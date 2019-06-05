Ад на 1710-м километре: история самой страшной железнодорожной катастрофы в СССР

Крупнейшая железнодорожная катастрофа в истории нашей страны произошла 4 июня 1989 года. На 1710-м километре Транссибирской магистрали сильнейший взрыв газа практически превратил в пыль два встречных пассажирских поезда. Трагедия унесла более 780 жизней, а выжившие получили серьёзные ожоги и психологические травмы. Сегодня многие забыли об этом пугающем происшествии: кому-то было слишком страшно помнить, другим просто было выгодно, чтобы люди даже не знали об этом. Но спрятать даже самые ужасные события прошлого без следа невозможно. Тяжёлые воспоминания про ад на земле с грудой искорёженных вагонов и обожжённых человеческих тел решила возродить «Лента.ру» .

В глухом лесу у подножия Змеиной горки был проложен газовый трубопровод. Как позже выяснилось – проложен он с ужасными нарушениями, которые неизбежно привели бы к трагедии.

Труба дала течь уже 3 июня 1989 года, после чего газ стал постепенно заполнять ложбину, по которой шла железная дорога между Ашой и Улу-Теляком. Со временем образовалось огромное газовое облако, сквозь которое в 01:10 по местному времени навстречу друг друга пронеслись два состава: №211 Новосибирск — Адлер и №212 Адлер — Новосибирск.

Им почти удалось разминуться, но в последний момент прогремел сильнейший взрыв, за которым последовал обширный пожар, забравший с собой 151 гектар леса. Мощность взрыва была колоссальная – почти сопоставима с силой ядерного взрыва в Хиросиме! Ударная волна выбила стёкла в домах, находившихся на расстоянии 12 километров от эпицентра трагедии.

На тот момент в поездах находились 1284 пассажира с билетами – избежать каких-либо травм удалось лишь 52-м из них. Остальных увидели первые свидетели, которые сразу же сбежались на место взрыва, оставившего после себя огромный раскаленный «гриб» в небе.

«Раненых людей, нагих или в одном белье, стали грузить на борт грузовика и вывозить в больницу, в Ашу, – вспоминает Анатолий Безруков, который в те времена работал милиционером вневедомственной охраны. – …Женщину одну на борт погрузили, помню, пальцы разжал, а кожа ее на моей руке осталась».

Обгоревшие, контуженые и раненные пассажиры разбрелись по ближайшему лесу, в попытках спастись от надвигающегося пламени. Кому-то повезло, и им удалось найти спасение уже за пределами леса. Другие даже не успели выбраться из-под разорвавшихся в клочья поездов…

Среди погибших были жители 40 областей РСФСР. Жертвой страшной трагедии стали дети, в том числе почти вся юношеская хоккейная команда «Трактор-73». Из всех ребят-хоккеистов (двукратных чемпионов СССР!) выжил только один – Александр Сычев. Ударной волной его отбросило от огня, так что парень почти не пострадал.

На место трагедии сразу же выехали все машины скорой помощи Уфы, но даже они не успевали спасти искалеченных огнём и сильнейшим взрывом людей. Безутешные родители приезжали со всех уголков СССР, но далеко не всем удавалось найти своих детей. Составлялись списки пропавших с перечнем вещей, а порой находили лишь сами вещи: тела некоторых жертв аварии не обнаружили.

Салават Абдулин потерял в страшной трагедии свою дочь Ирину. Несколько дней он вместе с женой искал девочку среди выживших, прочёсывал больницы, а потом и вовсе стал искать среди погибших – ничего. Нашли лишь одно тело девочки, которая была примерно одного возраста с Ириной. Тело без головы и ног. В то время ДНК-экспертиза не проводилась, так что супруги так и не смогли опознать свою дочку.

Спустя три дня людям, которые так и не смогли найти своих родственников, разрешили тщательно исследовать место взрыва. Салават смог отыскать заколку для волос, дезодорант и лак для ногтей, которые принадлежали его дочери.

К сожалению, не только убитые горем родственники рыскали на пепелище: даже в такой ситуации нашлись жадные мародёры. Кто-то стаскивал золотые украшения с обгоревших тел, другие рассказывали о своей «потере», требуя компенсацию и выпрашивая помощь у людей, которые действительно лишились своих близких.

Для государства эта трагедия была проблемой скорее экономической, в каком-то смысле даже неудобной «занозой». Место крушения составов быстро сравняли с землей, чтобы восстановить движение по Транссибу. «Думаю, трупы наших детей сгребли под рельсы, восстанавливая железнодорожную насыпь», – предположила Людмила Масалова, которая также потеряла близкого человека из-за этого происшествия.

Вопрос о расследовании трагедии поднимать непросто, ведь само государство постоянно пыталось его замять. Обычных людей в дело не посвящали, виновников не находили. Люди просто не выдерживали, однажды даже решили сами заблокировать Транссиб в надежде, что власти наконец-то прервут молчание.

Наказание в итоге подоспело, но очень незначительное. Виновными назвали лишь семерых человек, которые были непосредственно причастны к укладке трубы на Змеиной горке в 1985 году. Большую часть из них сразу же освободили из-за амнистии, кого-то оправдали – лишь двое отсидели свои два года в колонии поселения.

Но виновных было намного больше. Даже сама постройка трубы с газом была нарушением, ведь она должна была пройти в обход Змеиной горки. В результате рабочие при укладке трубы случайно повредили её ковшом, но исправлять ничего не стали и просто засыпали это дело землей.

От необходимой проверки трубы в целях экономии отказались. И даже в день трагедии, когда газ уже целых 40 минут накапливался в ложбине, можно было избежать взрыва. Машинисты проезжали по Змеиной горке и сообщали о сильном запахе газа, но их никто не слушал, хотя в таких случаях движение должны останавливать без лишних вопросов.

Родственники погибших тщетно пытались добиться справедливости, понемногу перебарывая своё горе – несмотря на трагедию, жизнь не встала на месте.

У всех этих людей осталось самое главное: память о тяжелых, но значимых событиях прошлого. Остальные люди, которые не были связаны с этой трагедией напрямую, уже забыли о ней. Но удивляться тут нечему, так уж работает наша память, о чём нередко напоминают психологи. Нередко мы подсознательно стараемся забыть ужасы, которые могут навредить нашему психологическому состоянию – помнить хорошее намного приятнее и проще.

Однако тяжелых историй в прошлом было очень много. Часто мы вспоминаем о Второй мировой войне, с которой связаны важные для всего человечества события. Вспомнить только легендарное восстание в нацистском концлагере «Собибор» в Польше.

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В истории нашей страны была страшная ядерная авария, о которой порой напоминают отечественные и зарубежные писатели. Впрочем, последнее время самым ярким напоминанием о Чернобыле стал одноименный сериал американского телеканала HBO. Пришли те времена, когда нашу боль вспоминают люди, которые её даже не испытывали. А может, дело как раз в этом: думать о чём-то без раскалённой иглы в сердце намного проще, вот за рубежом и пользуются такой возможностью.

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