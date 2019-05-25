Александр Меньшиков: вверх по лестнице, ведущей вниз

В этом году исполняется 290 лет со дня кончины «полудержавного властелина» Александра Даниловича Меншикова. За 56 лет отпущенной ему жизни лоточник достиг заоблачных высот... И только для того, чтобы быть похороненным за полярным кругом.

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Чтобы кратко изложить взлёт карьеры ближайшего сподвижника и фаворита Петра I Александра Даниловича Меншикова, достаточно перечислить его титулы и должности. Сенатор, первый член Верховного тайного совета, граф, князь Священной Римской империи, князь Ижорский, генералиссимус, адмирал, первый губернатор Санкт-Петербурга, фактический правитель России после смерти императора и кавалер всех орденов Российской империи. И вдобавок великий интриган, казнокрад и мздоимец.

Тучи над головой Данилыча исподволь стали сгущаться ещё при жизни Петра I. Количество доносов на светлейшего можно сравнить с осенним листопадом.

Несмотря на это, Пётр в 1718 г. ввёл своего любимца в Сенат как президента Военной коллегии. Правда, это не помешало Александру Даниловичу заниматься предпринимательством и скупкой недвижимости. Императора это в конце концов достало, и он отстранил наперсника от президентства. Да ещё и оштрафовал на 299 тыс. рублей. От суда и верной плахи его спасла смерть Петра.

Светлейшему князю пришлось приложить весь свой талант для возведения на русский престол такой же безродной, как и он сам, вдовы Петра I Марты Самуиловны Скавронской, в православии Екатерина Алексеевна Романова. Новоиспечённая императрица отблагодарила конфедента, введя его в Верховный тайный совет, вернув прежнюю должность в Сенате и отписав все имения Ивана Мазепы, принёсшие новому владельцу доход в размере уплаченного штрафа. К тому времени бывший разносчик пирогов был уже одним из богатейших людей Европы. В его владении было 100 тысяч крепостных, земли в Ингрии, Ливонии, Польше и Силезии.

После конфискации имущество Данилыча было оценено в десятки миллионов рублей.

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Пушкина могло не случиться

Но тут императрица серьёзно заболела, и настало время подумать о престолонаследии. Меншиков сделал всё возможное, чтобы трон достался внуку Петра I Петру Алексеевичу. Светлейший князь мечтал женить 11-летнего мальчика на своей 15‑летней дочери Марии. То, что она ещё в 9-летнем возрасте была помолвлена с графом Петром Сапегой, сыном великого гетмана Литовского, его не особенно смущало. Взойдя на престол, подросток произвёл милого друга в генералиссимусы.

В день смерти Екатерины I Меншиков свёл счёты со своим врагом – 82-летним графом Петром Толстым, отправив его в Соловецкий монастырь, отобрав у него чины и деревни. И чуть не лишил Россию Александра Сергеевича Пушкина, отправив учителя Петра II Абрама Петровича Ганнибала в ссылку на границу с Китаем, рассчитывая, что тот там и останется на веки вечные.

Если бы это случилось, то Ганнибал не смог бы познакомиться в 1736 г. с Христианой-Региной Шеберг, которая родила ему деда «нашего всего» Осипа Абрамовича Ганнибала. На наше счастье, Абрам Петрович выжил и вернулся в столицу, после того как его недруг сам попал в опалу.

Спешка, с которой Ганнибал был отправлен в ссылку, объяснялась просто – арап Петра Великого был весьма осведомлён о многих неблаговидных и оскорбительных (в том числе и сексуальных) действиях Петра в отношении светлейшего. И естественно, был нежелательным свидетелем превращения Алексашки во всемогущего временщика. По той же причине был удалён из столицы секретарь Петра Иван Антонович Черкасов.

Как проходит слава мирская

Тем временем Меншиков перевёз Петра II с сестрой Натальей Алексеевной в свой дворец на Васильевском острове. Для полной власти бывшему лоточнику оставалось сделать всего один шаг, но в дело вмешалась болезнь, которая вывела Меншикова из игры. Этим и воспользовался его недавний союзник в Верховном Тайном совете Андрей Иванович Остерман – официальный воспитатель молодого императора. И когда Меншиков выздоровел, он увидел, что малолетний император к нему охладел. Особенно Пётр II рассердился до крика, узнав, что поднесённые ему петербургскими каменщиками 9 тысяч золотых Меншиков положил в свой карман.

Обиды копились. Развязка наступила в сентябре 1727 г., когда Меншиков, после «летних каникул», вернулся в столицу и не обнаружил в своём доме ни императора, ни его сестры.

8 сентября генерал-лейтенант Семён Салтыков объявил Меншикову императорский указ, «чтобы генералиссимус никуда из своего дворца не отлучался». На следующий день последовал новый указ о лишении князя Меншикова чинов и его «двух кавалерий» – орденов Святого Андрея Первозванного и Святого Александра Невского. Одновременно от дел были отстранены все его сторонники – петербургский обер-комендант Петропавловской крепости Фоминцын, майор лейб-гвардии Семёновского полка генерал-майор князь (из Рюриковичей) Алексей Иванович Шаховской и другие.

Затем Меншиков именным указом был выслан в Раненбург (тогда Рязанская губерния, сейчас город Чаплыгин в Липецкой области), где было приказано «ему жить там безвыходно» под надзором военных.

Меншиков с семьёй отбыл в ссылку 10 сентября. Его сопровождала свита из 148 человек на 42 повозках, лакеи-гайдуки, повара, певчие, портные, сапожник, 30 человек собственной охраны и 20 гребцов для передвижения по рекам. Охрана переселенцев была доверена 100 солдатам под командованием капитана Семёна Пырского. В дороге капитан получил приказ разоружить людей Меншикова. Пока ехали, Пырский каждый день получал от Верховного Тайного совета, который всё это время занимался только делом Меншикова, по одному указу для «унижений» князя.

Указ от 19 декабря о переписке его земельных владений к дворцовым волостям нанёс Данилычу жёсткий удар. 27 марта 1728 г. его сотоварищи в Верховном Тайном совете поставили жирную точку в деле «казнокрада», лишив его всего состояния, заявив, что он достоин смертной казни. Но монарх проявил милосердие, заменив казнь ссылкой в сибирский город Берёзов, «отобрав все пожитки». Семье оставили восемь слуг – шесть мужчин и двух женщин и «одно ветхое платье, которое на них. На пропитание каждому на корм выделили по рублю – всего 1560 рублей. Да ещё на прогоны одну тысячу». Деньги были взяты из описанного имущества.

Этим унижением Меншиков был обязан своим заклятым врагам – «верховникам» графу Андрею Ивановичу Остерману и князьям Василию Лукичу и Алексею Григорьевичу Долгоруковым. Приложила руку по дурости к опале Меншикова и любовница Петра I, его свояченица Варвара Михайловна Арсеньева. Вместо того чтобы тихо сидеть в монастыре, куда её сослали, она стала писать письма влиятельным женщинам и бабушке царице Евдокии, прося их о помощи.

16 апреля скорбная процессия выехала из Раненбурга в сопровождении 20 преображенцев под командованием гвардии поручика Крюковского. По дороге, не доезжая до Казани, умерла жена Меншикова Дарья Михайловна. «Верховники» выдали Данилычу годовое жалованье на похороны и отдельно ещё 50 рублей для Троице-Сергиевого монастыря в селе Верхний Услон, где её похоронили.

Меншиков в Берёзове

Берёзовский острог, куда было выслано семейство Меншиковых, был построен в 1593 г. на левом берегу Северной Сосьвы (на месте остяцкого поселения Суматвош – «город берёз») местным воеводою Никитой Васильевичем Траханиотовым. Побывавший в Берёзове географ и историк Фёдор Иванович (Герард Фридрих) описал его так: «Город состоит в первую очередь из обнесённой палисадом маленькой четырёхугольной крепости, у которой сторона вдоль берега Сосьвы равна 2020 саженям, а длина каждой из 3 остальных сторон равна 30 саженям. На её 4 углах начато строительство боевых башен, но не закончено. Ворота с верхней стороны реки защищены башней. В крепости находятся канцелярия, дом воеводы и обычные амбары». Описал он и несколько церквей, одна и которых – Рождества Богородицы была построена Александром Даниловичем Меншиковым.

Скончался Меншиков в 1729 году. Чуть позже умерла несостоявшаяся императрица – его старшая дочь Мария. Младшие же дети 17-летний Александр и 19-летняя Александра в 1731 г. были возвращены из ссылки Анной Иоанновной. Им вернули княжеское достоинство и большую часть конфискованного имущества. Александру Александровну пожаловали фрейлиной и выдали замуж за Густава Бирона, младшего брата известного соправителя и любовника императрицы. Скончалась в возрасте 23 лет.

Александра Александровича произвели в прапорщики Преображенского полка. Скончался он в чине генерал-аншефа и кавалера ордена Святого Александра Невского в 1764 г., оставив потомство.

Смена караулов

По иронии судьбы семью Меншикова в Берёзовском остроге после восшествия на престол Анны Иоанновны сменила семья врага «полудержавного властелина» Алексея Долгорукова. Правда, не за воровство, а за измену. Могилки заклятых врагов на берёзовском погосте оказались рядом.

При Николае I в Берёзов под административный надзор был сослан декабрист, отставной статский советник Осип-Юлиан Викентьевич Горский. Последними из людей известных там отбывали ссылку большевик Виктор Павлович Ногин и математик Владимир Модестович Брадис, автор известных тригонометрических таблиц.

Был сослан туда и Лев Давидович Троцкий. Но он до места ссылки не доехал. Сбежал по дороге.

По инф. argumenti.ru

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