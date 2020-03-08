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Пять оригинальных идей применения остатков обоев после ремонта
По инф. cpykami.ru   
08 Марта 2020 г.
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У кого после ремонта не осталось рулонов с обоями, тот, наверное, настоящий везунчик. Часто мы покупаем обои «с запасом» на форс-мажорные случаи и, конечно, для собственного спокойствия. Но, как показала практика, далеко не всегда дополнительные метры обоев оправданы – чаще всего они лежат без дела за шкафом (или на нём) долгие годы и пылятся. У некоторых хватает духу выкинуть ненужные рулоны, а кое-кто предлагает творчески подойти даже, казалось бы, к такой мелочи, как остатки обоев.

Пять оригинальных идей применения остатков обоев после ремонта

Обновление мебели

Не удивляйтесь – оказывается, с помощью обоев можно удачно обновить мебель. Например, задекорировать столик, поддон столешницы и внутреннюю стенку шкафчиков. Полюбуйтесь, как это выглядит на практике:

Пять оригинальных идей применения остатков обоев после ремонта

Пять оригинальных идей применения остатков обоев после ремонта

Пять оригинальных идей применения остатков обоев после ремонта

Пять оригинальных идей применения остатков обоев после ремонта

Создание молдингов

А что вы скажете насчёт украшения спальни или гостиной настенными выпуклыми панелями с ярким принтом? Смотрится такое решение впечатляюще:

Пять оригинальных идей применения остатков обоев после ремонта

Пять оригинальных идей применения остатков обоев после ремонта

Пять оригинальных идей применения остатков обоев после ремонта

Декоративное решение

Украшение для изголовья кровати, старых дверей, рамок с фотографиями – вот далеко не полный список, что можно сделать со старыми рулонами обоев.

Пять оригинальных идей применения остатков обоев после ремонта

Пять оригинальных идей применения остатков обоев после ремонта

Пять оригинальных идей применения остатков обоев после ремонта

Пять оригинальных идей применения остатков обоев после ремонта

Пять оригинальных идей применения остатков обоев после ремонта

Пять оригинальных идей применения остатков обоев после ремонта

Пять оригинальных идей применения остатков обоев после ремонта

Пять оригинальных идей применения остатков обоев после ремонта

Пять оригинальных идей применения остатков обоев после ремонта

Пять оригинальных идей применения остатков обоев после ремонта

Пять оригинальных идей применения остатков обоев после ремонта

Пять оригинальных идей применения остатков обоев после ремонта

Пэчворк

Пожалуй, он ещё не скоро выйдет из моды. Дело в том, что техника пэчворка (соединение разных деталей в одну) даёт большой простор фантазии. Кажется, это отличное решение для остатков обоев!

Пять оригинальных идей применения остатков обоев после ремонта

На всякий случай

Если у вас есть дома дети или животные с особо острыми когтями, не спешите выбрасывать обои хотя бы по этой причине. Необязательно иметь рулон из той же коллекции – вы можете полностью или частично «снять» обои с одной стены, заменив их совершенно другими – теми, что остались.

Пять оригинальных идей применения остатков обоев после ремонта

Пять оригинальных идей применения остатков обоев после ремонта

По инф. cpykami.ru

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  • Пять оригинальных идей применения остатков обоев после ремонта
    У кого после ремонта не осталось рулонов с обоями, тот, наверное, настоящий везунчик. Часто мы покупаем обои «с запасом» на форс-мажорные случаи и, конечно, для собственного спокойствия. Но, как показала практика, далеко не всегда дополнительные метры обоев оправданы – чаще всего они лежат без дела за шкафом (или на нём) долгие годы и пылятся. У некоторых хватает духу выкинуть ненужные рулоны, а кое-кто предлагает творчески подойти даже, казалось бы, к такой мелочи, как остатки обоев.
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