22 июня - День памяти и скорби...

22 июня 1941 года предрассветную тишину внезапно разорвали взрывы ревущих снарядов. Так началась война.

День памяти и скорби ежегодно отмечается на территории России, Украины и Беларуси. 75 лет назад без предупреждения войны на Советский Союз напали фашистские захватчики. Тогда в три часа ночи шесть минут Елисеевым Иваном Дмитриевичем был отдан приказ стрелять по немецким самолетам. Уже через минуту Жуков Георгий Константинович получил сообщение о начале военных действий.

Ю.Левитан объявляет о начале Великой Отечественной Войны 22 июня 1941 года

Тогда еще никто не знал, что в историю человечества она войдет как самая кровопролитная. Никто не догадывался, что советскому народу предстоит пройти через нечеловеческие испытания, пройти и победить. Избавить мир от фашизма, показав всем, что дух солдата Красной Армии не дано сломить захватчикам.

Никто и предположить не мог, что названия городов-героев станут известны всему миру, что Сталинград станет символом стойкости наших людей, Ленинград — символом мужества, Брест — символом отваги. Что, наравне с мужчинами-воинами, землю от фашисткой чумы геройски станут защищать старики, женщины и дети.

В 5-6 ч. утра немецко-фашистские войска перешли государственную границу СССР и повели наступление вглубь советской территории. Только через полтора часа после начала наступления посол Германии в Советском Союзе граф Вернер фон Шуленбург сделал заявление об объявлении войны СССР.

Решение Гитлера осуществить операцию «Барбаросса» стало поворотным в истории Третьего рейха, приведшим к его краху четыре года спустя. При разработке плана «Барбаросса», рассчитанного только на «молниеносную войну», изначально была допущена недооценка противника и не учтена возможность перерастания быстротечной войны в затяжную.

23 июня была создана Ставка Главного Командования Вооружённых Сил СССР (позднее Ставка Верховного Главнокомандования) во главе с народным комиссаром обороны, Маршалом Советского Союза С. К. Тимошенко.

В приграничных сражениях и в начальный период войны (до середины июля) Красная Армия потеряла убитыми и ранеными 850 тыс. человек; было уничтожено 9,5 тыс. орудий, свыше 6 тыс. танков, около 3,5 тыс. самолетов; в плен попало около 1 млн. человек.

Немецкая армия оккупировала значительную часть страны, продвинулась вглубь до 300-600 км, потеряв при этом 100 тыс. человек убитыми, почти 40% танков и 950 самолётов.

Этот день, стал напоминанием для мира, о тех ужасающих событиях, которые начались в то, роковое утро. Никогда не стоит забывать о героизме, подвиге тех, великих людей, которые сражались не за медали, а за свою страну.

22 июня в России и странах бывшего СССР, в больших городах и в маленьких селах, там, где проходила линия фронта и там, где ковалась победа в тылу, пройдут траурные митинги, посвященные памяти погибших в годы Великой Отечественной войны.

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