Универсальный держатель для ножа

Подставка для ножей – весьма полезное приспособление для кухни, которое помогает содержать рабочее пространство в порядке и дольше поддерживать остроту лезвий ножей.
Сделать держатель для ножей своими руками очень легко – достаточно подобрать небольшую вазу и плотно наполнить ее бамбуковыми/деревянными шпажками, цветными бобами или ... цветными спагетти, как в нашем мастер-классе.
Для изготовления подставки для ножей подготовьте:
Контейнер или ваза высотой лезвия вашего самого большого ножа. Форма емкости может быть любой, но без каких-либо изгибов;
Спагетти, много-много спагетти;
Несколько пакетов зиплок большого размера (или просто больших пакетов, которые можно крепко завязать в узел);
Спирт (например, водка);
Жидкий пищевой краситель желаемого цвета (или несколько красителей, если вы хотите сделать многоцветное наполнение);
Противни;
Алюминиевая фольга или старая клеенчатая скатерть;
Бумажные полотенца;
Кухонные ножницы.
Инструкция:
Удостоверьтесь, что ваш контейнер чистый и сухой, затем плотно заполните его спагетти. Когда емкость будет заполнена, вытащите спагетти и добавьте к этой куче еще пару пучков макарон про запас (на случай восполнения поломанных палочек).
Равномерно разложите спагетти по пакетам и налейте в них столько спирта, чтобы он мог смочить все палочки. Далее добавьте в каждый пакет по 10-40 капель пищевого красителя.
Запечатайте или завяжите ваши пакеты, затем положите их в дополнительные пакеты, чтобы избежать протечек. Медленно встряхивайте и переворачивайте пакеты, чтобы смешать краситель со спиртом и макаронами. Далее положите пакет на одну сторону и оставьте на 30 минут, затем снова переверните пакет и оставьте его еще на полчаса. Продолжайте замачивать спагетти таким образом (но не более 3 часов), пока они не обретут желаемый оттенок.
Покройте ваш противень алюминиевой фольгой, затем слоем бумажных полотенец (либо клеенкой). Чтобы защитить руки от окрашивания желательно надеть перчатки. Выньте спагетти из пакетов, предварительно слив всю жидкость, разложите их на противне в один слой и оставьте высыхать. Время от времени спагетти нужно перебирать для их равномерного высыхания.
Как только ваши спагетти ПОЛНОСТЬЮ высохнут, начните класть их в контейнер.
Встряхните заполненный контейнер и разровняйте спагетти. Вставьте свои ножи, чтобы определить оптимальную плотность наполнения, при необходимости добавьте макароны или удалите излишки.
Теперь с помощью кухонных ножниц или других очень острых ножниц обрежьте спагетти до нужной длины, не вынимая их из контейнера (лучше всего делать это над раковиной). Важно, чтобы спагетти не превышали высоту контейнера больше чем на 2-3 см, иначе они будут быстро ломаться.
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