В этом мастер-классе мы будем вязать теплую шапку крючком с узором «косы». Его мы сформируем из пышных столбиков. Вяжется она несложно, а выглядит очень красиво.

Фото: pixabay.com

Вы можете использовать нитки того цвета, который больше подходит вам к лицу. Также готовое изделие можно будет декорировать по своему усмотрению: пришить меховой помпон или сделать его из меха, добавить какие-нибудь камни или нашивки... В общем, ограничить вас может только собственная фантазия!

Для вязания шапки с косами понадобятся:

Пряжа;

Крючок;

Помпон;

Иголка.

Пряжу для шапки лучше брать с добавлением шерсти. Это нужно для того, чтобы она была теплой.

Шапка с косами крючком: мастер-класс с пошаговыми фото

Начнем мы вязать шапку со скользящей петельки. В нее будем выполнять первый ряд, который будет состоять из восьми пышных столбиков.

Первый столбик мы соединим с последним. Соединительную петельку вяжем в вершинку столбика.

И далее будем вязать второй рядочек, также состоящий из пышных столбиков. Но теперь их будет шестнадцать. И вяжем по два пышных столбика между пышными столбиками нижнего рядка.

В конце ряд соединяем.

И так у нас получатся V-образные элементы. Эти элементы и будут составлять косы на шапочке. Новый ряд будет немножечко другим. Здесь мы добавим обычные столбики с накидом.

В элемент вяжем такой же элемент. То есть два пышных столбика. А в промежуток между первым и вторым таким элементом мы провязываем один столбик с накидом.

Вяжем так весь наш рядочек, чередуя V-образные элементы со столбиками с накидом.

А далее будем делать прибавки в столбики с накидом. Выполняем элемент в элемент из пышных столбиков. А за столбик с накидом будем вязать два вогнутых столбика с накидом. То есть просто вводим крючок сзади, огибая столбик. И вяжем как простой столбик с накидом.

И так весь ряд.

Затем в новом ряду мы также будем прибавлять вогнутые столбики с накидом. Прибавку вяжем за второй столбик.

В следующем рядочке у нас будет уже три вогнутых столбика с накидом между элементами. И тут вяжем прибавку, то есть два вогнутых столбика с накидом, за второй столбик.

В следующем ряду вяжем уже две прибавки за вторую и третью петельки.

И далее во всех рядах будем вязать по две прибавки в середине вогнутых столбиков. Вяжем необходимое по размеру головы дно шапочки.

А далее уже просто вяжем по кругу без прибавок.

Вывязываем необходимую глубину шапки. А низ обвязываем столбиками без накида. Просто вяжем несколько рядочков.

Сверху пришиваем помпон. Можно также украсить шапочку стразами. Помпон очень важно пришить крепко. Можно также обойтись и без него.

Вот такая шапочка у нас получается!

Источник: elefteria.ru

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