ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Археологи о былых эпохах: как ветра царства сокрушали?
По инф. polit.ru   
03 Ноября 2019 г.
Изменить размер шрифта

Группа палеоклиматологов во главе с Такааки Ватанабе из Университета Хоккайдо нашла новые доказательства роли сильных сезонных пылевых бурь в упадке и разрушении Аккадского царства около 4200 лет назад.

Как ветры сокрушили Аккадское царство

История Аккадского государства началась в 2316 г. до н. э., когда шумерский царь Уз-Забабу, правивший в городе Киш, был свергнут собственным садовником. Подлинное имя нового владыки неизвестно: вступив на престол, он предпочел называться Шаррум-кен, что значит «истинный царь», в литературе это имя передается как Саргон. После нескольких лет правления в Кише Саргон перенес столицу в небольшой город Аккад, давший название его державе. После удачных войн он расширил территорию царства, а наибольшего расцвета государство достигло при царе Нарам-Суэне, внуке Саргона, когда Аккадское царство заняло всю Месопотамию, а также север современной Сирии и юг Турции, получив выход к Средиземному морю. В зависимости от Аккада находились соседние страны, включая Элам. Нарам-Суэн принял титулы «царь четырех сторон света» и «бог Аккада». Основой экономического процветания страны стала развитая система оросительных каналов, обеспечивавших плодородие полей.

Но уже в последние годы правления в Аккадском царстве стали появляться признаки упадка. Покоренные города поднимали восстания, а соседи вновь и вновь нападали на аккадские земли. С севера угрожали кутии, с запада — амореи, с востока — эламиты. В 2130-х годах кутии окончательно сломили Аккад, разрушив его столицу.

Предшествующие исследования показали, что упадок Аккадского царства совпадал по времени с периодом сильных засух, которые разрушали сельское хозяйство. По мнению Такааки Ватанабе, падению Аккада способствовал еще один климатический фактор — усиление сезонных северо-западных ветров, несущих огромные массы песка и пыли.

  • От таких ветров и в наши дни страдает Ирак, находящийся на месте Аккадского царства, и страны Персидского залива. Эти ветры известны под названием «шамаль», что по-арабски означает «север». Они возникают при прохождении холодного атмосферного фронта. Летний шамаль появляется с мая по июнь, зимний шамаль — с декабря по февраль. Шамаль обычно длится 3-5 дней, но иногда продолжается дольше. Ветер усиливается днем и стихает на ночь. Скорость ветра достигает 70 километров в час. Он несет с собой большое количество пыли и песка. В дни максимально сильного ветра нарушается движение транспорта из-за низкой видимости и песчаных заносов на дорогах. Во время сильного шамаля 8 августа 2005 года улицы Багдада оказались покрыты песком настолько, что прекратилась работа магазинов и государственных учреждений.

Найденный на побережье Омана коралл. Фото: Takaaki K. Watanabe et al.

Об исследовании рассказывает пресс-релиз Университета Хоккайдо, а статья с его итогами опубликована журналом Geology. Чтобы подтвердить гипотезу о роли шамаля в падении Аккадского царства, исследователи отправились на северо-восточное побережье Омана, лежащее на пути этих ветров. Там они собрали образцы ископаемых кораллов, возраст которых составлял от 2900 до 4300 лет. Проведя геохимический анализ древних кораллов, ученые сравнили их с современными кораллами, а также с метеорологическими данными. Они выяснили, как отражается на составе кораллов количество осадков.

Обычно для данного региона в зимний период характерен сравнительно высокий уровень осадков. Но исследователи определили, что примерно 4200 лет назад здесь участились продолжительные зимние засухи. Авторы работы связывают их с аномальным усилением зимних шамалей. Период засух и песчаных бурь совпадает со временем упадка Аккадского царства. Частые и интенсивные песчаные бури приводили к падению урожаев. Каналы заносились песком, и орошаемые поля превращались в солончаки. Все это вело к голоду и социальной нестабильности, ослабившим государство и сделавшим его легкой добычей соседей.

Еще из истории и современности - как может быть связан день нынешний и дела давно минувших  лет:

Polit.ru

Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ЧИТАЕТ ВДУМЧИВО Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры Поэзия Проза Ежедневные притчи
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 