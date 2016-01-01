Праздник к нам приходит: пора украшать окна

В преддверии новогодних праздников, пожалуй, не найдется человека, которому не хотелось бы хотя бы минимально украсить свое жилище, создать в доме уютную атмосферу праздника. К счастью, эту задачу легко выполнить, используя всего лишь один объект интерьера – окна. Причем использовать для этого можно вполне доступные украшения и традиционные новогодние аксессуары. А радоваться красивому декору окон смогут не только хозяева квартиры, но и прохожие с улицы.

Понятно, что праздничное оформление должно как минимум отличаться от повседневного. Поэтому вполне логично в первую очередь подумать о смене обычных штор, которые висели на окнах целый год, а то и несколько лет. Благо, магазины сегодня предлагают просто огромный выбор оконного текстиля самых разнообразных материалов и расцветок. Для создания праздничного интерьера эксперты отдают предпочтение элегантному атласу или глянцевому бархату, желательно золотого, серебряного, гранатового, зеленого или красного оттенков. А можно и вовсе перейти с тканевых штор на жалюзи, как более актуальный и модный солнцезащитный элемент. Сегодня на российском рынке представлено множество компаний, предлагающих жалюзи всевозможных видов (например, компания Svetloff - занимается продажей и установкой жалюзи Воронеж). Кстати, отличной заменой разноцветным шторам могут стать фотожалюзи – на них можно создать любой рисунок или фотографию на выбор заказчика, как цветной, так и черно-белый.

Украсить окна в квартире можно и более простыми способами, чем смена штор. Например, добавить декоративные детали – аппликации с изображениями Деда Мороза, Снегурочки, колокольчиков, звездочек, снежинок, новогодних шаров и прочих атрибутов Нового года. Для придания праздничности можно использовать необычные подвязки и держатели для штор - декоративные шнурки или ленты. Дизайнеры вообще приветствуют всевозможные оборочки и драпировки. Украсить занавески можно декоративными элементами со стразами – только представьте, как они будут сверкать в свете люстры или ёлочных гирлянд! Сказочный акцент могут придать всему помещению белоснежные ажурные тюлевые занавески, их также можно дополнить яркой вышивкой. А еще более необычно будет смотреться тюль из флуоресцентного жаккардового материала.

Превосходно украсят интерьер обычные ёлочные шары, если их подвесить на карниз на серебристых или золотистых тесемочках разной длины, особенно контрастного со шторами или жалюзи цвета. Ну и конечно не стоит забывать про самый простой, но популярный праздничный элемент, как гирлянды на окнах – этой красотой смогут наслаждаться и жильцы дома, и прохожие на улице.

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