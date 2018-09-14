Американские интервенты на Дальнем Востоке

В мировых войнах Россия не воевала против США, никогда русский солдат не вступал на американскую землю. А вот американцы в августе 1918 года высадились во Владивостоке и приняли участие вместе с Англией, Францией и Японией в оккупации охваченной гражданской войной России.

И это несмотря на то, что после революции Россия заключила перемирие с Германией и объявила о мире «без аннексий и контрибуций».

Развал русской армии и начавшийся в России политический хаос на Западе восприняли с восторгом, как удобный предлог для того, чтобы расчленить самую большую страну мира и захватить ее несметные богатства. Началась интервенция стран Антанты – прежних союзников России в войне с Германией, некоторых из которых она спасла от разгрома германцами. Присоединились к ним и США.

Поделить Россию планировали так: во французскую сферу влияния входили Украина, Бессарабия и Крым. Англия оставляла за собой право на «казачьи и кавказские области», Армению, Грузию и Курдистан. В результате 8-ми тысячный американский оккупационный корпус высадился во Владивостоке 15 августа 1918-го, чтобы получить доступ к богатым ресурсам Дальнего Востока и помешать закрепиться там Японии – сопернику США на океанах.

Старые планы

Такое решение вовсе не было спонтанным. Нанести удар по России – своему главному экономическому сопернику (темпы экономического роста России до войны 1914 года опережали американские) США планировали загодя. Стремление завладеть русскими территориями появилось у Вашингтона еще во времена сделки по Аляске. Предлагалось «купить русских», захватнические планы витали в воздухе. Свой план приобретения Сибири и создания там «республики» излагал даже герой романа Марка Твена полковник Селлерс.

Ну, а как только в Европе вспыхнула кровопролитная война, а в России запахло революцией, за океаном сочли, что их час пробил.

Именно американские банкиры снабдили деньгами и оперативно отправили в Россию кипящего ненавистью к стране, где он родился, революционера Лейбу Троцкого (в то время – гражданина США), чтобы тот ускорил крушение могучей империи.

А сенатор-республиканец от штата Вашингтон Майлз Пойндекстер прямо говорил: «Россия стала просто географическим понятием, и ни чем более она никогда не будет. Ее сила сплочения, организации и восстановления ушла навсегда. Нация не существует…».

Как всегда, свое соучастие в грабеже и захватнические планы американцы маскировали благовидными предлогами. Их корпус послали якобы для того, чтобы обеспечить безопасную эвакуацию из России чехословацкого корпуса – бывших военнопленных Австро-Венгрии, воевавших на стороне Германии. Позднее они стали объяснять свое присутствие в России необходимостью «борьбы с большевиками». Во всех официальных документах и выступлениях руководители правительства США лицемерно заявляли о своей любви к русскому народу и намерении помочь ему построить демократию (тоже, наверное, хотели еще тогда «поладить с Россией»!). На самом деле цель была совсем другая… Особое внимание американцев привлекали Камчатка и Сахалин, богатые нефтью, рудой и пушниной и имевшие выгодное стратегическое положение.

Захватить Сибирь

Но подлинные планы США были куда шире – захватить всю Сибирь, установив контроль над Транссибирской железнодорожной магистралью. По договоренности с Временным правительством из США в Россию была отправлена миссия «для изучения вопросов, имеющих отношение к работе Уссурийской, Восточно-Китайской и Сибирской железных дорог». А в середине октября 1917 г. был сформирован так называемый «Русский железнодорожный корпус» в составе 300 американских железнодорожных офицеров и механиков. «Корпус» состоял из 12 отрядов инженеров, мастеров, диспетчеров, которые должны были быть размещены между Омском и Владивостоком. Таким образом перемещение всех грузов, как военных, так и продовольственных, были под контролем американцев.

Как подчеркивал советский историк A.B.Берёзкин, «правительство США настаивало на том, чтобы присылаемые ими специалисты были облечены широкой административной властью, а не ограничивались бы функциями технического наблюдения». Фактически речь шла о передаче значительной части Транссибирской железной дороги под американский контроль.

Грабеж России начался сразу, как только во Владивостоке высадился этот корпус. Американские интервенты эшелонами вывозили с Дальнего Востока лес, пушнину, золото.

Только одна американская компания Эйрингтона отправила из Владивостока в США 15,7 тысячи пудов шерсти, 20,5 тысячи овечьих шкур, 10,2 тысячи крупных сухих кож. Вывозилось все, представлявшее хоть какую-нибудь ценность.

Зверства оккупантов

При этом любое сопротивление местного населения американцы беспощадно подавляли, рассматривая его как диких аборигенов, с которыми нечего церемониться. Полковник армии США Морроу в своих воспоминаниях сетовал, что его солдаты... «не могли уснуть, не убив кого-нибудь в этот день. Когда наши солдаты брали русских в плен, – писал он, – они отвозили их на станцию Андрияновка, где разгружались вагоны, пленных подводили к огромным ямам, у которых их и расстреливали из пулеметов». «Самым памятным» для полковника Морроу был день, «когда было расстреляно 1600 человек, доставленных в 53 вагонах».

Удивительные в своей бесчеловечности деяния американцы творили в Приморье. Остров Русский стал концентрационным лагерем, куда свозили пленных. Были и другие лагеря смерти, где американцы уничтожали местное население, но лагерь, созданный на острове Русском, просуществовал дольше всех – до октября 1922 г. Замученных в лагере топили рядом с островом, порознь и целыми баржами, связывая руки колючей проволокой.

Есть свидетельства, что уже после окончания интервенции, один из водолазов, работая на затопленных объектах у острова Русский, наткнулся на одну из таких барж, внутри которой «стояли, как живые, связанные люди». Шокированный увиденным, водолаз сошел с ума.

В Российском государственном историческом архиве Дальнего Востока сохранились «Акты о замученных и расстрелянных крестьянах в Ольгинском уезде в 1918-1920 годах». Вот выдержка из этого документа: «Захватив крестьян И. Гоневчука, С. Горшкова, П. Опарина и З. Мурашко, американцы живьем закопали их за связь с местными партизанами. А с женой партизана Е. Бойчука расправились следующим образом: искололи тело штыками и утопили в помойной яме. Крестьянина Бочкарева до неузнаваемости изуродовали штыками и ножами: нос, губы, уши были отрезаны, челюсть выбита, лицо и глаза исколоты штыками, все тело изрезано. У ст. Свиягино таким же зверским способом был замучен партизан Н. Мясников, которому, по свидетельству очевидца, сперва отрубили уши, потом нос, руки, ноги, живым порубив на куски».

Историк Федор Нестеров в книге «Связь времен» писал: «Сторонников Советов всюду, куда доставал штык заокеанских "освободителей России", кололи, рубили, расстреливали партиями, вешали, топили в Амуре, увозили в пыточных "поездах смерти", морили голодом в концлагерях».

Бесславный уход

После таких зверств и диких грабежей сопротивление местного населения оккупантам нарастало. За 19 месяцев пребывания в стране американский контингент на Дальнем Востоке потерял убитыми почти 200 солдат и офицеров. Планы продолжения оккупации были сорваны сопротивлением в России, а также протестами в США. В мае 1919 г. член палаты представителей Мейсон в своём выступлении в конгрессе заявил: «В Чикаго, который является частью моего округа, проживает 600 матерей, чьи сыновья находятся в России. Я получил сегодня утром что-то около 12 писем, а я получаю их почти каждый день, в которых меня спрашивают, когда наши войска должны возвратиться из Сибири».

20 мая 1919 г. сенатор от штата Висконсин и будущий кандидат в президенты США Лафоллет внёс в сенат резолюцию, одобренную законодательным собранием штата Висконсин. В нем содержался призыв о немедленном выводе американских войск из России. Несколько позже 5 сентября 1919 г. влиятельный сенатор Бора заявил в сенате: «Господин президент, мы не находимся в состоянии войны с Россией. Конгресс не объявлял войны против русского народа. Народ Соединенных Штатов не желает воевать с Россией».

В результате США были вынуждены бесславно ретироваться. Последний заокеанский военнослужащий отправился домой 1 апреля 1920-го.

По инф. stoletie.ru

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