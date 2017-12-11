Вытынанки (трафареты на окна) на Новый 2018 год

В канун такого замечательного праздника как Новый год в каждом доме царит священнодейство, связанное с эффектным украшением как домашнего, так и офисного интерьера. Среди разнообразных праздничных нарядов любого помещения огромной популярностью, несомненно, будут пользоваться бумажные вытынанки на Новый 2018 год, шаблонами которых, представленных здесь в широком ассортименте, можно воспользоваться.

Трафареты на окна к новому году

Вытынанки на окна к новому году удобно вырезать на бумаге формата А4

Вытынанки

Слово «вытынанка» имеет украинское происхождение. Дословно описанный процесс обозначает аккуратное вырезывание каких-то узоров, силуэтов из бумаги.

Невзирая на простой, на первый взгляд, внешний вид, представленный вид декоративно-прикладного искусства справедливо считается специалистами в этой сфере одним из чересчур сложных.

Талантливые мастера, набившие руку в этом деле и обладающие фантазией, отличаются способностью создавать цельные композиции с увлекательным сюжетом, в которых тщательно прорезаны самые мельчайшие детали. Такая кропотливая работа требует чрезвычайного внимания, терпения и аккуратности.

Применение вытынанки

Техника изготовления вытынанки известна уже на протяжения не одного столетия. Изготовленные из бумаги вытынанки 2018 могут послужить не только новогодним дизайном окон дома, квартиры, дачи или офисного помещения, но и стать основой

сюжетной картины,

помещенного в раму настенного панно,

оригинальной композиции на поверхности зеркального шкафа или трюмо,

традиционной поздравительной открытки,

бумажного фонарика для украшения елки,

эксклюзивной бумажной гирлянды,

состоящего из нескольких симметричных секций елочного шара,

объемным украшением люстры или настенных бра,

новогодней декорации для праздничного сказочного спектакля.

Учитывая конкретное предназначение выбранных для украшения помещения вытынанок, их можно распределить на несколько тематических разновидностей:

заснеженные зимние пейзажи,

снежинки,

елочные шары,

рождественские веночки и колокольчики,

растительный мир,

фигурки животных,

новогодние персонажи: Дед Мороз с внучкой Снегурочкой, снеговики,

волшебные сани Санта Клауса,

рождественские ясли в окружении трогательных ангелочков,

герои сказок или мультипликационных фильмов,

фантазийные домики и удивительные замки,

символ наступающего года.

В ряде случаев отдельные фигурки соединяют из нескольких симметричных элементов. Таким образом, в результате получается объемное украшение интерьера в технике вытынанки.

Вытынанки новогодние, приуроченные 2018 году, обязательно должны содержать изображение его символа — собаки.

Их вырезанные из белой или цветной бумаги силуэтные фигурки или составляющие целые композиции изображения наполнят дом особенной в преддверии Нового года атмосферой.

Используя выбранные по вкусу шаблоны изображений, готовые вытынанки можно по окончании работы наклеить на картон для открыток, предметы мебели или окна, что является самым распространенным способом их применения в интерьерном декоре.

С этой целью, в зависимости от поверхности, рекомендуют воспользоваться

приготовленным из хозяйственного мыла и воды раствором,

канцелярским клеем,

специальным клейстером,

клеящей лентой,

двусторонним скотчем.

Процесс изготовления вытынанки

Изготовление вытынанки к Новому 2018 году как украшения окон или другого способа праздничного декора не требует каких-то исключительных навыков и не занимает большого количества времени. Таким увлекательным предновогодним мастерством можно увлечь детей и совместно с ними подготовить комнаты к торжеству.

Для кропотливой работы над новогодними вытынанками следует вооружиться определенными материалами и инструментами:

нужным количеством листов белой бумаги для принтера,

плотным картоном,

острыми маленькими ножницами (отличным вариантом станут маникюрные ножницы с прямыми кончиками),

канцелярским ножом,

специальным макетным ножом для прорезывания мелких деталей изображения,

медицинским скальпелем,

ковриком из непрорезаемого материала в качестве подложки под бумагу с распечатанным шаблоном (таким материалом может служить отрез линолеума, лист фанеры, деревянная,

пластиковая или стеклянная разделочная доска),

пинцет,

канцелярский клей в тубе или двусторонний скотч.

На будущей вытынанке можно изобразить все что угодно. Главное — первоначально представлять итог работы, правильно видеть детали запланированной работы, понимать, как лягут тени.

Следует иметь ввиду, что на выбранном листе бумаги каждый элемент вытынанки вырезается таким образом, чтобы общий для всего изделия край бумаги оставался цельным, не поврежденным.

Необходимо обратить внимание еще на один немаловажный нюанс в изготовлении бумажных вытынанок. Тонкая, непрочная бумага для офисной печати вынуждает работать с режущими инструментами очень осторожно, чтобы не порвать изделие. Планируя изготовление открыток с использованием продемонстрированной техники, предпочитают выбирать картон разной плотности.

Готовясь вырезать вытынанки на новый год 2018, шаблоны распечатать можно, воспользовавшись данной статьей с пошаговым описанием процесса, который подробно представит предложенный ниже мастер-класс.

Предваряя увлекательную работу дизайнера, нужно выбрать среди продемонстрированных изображений картинку на свой вкус и сохранить ее на персональном компьютере.

Предпочтенное изображение будущей вытынанки распечатывают посредством принтера на офисной бумаге.По желанию можно воспользоваться не только бумагой

распространенного формата А4, но и распечатать изображение на листе формата А3, что доступно отдельным моделям принтера.

Острыми маникюрными ножницами или кончиком канцелярского либо макетного ножа вырезать обозначенные узоры.

Предваряя данный этап работы над изделием, необходимо покрыть стол специальным матом, который предотвратит царапины или порезы поверхности стола. В качестве такого мата принято использовать деревянную или фанерную дощечку, фрагмент линолеума.

Вырезанные в процессе работы мелкие детали обычно удаляют не пальцами, а пинцетом во избежание повреждения тонкого бумажного основания вытынанки.

В зависимости от того, что именно будет украшено таким видом новогоднего декора, можно использовать несколько видов крепления, о которых шла речь выше.

Если вытынанка предполагает дальнейшее использование в поздравительной открытке или декор различных предметов мебели, целесообразно на ее обратной стороне разместить фрагменты двустороннего скотча, посредством которого изображение будет прикреплено к деревянной, полированной или бумажной поверхности.

Варианты новогодних вытынанок для окон

Предпочитая новогодние вытынанки 2018 на окна, их шаблоны распечатать и изготовить следует из тонкой бумаги.

Классическим вариантом для украшения стеклянной поверхности и, в первую очередь, окон давно считаются бумажные снежинки. Они наиболее востребованы и в домашнем интерьере, и в случае украшения офисных окон, и при декорировании помещений школ и детских садов.

Помимо этого весьма легкого особенно для детского исполнения варианта, можно вырезать и протянувшиеся по всей длине оконного стекла узорчатые полосы. Они могут быть как с симметричным, повторяющим элементы сюжетным орнаментом так и композицией с определенным содержанием. Чаще всего изготавливают вытынанки с изображением едущего в санях Деда Мороза.

Особенно востребованными вытынанками к Новому 2018 году станут собаки, шаблоны которых также представлены вниманию желающих освоить интересную технику.

Планируя распечатывать найденный шаблон, нужно иметь ввиду, что есть возможность сэкономить краску принтера. Поскольку изображение вытынанки будет впоследствии вырезано, нет необходимости делать его контуры слишком яркими или темными. В таком случае перед распечатыванием шаблона необходимо в специальном редакторе следует до приемлемого уровня снизить яркость. Различаемого контура будет вполне достаточно для последующей работы.

Довольно легким, но весьма оригинальным изображением для будущей новогодней вытынанки в год Собаки станет шаблон с проложившими путь собачьими лапками.

Такими бумажными вытынанками можно украсить и входную дверь, и мебель, и окна. Подобное изображение будет непосредственным образом символизировать приход хозяйки грядущего года в дом.

Способы крепления вытынанок на стекле

Для эффектного декорирования окон накануне нового года вовсе не достаточно распечатать и аккуратно вырезать готовые шаблоны. Бумажное основание необходимо правильно закрепить на стеклянной поверхности окна. Если выше шла речь об эффективности применения двустороннего скотча, что для стеклянной поверхности целесообразно применять другие способы крепления, спектр которых весьма широк — от канцелярского клея до раствора на основе молока.

Довольно надежным способом крепления вытынанки на оконном стекле в комнате станет оформленный карандашом так называемый сухой клей.

Однако любую разновидность канцелярского клея по прошествии праздников непросто удалить со стеклянной поверхности. Кроме того клеющий состав можно негативно воздействовать на поверхность, оставить следы, сделать тусклой в месте крепления.

Именно этим обусловлен выбор обывателей мыльного раствора, который отлично взаимодействует с бумажными вытынанками. В этих целях рекомендуют использовать хозяйственное мыло. Некоторые для пущего эффекта предпочитают применение мыла с хвойным ароматом.

С помощью мыла прикрепить бумажную вытынанку к окну можно следующим образом:

смочить в теплой воде чистую губку;

взять губкой небольшое количество хозяйственного мыла;

нанести губкой мыло на края бумажного шаблона;

приложить намыленную описанным методом вытынанку к оконному стеклу.

Необходимо избегать чрезмерного смачивания. Это может привести к размоканию шаблона или к его сползанию вниз, к подоконнику.

Прикрепленные таким способом вытынанки по окончании праздников можно без проблем отнять от стекла и сохранить в картонной коробке до будущего года.

Помимо мыльного раствора известен еще один метод крепления бумажных шаблонов к окнам. Для приготовления оригинального клеющего средства потребуется молоко. В данном продукте содержится казеин, который и служит великолепным клеющим средством.

Однако необходимо учесть важный нюанс: для такой технологии крепления необходимо приобрести только домашнее молоко. Обезжиренное или приготовленное на производстве порошковое молоко для таких целей не подходит.

Клеют вытынанки с помощью молока описанным выше способом, за исключением того что молоко заменяет мыльный раствор.

Оставшиеся на оконных стеклах после снятия бумажных украшений молочные следы тоже весьма просто можно удалить с помощью лишь влажной уборки.

Другие виды бумажного декора

Имеют место не только плоские вытынанки, изготовленные из одного листа бумаги, но и объемные украшения помещения, воплощающие в жизнь смелые дизайнерские идеи.

Из тонкого или довольно плоского картона можно изготавливать с использованием техники вытынанки объемные ажурные предметы, например, состоящую из четырех секций елочку.

Такой предмет новогоднего декора можно установить в новогоднюю ночь в центре праздничного стола или украсить им журнальный столик, тумбу, комод.

Секционные, составленные из двух или четырех симметричных бумажных или картонных фрагментов с прорезанными узорами, можно успешно прикрепить к нижнему ярусу люстры в комнате, где будет проходить празднование. В этих целях можно отлично использовать суровую нитку белого цвета, конфетти или новогодний дождик.

Источник: kaprizulka.mediasole.ru

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