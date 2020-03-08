Анархистка Маруся: войска предпочитали отступить, если слышали о приближении банд атаманши

В время Гражданской войны в бою себя проявляли не только мужчины, но и женщины. Среди них были как пламенные революционерки, так и анархистки, уходящие в банды и часто даже становившиеся атаманшами. Особое место среди таких занимает Маруся — легендарная атаманша, о которой можно было бы снять целый остросюжетный фильм.

Из бомбисток в бандитки

Мария Григорьевна Никифорова стала известной ещё задолго до Гражданской войны. В 16 лет Мария ушла из дома и за короткое время успела сменить немало рабочих мест — от мойщицы бутылок до детской няни. Это, разумеется, не было мечтой девушки, поэтому как только она познакомилась с движением анархистов, она мгновенно влилась в этот водоворот, причём в самом экстремальном его проявлении — безмотивников.

Это движение принципиально боролось со всеми богатыми под простейшим лозунгом «Борьба ради борьбы». Действовали безмотивники любыми способами — от убийств холодным оружием до взрывчатки в общественных местах.

Никифорова считалась одной из лучших бомбисток — ей удалось провести несколько громких терактов против существующих властей. Причём девушка не раз попадалась в руки полиции, но осудили её только один раз, приговорив к пожизненной каторге. Это при том, что количество убийств, которые она совершила, вполне тянуло не на каторгу, а на смертную казнь.

Международный терроризм

В 1910 году Марусе (как её звали все знакомые) удалось бежать с каторги. Разумеется, что в самой России ей оставаться было нельзя, поэтому Никифорова перебралась в Японию, откуда уже уехала в США. Как раз в этот момент у девушки раскрывается литературный талант и она начинает работать журналисткой, одновременно являясь важным деятелем Союза русских рабочих США и Канады. Но спокойная жизнь Марию всё равно не устраивала.

Вскоре Мария перебралась в Испанию, причём как только она там появилась, по всему Мадриду прошли волны ограблений магазинов и домов богатых людей. Плюс к этому Мария организовала «курсы» для начинающих бомбистов, но однажды её ранили и девушке пришлось бежать в Париж, где её встретили как родную. В Париже она познакомилась с Владимиром Антоновым-Овсеенко — известным революционером, там же Мария даже вышла замуж — её избранником стал польский анархист Витольд Бжостек.

В Париже у Марии проявилась тяга к искусству. Она даже начала брать уроки скульптуры, причём у самого Огюста Родена, который заметил в Марусе необычный талант. Как раз в этот момент началась Первая мировая война, поэтому занятия пришлось забросить — девушка поступила в школу кавалеристов и уже в 1916 году получила звание офицера кавалерии Франции. Её отправили на Балканы, где шли жестокие бои с турками.

Под знаменем революции

В 1917 году Мария Никифорова узнала о революции в России. Вспомнив нищету и каторгу, Маруся решила поквитаться с властями, бросила армейскую службу и перебралась в Петроград. Пробыв немного в столице революции, Мария решила посетить родную Украину, где созданная ею банда анархистов смогла захватить Александров, а затем вообще объединиться с батькой Махно.

Расстрелы, грабежи, гулянки — это было то, чего Марусе давно не хватало. Тем не менее, через некоторое время каким-то непостижимым образом Марусю удалось арестовать и даже заключить в тюрьму. Впрочем, тюрьму штурмовали анархисты уже на следующий день и Мария была освобождена.

После революции дела у Маруси пошли в гору. Как известно, батька Махно был в неплохих отношениях с большевиками, поэтому Маруся Никифорова смогла беспрепятственно создать собственный анархический отряд (и не один) под названием «Вольная боевая дружина атамана Маруси», численностью от 300 до 500 человек. На вооружении у дружины был даже собственный броневик.

Атамана Марусю панически боялись. Украина горела в огне Гражданской воны, но любые войска предпочитали отступить, если слышали о приближении банд атаманши. Впрочем, жестокость Маруси начала надоедать даже её соратникам.

В 1918 году Марусю снова арестовали. Спас её Нестор Махно, который лично просил освободить «старую революционерку», подкрепив свою просьбу отрядом монархистов на бронепоезде. Никифорову пришлось отпустить, после чего она взялась за старое — убийства и грабежи.

Её арестовали ещё раз, но Махно уже не стал заступаться за атаманшу. Впрочем, суд прошёл без тюремного срока, после чего Маруся отправилась в Севастополь, чтобы готовить теракты в тылу белогвардейцев. Там же её выследили и в 1919 году расстреляли. Её было 34 года. Последними словами атаманши были «Да здравствует анархия!».

Любопытная героиня исторического прошлого, лихая и наполненная идеями. Обычно атаман ассоциируется у людей с мужчиной, но Мария Никифорова уверенно смогла разбить этот стереотип.

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