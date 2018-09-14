|
Шкафчик на балкон
|По ифн. sdelay.tv
|14 Сентября 2018 г.
|
В современном мире почти каждый хозяин желает обустроить свой балкон. Большинство людей используют шкаф на балконе для хранения домашних заготовок – компотов и варений, огурцов и помидоров. Предлагаю сделать для этой цели маленький шкаф.
Произведены замеры будующего шкафчика.
Замечены размеры для полки
Красим детали
Начинаем монтаж
Подготовленные дверцы
На дверцах будет вагонка, поэтому замеряем размеры доски и сверлим отверстия
Теперь вешаем на наш шкафчик
Маленькими саморезами крепим вагонку
Осталось покрасить, повесить ручки и одеть газовые упоры.
Источник:
Next Prev
Бочка своими руками
С чем может сравниться, например, огурец или помидор, засолённые в дубовой кадке. А в липовом бочонке прекрасно хранится мёд, яблочный сок, в нём можно приготовить квас. Наконец, дубовая кадка с лимонным или ...
Погреб своими руками
Типы и конструкции По своему устройству погреба подразделяют на три модификации: полностью заглублённые, полузаглублённые и наземные.
Как правильно приготовить пончики
Пончики – воздушное лакомство, которое любят не только дети, но и взрослые (доказательством последнего являются голливудские фильмы, где копы с большим удовольствием уплетают их килограммами). Сегодня на прил...
Сидушка на табурет
Вам кажется, что ежедневные домашние хлопоты однообразны и скучны? Попробуйте отвлечься на рукоделие. Создайте уютную сидушку для табурета – это тоже забота о доме, но в свое удовольствие.
Дачная кухня: коптильня своими руками
Лето хорошо тем, что можно отдохнуть от надоевших кастрюль-сковородок, перейдя на лёгкие блюда из овощей и зелени. И, конечно, все дачники тоннами закупают мясо и рыбу и жарят шашлыки. А как ещё можно разн...
Тумбочка под телевизор
Тумбочка под телеаппаратуру – это первый предмет мебели, который я сделал своими руками. Её я присмотрел у друга. У него же и снял основные размеры. Несколько их потом переработал, и вот что получилось. Кстат...
Овощехранилище своими руками
Овощехранилище необходимо каждому дачнику с единственной целью – сохранить собранный урожай на как можно больший срок. Для этого в старые времена использовались специальные ямы, набитые снегом и льдом, ледник...
Украшаем ёлку
При украшении ёлки на неё первым делом вешают электрическую гирлянду с лампочками (но не самодельную – с огнём не шутят!), потом – игрушки: сначала крупные, затем и маленькие. Одинаковые по форме и цвету укра...
Пруд для золотых рыбок
Пруд на даче… Для многих дачников и владельцев приусадебных участков это пока только мечта, но красивая и многообещающая. Так ли сложно построить пруд на даче своими руками? Чтобы с водопадом, лилиями и зо...
Коттедж для картошки
Бережливость — этот монетный двор человека, знающего счёт деньгам, подсказывает: овощи следует хранить в специальном ящике. Такой ящик должен хорошо проветриваться, что создаёт оптимальные условия для хранения ...
Тунисское вязание
Жилеты «Диагональ» и «Валенок» Использованный для жилета узор сложнее, чем плетёнка и рогожка, для его выполнения необходим опыт вязания длинным крючком, но интересный и редко встречающийся узор оправдывает ...
Маленькие хитрости
Не мучайтесь понапрасну, пытаясь извлечь старый шуруп из доски твёрдого дерева с помощью одной лишь отвёртки: шлиц сорвёте, а шуруп останется на месте. Зажмите лезвие отвёртки разводным гаечным ключом, а её жал...
8 правил уютной кухни
Дизайн кухни особенно важен для женщин. Ведь именно в этой комнате они проводят большую часть своего времени. Но ремон чаще делают мужчины. Что учесть, чтобы вашей любимой было удобно?
Переносной душ
При освоении нового земельного участка рано или поздно возникает потребность в тёплом душе. Многие дачники задачу решают установкой на высоте более 2х метров бочки. Недостаток этого довольно распространённ...
Витраж: просто и красиво
Витражи популярны с давних времён. Они завораживают богатством прозрачных красок и способны оживить любой интерьер. Роспись витражными красками – популярная сейчас техника, с помощью которой можно создать мно...
Next Prev
Ни капли мимо
Рачительный москвич экономил и при Александре I, и при Керенском, и при военном коммунизме. Делали сальные свечи, чтоб не покупать восковые. Производили спички с двумя головками. Мыли и сушили на батареях "ру...
Антон Дроздов принял участие в Международной выставке «ИнваЭкспо. Общество для всех»
Председатель Правления Пенсионного фонда России Антон Дроздов посетил Международную специализированную выставку «ИнваЭкспо. Общество для всех», которая проходит в Москве, на ВДНХ, с 12 по 14 сентября.
"Заморозка накопиловки" продолжится, как минимум, еще на 2021-й год
Глава Минтруда РФ Максим Топилин заявил, что «заморозка» пенсионных накоплений по всей вероятности будет продлена еще на год — до 2021 года включительно. Об этом сообщает «Интерфакс».
Что делать, если вас затопили соседи сверху?
Какие меры предпринять, если вас затопили соседи из квартиры сверху? Отвечает юрисконсульт ООО «Эксперт-право» Людмила Сысоева:
"Объегорить" государство не удалось: петербурженку будут судить за неправедно начисленную пенсию
В Петербурге утверждено обвинение против пожилой женщины, незаконно получившей пенсию, сообщили «Росбалту» в пресс-службе прокуратуры города.
Набор социальных услуг: выбор необходимо сделать до 1 октября
Пенсионный фонд России напоминает, что федеральные льготники, имеющие право на набор социальных услуг, могут выбрать форму его получения: натуральную или денежную. Натуральная форма предполагает предоставлен...
В Новосибирске пройдет 5-я Спартакиада пенсионеров России
С 23 по 26 августа 2018 года в Новосибирске состоится финал 5-ой Спартакиады пенсионеров России. В нем примут участие порядка 600 спортсменов-любителей из 65 регионов РФ и семи зарубежных стран: Беларуси, Гер...
Дети, родители которых неизвестны, имеют право на социальную пенсию
С 2018 года в России введен новый вид социальной пенсии – для детей, оба родителя которых неизвестны. Размер новой пенсии с 1 апреля составляет 10360,52 рубля. Она выплачивается до достижения ребенком 18 лет,...
55 тысяч обращений к электронным сервисам ПФР поступает ежедневно через личный кабинет гражданина
Каждый год все больше людей подключаются к личному кабинету гражданина на сайте Пенсионного фонда России и используют его, чтобы получать государственные услуги в электронной форме. 2018 год не стал исключени...
Метры и сотки
В России меняется порядок расчета налога, который платят граждане за свою недвижимость: дома, квартиры, земельные участки, гаражи и машино-места. Такие поправки подписал президент Владимир Путин. - "Российска...
Эксперты оценили влияние роста НДС на коммунальные платежи
В связи с повышением налога на добавленную стоимость (НДС) в России с 18 до 20 процентов совокупный платеж населения за коммунальные услуги следующим летом может вырасти на 7,5 процента. Для сдерживания роста...
За первое полугодие российские семьи распорядились материнским капиталом на 137 млрд рублей
За шесть месяцев 2018 года Пенсионный фонд России выдал 328,3 тыс. сертификатов на материнский капитал и удовлетворил 382 тыс. заявлений семей о распоряжении средствами на общую сумму 137,2 млрд рублей.
Законно ли отключить электричество за долги?
Согласно нормам Гражданского кодекса, энергосбытовые организации не могут в одностороннем порядке расторгать договор с физическими лицами. Проще говоря, прежде чем вам «отрезать провода», коммунальщики обяза...
Пенсионный фонд провел перерасчет пенсий работавших в 2017 году пенсионеров
Пенсионный фонд России провел беззаявительный перерасчет страховых пенсий работавших в 2017 году пенсионеров, в результате которого с августа пенсии этой категории пенсионеров будут повышены. Перерасчет косну...
Тэги:
У нас есть похожие статьи и новости: