1993-й: как Урал чуть республикой не стал?

Название Уральской республики было вполне официально дано Свердловской области 1 июля 1993 года Свердловским областным советом. Это начинание местных политиков было поддержано главой региона Эдуардом Росселем, который активно его отстаивал.

Была даже разработана и утверждена конституция новой республики. Несмотря на то, что противники идеи называли ее создание актом сепаратизма, а сегодня это начинание упоминается в качестве одного из наиболее ярких свидетельств губительной политики «парада суверенитетов» 1990-х, — сам акт создания республики подразумевал лишь увеличение возможностей региона в составе России, приближение его по статусу к национальным республикам.

Сторонники республики всегда отрицали какие-либо сепаратистские поползновения, указывая на намерение исправить диспропорции в правах и возможностях областей и республик. Да и впоследствии, несмотря на аннулирование идеи «республики», никто из создателей этой идеи не был официально обвинен в сепаратизме.

Лихие 90-е

Историческим контекстом, в котором родилась идея «уральской республики» стали откровенные процессы децентрализации в стране, в особенности характерные для национальных республик. Здесь открыто раздавались голоса об отделении от России и противостояние между президентом Ельцином и Верховным Советом.

Многие субъекты федерации и региональные элиты готовы были встать на сторону Верховного Совета, другие пользовались возможностью напрямую выторговать себе «под шумок» наиболее выгодные условия новых федеративных взаимоотношений с центральной властью.

Впервые идея «республики» на Урале возникла в 1992 году после заключения федеративного договора между Россией и национальными республиками. Затем идея получила развитие в связи с тем, что в июне 1993 года в Москве начало работу Конституционное совещание, рассматривавшее самые разные варианты новой Конституции страны.

Проекты закона

В изначальных проектах основного закона государства предусматривалось, что республики имели исключительные права и приоритеты в формировании регионального бюджета, в отличие от областей. Россель и часть местной элиты в этом контексте решили поднять вопрос большего равноправия различных регионов России, указывая, что ключевой вопрос будущей Конституции заключается в характере федеративных отношений.

Часть свердловской элиты и общественности выступила за равноправие областей и республик и за территориальное деление страны. В апреле 1993 года в Свердловской области состоялся референдум о расширении полномочий области в социально-экономической сфере до уровня республики в составе России, который был поддержан 83% голосов при явке в 67%. Уже 1 июля региональный парламент принял решение о провозглашении республики и начале работы над ее Конституцией.

«Большая Уральская республика»

В конце октября Свердловский облсовет утвердил Конституцию «Уральской республики», проект которой был разработан учеными Уральского отделения РАН. Россель утвердил Конституцию и возложил на себя обязанности губернатора, на правительство области обязанности правительства республики.

Характерно, что идея республики не ограничивалась одной Свердловской областью. Так, в сентябре в Екатеринбурге был организован семинар, посвященный теме «Уральской республики», по итогам которого состоялось подписание заявления глав Свердловской, Пермской, Челябинской, Оренбургской и Курганской областей о намерении принять участие в разработке экономической модели для проекта нового территориального образования «Большая Уральская республика».

Руководство новой «республики» даже получило некоторый повод для оптимизма, после того как Россель принял участие в расширенном заседании Совета министров, на котором Ельцин заявил, что стремление областей к улучшению своего статуса закономерно, и правительству следует учитывать это.

Однако Указом президента РФ № 1874 от 9 ноября 1993 года Свердловский областной совет был распущен, а Указом уже от 10 ноября Россель был отстранен от должности, а все решения по «республике» были признаны не имеющими силу.

Впоследствии Россель не раз вновь возглавлял регион, пробыл его руководителем до 2009 года и даже заявлял, что юридически «Уральская республика» все еще существует. Однако на этом фактическая история «республики» завершилась.

Что это было?

Можно сказать, что Россель и его соратники, пытаясь отстоять права своего региона в торге с федеральным центром, наделали опасных ошибок. Вполне можно поверить, что поползновений на реальную независимость у свердловской элиты не было, и республика действительно стала бы очередным регионом в составе России, по статусу близким к Татарстану и другим национальным республикам. Однако сам факт создания очередной республики уже в «русских» регионах мог запустить цепную реакцию в других субъектах страны, в том числе сибирских.

Последующее развитие событий и сменщики Росселя с пробудившимся аппетитом с легкостью могли захотеть большего, и даже попытка реальной борьбы за независимость «уральской республики» могла быстро обрушить все государство, пробудив настоящий сепаратизм как минимум за Уралом. Преследуя, возможно, вполне правильную цель обеспечения равенства регионов, сторонники идеи «республики» избрали негодный и опасный для целостности страны путь.

Возможность раскола страны по самому ее хребту, по Уралу (а учитывая, что «Уральская республика» могла стать «Большой», включив в себя или в какой-то политический союз все регионы Урала), была бы всегда миной замедленного действия, взрыв которой отколол бы не только уральские регионы, но и всю Сибирь, и Дальний Восток. Прагматичная уральская элита, как только представилась возможность, попыталась выторговать куда более выгодные для себя условия и при поражении уже не возвращалась к этой потенциально опасной затее.

Техническую, прагматическую суть идеи «республики» хорошо иллюстрирует тот факт, что она достаточно быстро забылась населением региона и местной элитой, которая сумела встроиться в устанавливавшуюся вертикаль власти.

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По инф. cyrillitsa.ru

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