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Благотворительный праздник устроили для «солнечных» детей дома-интерната
ИА БайкалИнформ   
13 Февраля 2017 г.
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Одна из крупнейших розничных сетей магазинов детских игрушек  TOY.RU продолжает активно вместе со звездами реализовывать благотворительный проект «Мы знаем, чего хотят дети». В этот раз компания вместе с актрисой и телеведущей Эвелиной Бледанс и ее проектом Bambini Tesoro посетила детский дом-интернат №15 для умственно отсталых, где живут дети-сироты и те, кого родители привозят на неделю и забирают на выходные.

Они практически все время проводят в стенах интерната, за исключением коррекционной школы, где  обучаются. Безусловно им труднее всех влиться в общество и найти взаимопонимание с окружающим миром. И они, как никто другой, нуждаются в поддержке и дружеском плече. Именно поэтому TOY.RU вместе с Эвелиной Бледанс окружили детей заботой и любовью. Пусть даже на время. Когда детки получили свои долгожданные подарки, то сразу же начали рассматривать, что лежит в заветных коробках. TOY.RU позаботилась о том, чтобы детям было не только интересно играть, но и чтобы это приносило лечебный эффект. Девочки получили разноцветную пластмассовую посудку и пластилин PLAY-DOH, чтобы во время игры разрабатывать мелкую моторику, а мальчики — набор спасателей-пожарных, в который входят машинки, минифигурки и мелкие детали. Игровые комнаты для детей-подростков пополнились настольными играми, чтобы они могли интересно и весело проводить досуг.

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Чтобы создать атмосферу праздника, для детей выступил коллектив детского сада «Журавушка» с музыкальными номерами и сказкой «Муха-Цокотуха», которую знает почти каждый ребенок.  В заключении концерта Эвелина Бледанс спела песню о том, что несмотря ни на что, надо верить в себя, дарить любовь и нежность окружающим. Многие детки подходили к ней и спрашивали: не за ними ли она пришла, в надежде на то, что она их мама. Конечно, это не могло ни растрогать звезду. Она старалась каждому  уделить внимание: по-матерински обнять и поцеловать. Отчего дети буквально светились и долго не хотели ее отпускать.

Артистка знает не понаслышке, что такое быть матерью особенного ребенка. 4 года назад она родила сына Семена с синдромом Дауна. После этого, актриса открыто заговорила о проблемах, с которыми сталкиваются больные дети и начала активно помогать семьям, где подрастают «солнечные» малыши. Несмотря на то, что эти детки с ограниченными возможностями и им трудно выживать в мире, они всегда улыбаются, протягивают руку, чтобы поздороваться или поблагодарить. Они, также как все, хотят внимания и человеческого тепла.

Компания TOY.RU продолжает реализовывать проект «Мы знаем, чего хотят дети» и дарить детям радость и заботу, которые им необходимы.

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