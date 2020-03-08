Пять оригинальных идей применения остатков обоев после ремонта

У кого после ремонта не осталось рулонов с обоями, тот, наверное, настоящий везунчик. Часто мы покупаем обои «с запасом» на форс-мажорные случаи и, конечно, для собственного спокойствия. Но, как показала практика, далеко не всегда дополнительные метры обоев оправданы – чаще всего они лежат без дела за шкафом (или на нём) долгие годы и пылятся. У некоторых хватает духу выкинуть ненужные рулоны, а кое-кто предлагает творчески подойти даже, казалось бы, к такой мелочи, как остатки обоев.
Обновление мебели
Не удивляйтесь – оказывается, с помощью обоев можно удачно обновить мебель. Например, задекорировать столик, поддон столешницы и внутреннюю стенку шкафчиков. Полюбуйтесь, как это выглядит на практике:
Создание молдингов
А что вы скажете насчёт украшения спальни или гостиной настенными выпуклыми панелями с ярким принтом? Смотрится такое решение впечатляюще:
Декоративное решение
Украшение для изголовья кровати, старых дверей, рамок с фотографиями – вот далеко не полный список, что можно сделать со старыми рулонами обоев.
Пэчворк
Пожалуй, он ещё не скоро выйдет из моды. Дело в том, что техника пэчворка (соединение разных деталей в одну) даёт большой простор фантазии. Кажется, это отличное решение для остатков обоев!
На всякий случай
Если у вас есть дома дети или животные с особо острыми когтями, не спешите выбрасывать обои хотя бы по этой причине. Необязательно иметь рулон из той же коллекции – вы можете полностью или частично «снять» обои с одной стены, заменив их совершенно другими – теми, что остались.
У кого после ремонта не осталось рулонов с обоями, тот, наверное, настоящий везунчик. Часто мы покупаем обои «с запасом» на форс-мажорные случаи и, конечно, для собственного спокойствия. Но, как показала практика, далеко не всегда дополнительные метры обоев оправданы – чаще всего они лежат без дела за шкафом (или на нём) долгие годы и пылятся. У некоторых хватает духу выкинуть ненужные рулоны, а кое-кто предлагает творчески подойти даже, казалось бы, к такой мелочи, как остатки обоев.
Можно ли сажать картофель в непаханую землю? Сегодня многим пожилым огородникам стало уже не под силу обрабатывать землю на участках, а возделывать свой картофель по-прежнему хочется, я по собственному опыту хочу ответить на такой вопрос. Сразу скажу – можно, хотя это один из нетрадиционных способов выращивания картофеля.
Кукуруза является сельскохозяйственной культурой и возделывается более 5 тыс. лет. Бывает земляничная кукуруза, скороспелая, ранняя, гибридная, поздняя, попкорн, сладкая, бондюэль, в том числе и кормовая.
Что может быть приятнее, чем рано утром в начале лета выйти на крыльцо на даче, вдохнуть полной грудью, пройтись босиком по росе. Послушать птиц. Но в хор птичьих голосов вплетаются кряхтенье и стенанья. На соседнем участке хозяйка собирает слизней...
Вот и пришло то чудесное время года, когда наши чувства оживают в предвкушении весны и нового садоводческого сезона. Размышления о бренности людского бытия откладываются на следующую зиму, а нам пора заняться делом, и прежде всего – готовить рассаду.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.