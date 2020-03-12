Подследники на двух спицах с описанием

Подследники становятся все популярней. Их используют в качестве домашних тапочек, так как это удобно, практично и очень красиво.

1-й вариант, самый простой

Вяжем на 2-х спицах.

Пряжа — 250 м в 100 гр., уходит пол мотка ровно на 1 пару.

Спицы № 3.5.

Размер 36–37 (В скобках 37–38)

Набираем 52 петли (58). Вяжем 4 ряда (лиц и изн) резинкой 1 на 1. Приступаем к прибавкам на носике. Теперь вяжем лицевой гладью.

Провязать 15 п лицевыми, 1 накид (можно лицевую скрещенную — тогда дырочек не будет), 2 лиц, 1 накид, снова 25 лиц. Изнанку — по рисунку. Накиды провязать изнаночными. Прибавки будут в 6-ти лиц рядах.

26 лиц, 1 накид, 2 лиц, 1накид, 25 лиц и последнюю петлю изнаночной.

след. ряды: 27-1-2-1-27, 28-1-2-1-28, 29-1-2-1-29, 30-1-2-1-30.

Теперь будем вязать подошву. Швов не будет!

Провязать 25 лиц, еще 13 лиц (это ширина подошвы) и две петли вместе лиц.

Перевернуть вязание. Первую петлю снимаем, 12 изнан, 2 вместе изнан.

Перевернуть вязание. 26 лиц, 13 лиц, 2 вместе лиц. Перевернуть вязание.

1-ю снять, 12 изнан. 2 вместе изнаночной. Убавляем петли как обычно вывязываем пятку у носка. Убавлять таким образом, пока все петли не закончатся и не останется только 14 петель стопы. Теперь набрать остальные петли по высоте следка и закончить работу так-же, как вывязываем пятку. Не забываем, что мы начинали работу резинкой 1 на 1. Как остались у нас 3 петли на правой спице — вяжем снова резинку 1 на 1. По изнанке последний ряд не провязываем, а закрываем петли — у нас нитка начала работы встречается с ниткой конца работы.

Кончики связать и заправить на изнанке. Готово!

Мы научились вязать вариант попроще, теперь будем делать убавки на стопе, чтобы следок в любую обувь полез, когда на ногах только одни капроны.

На правой спице осталось 13 (17) п — убавить на стопе 4 петли: 2 вм, 1 л, 2 вм, 1 л, 2 вм, 1 л, 2 вм, 1 л. И через пару лиц рядов еще убавить с боков на стопе 2 петли.

Вариации на тему: стопу можно вязать не только лицевыми, можно и чулочной вязкой. Или рисом 1 на 1. Убавки можно «запрятать» в резинку. Можно после резинки вывязать дырочки для шнурочка. Можно по изнанке сделать кантик из лицевых петель, в образце эта деталь есть. Получается на лице «бортик». Все детали можно рассмотреть на фото.

По инф. vk

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