По инф. stoletie.ru

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