Археологи о былых эпохах: как ветра царства сокрушали?

Группа палеоклиматологов во главе с Такааки Ватанабе из Университета Хоккайдо нашла новые доказательства роли сильных сезонных пылевых бурь в упадке и разрушении Аккадского царства около 4200 лет назад.

История Аккадского государства началась в 2316 г. до н. э., когда шумерский царь Уз-Забабу, правивший в городе Киш, был свергнут собственным садовником. Подлинное имя нового владыки неизвестно: вступив на престол, он предпочел называться Шаррум-кен, что значит «истинный царь», в литературе это имя передается как Саргон. После нескольких лет правления в Кише Саргон перенес столицу в небольшой город Аккад, давший название его державе. После удачных войн он расширил территорию царства, а наибольшего расцвета государство достигло при царе Нарам-Суэне, внуке Саргона, когда Аккадское царство заняло всю Месопотамию, а также север современной Сирии и юг Турции, получив выход к Средиземному морю. В зависимости от Аккада находились соседние страны, включая Элам. Нарам-Суэн принял титулы «царь четырех сторон света» и «бог Аккада». Основой экономического процветания страны стала развитая система оросительных каналов, обеспечивавших плодородие полей.

Но уже в последние годы правления в Аккадском царстве стали появляться признаки упадка. Покоренные города поднимали восстания, а соседи вновь и вновь нападали на аккадские земли. С севера угрожали кутии, с запада — амореи, с востока — эламиты. В 2130-х годах кутии окончательно сломили Аккад, разрушив его столицу.

Предшествующие исследования показали, что упадок Аккадского царства совпадал по времени с периодом сильных засух, которые разрушали сельское хозяйство. По мнению Такааки Ватанабе, падению Аккада способствовал еще один климатический фактор — усиление сезонных северо-западных ветров, несущих огромные массы песка и пыли.

От таких ветров и в наши дни страдает Ирак, находящийся на месте Аккадского царства, и страны Персидского залива. Эти ветры известны под названием «шамаль», что по-арабски означает «север». Они возникают при прохождении холодного атмосферного фронта. Летний шамаль появляется с мая по июнь, зимний шамаль — с декабря по февраль. Шамаль обычно длится 3-5 дней, но иногда продолжается дольше. Ветер усиливается днем и стихает на ночь. Скорость ветра достигает 70 километров в час. Он несет с собой большое количество пыли и песка. В дни максимально сильного ветра нарушается движение транспорта из-за низкой видимости и песчаных заносов на дорогах. Во время сильного шамаля 8 августа 2005 года улицы Багдада оказались покрыты песком настолько, что прекратилась работа магазинов и государственных учреждений.

Найденный на побережье Омана коралл. Фото: Takaaki K. Watanabe et al.

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Об исследовании рассказывает пресс-релиз Университета Хоккайдо, а статья с его итогами опубликована журналом Geology. Чтобы подтвердить гипотезу о роли шамаля в падении Аккадского царства, исследователи отправились на северо-восточное побережье Омана, лежащее на пути этих ветров. Там они собрали образцы ископаемых кораллов, возраст которых составлял от 2900 до 4300 лет. Проведя геохимический анализ древних кораллов, ученые сравнили их с современными кораллами, а также с метеорологическими данными. Они выяснили, как отражается на составе кораллов количество осадков.

Обычно для данного региона в зимний период характерен сравнительно высокий уровень осадков. Но исследователи определили, что примерно 4200 лет назад здесь участились продолжительные зимние засухи. Авторы работы связывают их с аномальным усилением зимних шамалей. Период засух и песчаных бурь совпадает со временем упадка Аккадского царства. Частые и интенсивные песчаные бури приводили к падению урожаев. Каналы заносились песком, и орошаемые поля превращались в солончаки. Все это вело к голоду и социальной нестабильности, ослабившим государство и сделавшим его легкой добычей соседей.

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