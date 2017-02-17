Волшебный мир создали для детей в клинике НПЦ им. В. Ф. Войно-Ясенецкого благотворители

Крупнейшая в России розничная сеть продажи детских игрушек TOY.RU, которая насчитывает 117 магазинов от Москвы до Владивостока, продолжает вместе со звездами реализовывать благотворительный проект «Мы знаем, чего хотят дети». В канун Нового года компания TOY.RU посетила столичные больницы и поздравила сотни детей вместе с настоящим Дедом Морозом, Снегурочкой и артистами: певцом Стасом Пьехой, актрисой Любовью Тихомировой, телеведущей Эвелиной Бледанс и участницей проекта «Голос» Ириной Олифер.

18 января TOY.RU совместно с Благотворительным Фондом Константина Хабенского открыла две игровые комнаты для маленьких пациентов онкологического отделения клиники НПЦ им. В. Ф. Войно-Ясенецкого. Это поможет отвлечь детей хотя бы на миг от совсем недетских переживаний и забыть о своем диагнозе, который звучит как приговор.

Каждый день малыши проходят через болезненные процедуры, после которых долго восстанавливаются, чтобы почувствовать себя более-менее хорошо. Несмотря на больничные страдания, они все равно верят в чудо, и что к ним на помощь придет любимый герой из мультика или сказки. Именно поэтому TOY.RU открыла две игровые комнаты, чтобы дети смогли найти для себя плюшевого друга, который в любой момент может поддержать, и побывать в своем волшебном мирке.

В комнатах есть игрушки для детей разного возраста: все от формочек, кукол и мягких зверьков до автоматов. Девочки смогут почувствовать себя настоящими хозяйками в небольшом уютном домике, где есть игрушечная плита и посуда. Мальчики смогут повозиться с машинками, поиграть в настольные игры и собрать супергероя из конструктора.

Чтобы открытие игрового пространства действительно стало грандиозным событием, спеть для детей и родителей приехали звезды: телеведущий Дмитрий Хаустов, актер Александр Лойе, участники проекта «Голос» Екатерина Чистова, Мария Ероян и композитор и певец Сергей Филиппов. Когда только зазвучала музыка, то малыши старались двигаться в такт музыке и хлопать, кто как мог.

Компания TOY.RU продолжает реализовывать проект «Мы знаем, чего хотят дети» и дарить им надежду на чудо и веру в выздоровление. Надеемся, что наши сказочные герои помогут скрасить их больничные будни.

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