Шкафчик на балкон

В современном мире почти каждый хозяин желает обустроить свой балкон. Большинство людей используют шкаф на балконе для хранения домашних заготовок – компотов и варений, огурцов и помидоров. Предлагаю сделать для этой цели маленький шкаф.

Произведены замеры будующего шкафчика.

Замечены размеры для полки

Красим детали

Начинаем монтаж

Подготовленные дверцы

На дверцах будет вагонка, поэтому замеряем размеры доски и сверлим отверстия

Теперь вешаем на наш шкафчик

Маленькими саморезами крепим вагонку

Осталось покрасить, повесить ручки и одеть газовые упоры.

Источник: sdelay.tv

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