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  На заметку рукодельнице

Рукодельницам на заметку
По инф. vk.com   
13 Марта 2020 г.
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На заметку рукодельницам: необычная подборка ручных декоративных швов.

Рукодельницам на заметку

По инф. vk

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