Пять оригинальных идей применения остатков обоев после ремонта

У кого после ремонта не осталось рулонов с обоями, тот, наверное, настоящий везунчик. Часто мы покупаем обои «с запасом» на форс-мажорные случаи и, конечно, для собственного спокойствия. Но, как показала практика, далеко не всегда дополнительные метры обоев оправданы – чаще всего они лежат без дела за шкафом (или на нём) долгие годы и пылятся. У некоторых хватает духу выкинуть ненужные рулоны, а кое-кто предлагает творчески подойти даже, казалось бы, к такой мелочи, как остатки обоев.

Обновление мебели

Не удивляйтесь – оказывается, с помощью обоев можно удачно обновить мебель. Например, задекорировать столик, поддон столешницы и внутреннюю стенку шкафчиков. Полюбуйтесь, как это выглядит на практике:

Создание молдингов

А что вы скажете насчёт украшения спальни или гостиной настенными выпуклыми панелями с ярким принтом? Смотрится такое решение впечатляюще:

Декоративное решение

Украшение для изголовья кровати, старых дверей, рамок с фотографиями – вот далеко не полный список, что можно сделать со старыми рулонами обоев.

Пэчворк

Пожалуй, он ещё не скоро выйдет из моды. Дело в том, что техника пэчворка (соединение разных деталей в одну) даёт большой простор фантазии. Кажется, это отличное решение для остатков обоев!

На всякий случай

Если у вас есть дома дети или животные с особо острыми когтями, не спешите выбрасывать обои хотя бы по этой причине. Необязательно иметь рулон из той же коллекции – вы можете полностью или частично «снять» обои с одной стены, заменив их совершенно другими – теми, что остались.

По инф. cpykami.ru

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