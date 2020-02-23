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Творчество из цемента
По инф. vk.com   
23 Февраля 2020 г.
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Идеи поделок из цемента для сада на дачном участке: разнообразные фигурки, вазоны и другие интересные изделия.

Творчество из цемента

По инф. vk.com

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    Идеи поделок из цемента для сада на дачном участке: разнообразные фигурки, вазоны и другие интересные изделия.
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