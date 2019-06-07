Профнастил: как правильно выбрать материал для забора или кровельных работ

Профилированный лист или профнастил – это строительный материал, который производится из оцинкованной листовой стали с полимерным покрытием путем холодного проката. Благодаря своей прочности, легкости, устойчивости к негативным природным факторам материал получил широкое применение в качестве кровельного материала и при строительстве ограждений. В зависимости от сферы применения выделяют кровельный, стеновой и несущий профлист. Кровельный профлист от металлочерепицы отличает форма профиля. Стеновой профнастил имеет меньшую рельефность, а профлист для несущих элементов конструкции обладает наибольшей высотой волны, а также толщиной металла не менее 0,7 мм, что обеспечивает ему необходимую жесткость.

Профиль маркируется в зависимости от сферы его применения. И чтобы правильно выбрать материал, подходящий именно для ваших нужд, необходимо уметь расшифровывать маркировку, состоящую из цифр и букв. Она выглядит таким образом: С8-0,5-1200-1500. Первая буква обозначает преобладающее назначение профлиста, где C – стеновой, Н – настил, который обычно используется в качестве кровельного или несущего материала, а НС – универсальный профиль. Идущая следом цифра расскажет вам о высоте волны, выраженной в миллиметрах. В нашем примере высота волны – 8 мм. Вторая цифра – это толщина металлического листа, из которого был изготовлен профлист. В нашем случае – 0,5 мм. Как известно, это оптимальная толщина надежного профнастила для частного строительства. Стоит отметить, что даже при наличии в маркировке толщины металла необходимо требовать у продавца проверки при вас листов электронным микрометром. Далее, последние две цифры – это ширина и длина листа соответственно. Выражаются также в миллиметрах. Более пятнадцати лет профнастил не сдает позиции как самый народный материал для заборов. Здесь чаще всего используется лист с высотой волны 8, 20 и 21 мм. Но бьет все рекорды по популярности профлист с маркировкой С8.

С завода стальной оцинкованный лист с полимерным покрытием приходит на производство профнастила в виде большого рулона. Вес такого рулона составляет примерно пять тонн. Сначала рулон устанавливают на разматыватель прокатного стана, далее лист, проходя через прокатные валки, принимает необходимую профилировку. На выходе нож гильотинного типа отрезает профнастил необходимой длины. Чаще всего с одной стороны наносят полимерное покрытие, оно имеет большую толщину покрытия и широкую цветовую палитру, а на оборотную сторону наносят полимерное покрытие серого тона, меньшей толщины – грунт эмаль. Установку в таком случае производят лицом к улице. Стоит понимать, что сторона, обработанная только грунтовкой, имеет меньший срок службы и выглядит менее эстетично. К счастью, немало компаний на рынке предлагают профлист с двусторонним цветным полимерным покрытием. Это более надежный и эстетичный вариант. Помимо классических цветов (шоколад, зеленый мох и вишневый) в последнее время стали востребованы расцветки, имитирующие природные материалы, например, мореный дуб и камень.

К выбору профнастила нужно подходить серьезно и обдуманно, если вы хотите, чтобы забор прослужил вам долгие годы, а не один сезон. Во-первых, покупать профнастил нужно у проверенных компаний. Отдайте предпочтение узкопрофильным, работающим с российскими производителями стального листа. Российская металлургия имеет отличную репутацию на мировом рынке за счет передовых технологий, большого опыта и качества металла. Не стоит приобретать профнастил на рынках и в строительных гипермаркетах. Там никто не проверяет толщину каждого листа на соответствие маркировке, зачастую маркировка вообще может отсутствовать.

Строительные гипермаркеты работают по принципу «чем дешевле, тем лучше», они не ориентируются на качество, для них главное – большие обороты средств. В основном на таких торговых площадках представлен китайский лист, сделанный из низкопробной стали с пониженным содержанием цинка или вообще без него. Во-вторых, не стоит обращаться за услугами монтажа к частникам. Они не смогут предоставить никаких гарантий на выполненные работы и материалы. В большинстве случаев на вас захотят сэкономить и закупят китайский профлист в 0,3 мм толщиной на сомнительной строительной базе. И тем более никто не станет при вас проверять электронным микрометром толщину металла и заносить все замеры в договор. Потому что договора просто не будет. Как следствие, вы получите ненадежное ограждение, которое первой весной придет в негодность.

При условии осознанного выбора продавца профлиста, отказа от попыток сэкономить на материале и грамотного монтажа, ограждение из профнастила прослужит вам 25 и более лет.

Информацию предоставила компания МАСТЕРОВИТ

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ СМОТРИТ НА ЖИЗНЬ ЧЕРЕЗ ЧЕРНЫЕ ОЧКИ

ЛЮБОПЫТНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ