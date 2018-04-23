В этом мастер-классе мы будем вязать теплую шапку крючком с узором «косы». Его мы сформируем из пышных столбиков. Вяжется она несложно, а выглядит очень красиво.
Фото: pixabay.com
Вы можете использовать нитки того цвета, который больше подходит вам к лицу. Также готовое изделие можно будет декорировать по своему усмотрению: пришить меховой помпон или сделать его из меха, добавить какие-нибудь камни или нашивки... В общем, ограничить вас может только собственная фантазия!
Для вязания шапки с косами понадобятся:
Пряжа;
Крючок;
Помпон;
Иголка.
Пряжу для шапки лучше брать с добавлением шерсти. Это нужно для того, чтобы она была теплой.
Шапка с косами крючком: мастер-класс с пошаговыми фото
Начнем мы вязать шапку со скользящей петельки. В нее будем выполнять первый ряд, который будет состоять из восьми пышных столбиков.
Первый столбик мы соединим с последним. Соединительную петельку вяжем в вершинку столбика.
И далее будем вязать второй рядочек, также состоящий из пышных столбиков. Но теперь их будет шестнадцать. И вяжем по два пышных столбика между пышными столбиками нижнего рядка.
В конце ряд соединяем.
И так у нас получатся V-образные элементы. Эти элементы и будут составлять косы на шапочке. Новый ряд будет немножечко другим. Здесь мы добавим обычные столбики с накидом.
В элемент вяжем такой же элемент. То есть два пышных столбика. А в промежуток между первым и вторым таким элементом мы провязываем один столбик с накидом.
Вяжем так весь наш рядочек, чередуя V-образные элементы со столбиками с накидом.
А далее будем делать прибавки в столбики с накидом. Выполняем элемент в элемент из пышных столбиков. А за столбик с накидом будем вязать два вогнутых столбика с накидом. То есть просто вводим крючок сзади, огибая столбик. И вяжем как простой столбик с накидом.
И так весь ряд.
Затем в новом ряду мы также будем прибавлять вогнутые столбики с накидом. Прибавку вяжем за второй столбик.
В следующем рядочке у нас будет уже три вогнутых столбика с накидом между элементами. И тут вяжем прибавку, то есть два вогнутых столбика с накидом, за второй столбик.
В следующем ряду вяжем уже две прибавки за вторую и третью петельки.
И далее во всех рядах будем вязать по две прибавки в середине вогнутых столбиков. Вяжем необходимое по размеру головы дно шапочки.
А далее уже просто вяжем по кругу без прибавок.
Вывязываем необходимую глубину шапки. А низ обвязываем столбиками без накида. Просто вяжем несколько рядочков.
Сверху пришиваем помпон. Можно также украсить шапочку стразами. Помпон очень важно пришить крепко. Можно также обойтись и без него.
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