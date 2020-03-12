Подследники на двух спицах с описанием

Всегда хочется, чтобы ребенок был одет с иголочки. Справиться с такой задачей помогут швейные хитрости, благодаря которым на обновках можно сэкономить. При этом вещи будут смотреться не хуже, а может и лучше...
Подследники становятся все популярней. Их используют в качестве домашних тапочек, так как это удобно, практично и очень красиво.
1-й вариант, самый простой
Вяжем на 2-х спицах.
Пряжа — 250 м в 100 гр., уходит пол мотка ровно на 1 пару.
Спицы № 3.5.
Размер 36–37 (В скобках 37–38)
Набираем 52 петли (58). Вяжем 4 ряда (лиц и изн) резинкой 1 на 1. Приступаем к прибавкам на носике. Теперь вяжем лицевой гладью.
Провязать 15 п лицевыми, 1 накид (можно лицевую скрещенную — тогда дырочек не будет), 2 лиц, 1 накид, снова 25 лиц. Изнанку — по рисунку. Накиды провязать изнаночными. Прибавки будут в 6-ти лиц рядах.
26 лиц, 1 накид, 2 лиц, 1накид, 25 лиц и последнюю петлю изнаночной. след. ряды: 27-1-2-1-27, 28-1-2-1-28, 29-1-2-1-29, 30-1-2-1-30.
Теперь будем вязать подошву. Швов не будет!
Провязать 25 лиц, еще 13 лиц (это ширина подошвы) и две петли вместе лиц.
Перевернуть вязание. Первую петлю снимаем, 12 изнан, 2 вместе изнан.
Перевернуть вязание. 26 лиц, 13 лиц, 2 вместе лиц. Перевернуть вязание.
1-ю снять, 12 изнан. 2 вместе изнаночной. Убавляем петли как обычно вывязываем пятку у носка. Убавлять таким образом, пока все петли не закончатся и не останется только 14 петель стопы. Теперь набрать остальные петли по высоте следка и закончить работу так-же, как вывязываем пятку. Не забываем, что мы начинали работу резинкой 1 на 1. Как остались у нас 3 петли на правой спице — вяжем снова резинку 1 на 1. По изнанке последний ряд не провязываем, а закрываем петли — у нас нитка начала работы встречается с ниткой конца работы.
Кончики связать и заправить на изнанке. Готово!
Мы научились вязать вариант попроще, теперь будем делать убавки на стопе, чтобы следок в любую обувь полез, когда на ногах только одни капроны.
На правой спице осталось 13 (17) п — убавить на стопе 4 петли: 2 вм, 1 л, 2 вм, 1 л, 2 вм, 1 л, 2 вм, 1 л. И через пару лиц рядов еще убавить с боков на стопе 2 петли.
Вариации на тему: стопу можно вязать не только лицевыми, можно и чулочной вязкой. Или рисом 1 на 1. Убавки можно «запрятать» в резинку. Можно после резинки вывязать дырочки для шнурочка. Можно по изнанке сделать кантик из лицевых петель, в образце эта деталь есть. Получается на лице «бортик». Все детали можно рассмотреть на фото.
Сколько бы не повторяли специалисты золотое правило цветовода - лучше недокормить, чем перекормить - все равно многие из нас его не соблюдают. В связи с этим нарушение этой заповеди - самая распространенная ошибка.
Всегда хочется, чтобы ребенок был одет с иголочки. Справиться с такой задачей помогут швейные хитрости, благодаря которым на обновках можно сэкономить. При этом вещи будут смотреться не хуже, а может и лучше покупных.
У кого после ремонта не осталось рулонов с обоями, тот, наверное, настоящий везунчик. Часто мы покупаем обои «с запасом» на форс-мажорные случаи и, конечно, для собственного спокойствия. Но, как показала практика, далеко не всегда дополнительные метры обоев оправданы – чаще всего они лежат без дела за шкафом (или на нём) долгие годы и пылятся. У некоторых хватает духу выкинуть ненужные рулоны, а кое-кто предлагает творчески подойти даже, казалось бы, к такой мелочи, как остатки обоев.
Можно ли сажать картофель в непаханую землю? Сегодня многим пожилым огородникам стало уже не под силу обрабатывать землю на участках, а возделывать свой картофель по-прежнему хочется, я по собственному опыту хочу ответить на такой вопрос. Сразу скажу – можно, хотя это один из нетрадиционных способов выращивания картофеля.
Кукуруза является сельскохозяйственной культурой и возделывается более 5 тыс. лет. Бывает земляничная кукуруза, скороспелая, ранняя, гибридная, поздняя, попкорн, сладкая, бондюэль, в том числе и кормовая.
Что может быть приятнее, чем рано утром в начале лета выйти на крыльцо на даче, вдохнуть полной грудью, пройтись босиком по росе. Послушать птиц. Но в хор птичьих голосов вплетаются кряхтенье и стенанья. На соседнем участке хозяйка собирает слизней...
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.