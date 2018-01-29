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Поделки на масленицу своими руками
По инф. zhenskoe-mnenie.ru   
29 Января 2018 г.
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В российской культуре принято устраивать народные гулянья в окончании зимы. Такие веселые проводы холодов названы Масленицей.

Праздник длится целую неделю. В местах общественных сборищ устраиваются ярмарки, игры, поются народные песни. Кульминацией веселья является сжигание соломенного чучела и поедание в огромном количестве блинов.

Куколка на масленицу своими руками

Куколка на масленицу своими руками

Таких куколок делали в каждой семье каждый год. Считалось, что за год кукла, находясь в доме, скопила много информации, защищая жителей от печали и горести, и ее нужно сжечь. В избе могло находиться много кукол, каждая из которых отвечала за конкретного человека или задачу. Им на смену ежегодно приходили новые самодельные тряпочные хранительницы очага.

Материалы и инструменты: кусочек ткани для платья, кусочек ткани для юбки и платка, синтетический наполнитель, толстая льняная нитка алого цвета, булавки.

Этап 1

Берется лоскут однотонной белой ткани. Из него вырезается квадрат со стороной 20 см. Из него будут изготовлены голова и туловище поделки на масленицу своими руками.

Этап 2

Из этого же лоскутка вырезаются два квадрата со сторонами 10 см для изготовления рук куколки.

Этап 3

Из лоскута яркой ткани вырезаются 2 квадрата со стороной 20 см. Это будет юбочка.

Этап 4

Платок вырезается из треугольного лоскутка. Длинная сторона треугольника равна 12 см.

Этап 5

Из синтетического наполнителя формируется мягкий шарик. Он устанавливается в центр белого квадратика. Затем ткань с шариком переворачиваются в воздухе. Одной рукой поддерживается шарик, а другой – ткань вокруг синтетического наполнителя складывается в подобие головы. С помощью алой нити затягивается подобие шеи под шариком. Нить затягивается строго по часовой стрелке. В этот прослеживается символизм движения солнца на небосклоне. Использование нити алого цвета тоже обязательно. В старину для защиты от темных сил использовался именно этот цвет, несущий в себе еще и силу огня со светом.

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Этап 6

Из маленьких белых квадратиков скручиваются ручки для поделки своими руками. Для этого ткань загибается так, как показано на рисунке.

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Этап 7

Алой ниткой кукле завязываются формы запястья. Тряпочные ручки приставляются к телу так, чтобы быть все время в положении вверх: они как бы тянутся к солнышку. За запястья потом куклу можно привязать и повесить ее в воздухе, что чаще всего раньше и делали.

Вся конструкция обматывается алой нитью по часовой стрелке.

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Этап 8

Два цветных квадратика для будущей юбочки сворачиваются пополам в треугольник.

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Этап 9

Поделка на масленицу своими руками укладывается на лоскутки так, как указано на рисунке.

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Этап 10

Визуальное туловище куколки оборачивается эти лоскутками.

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Таким образом, один треугольник ляжет внахлест, а другой – перекрутится с первым.

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Этап 11

Юбка обматывается алой нитью на талии по часовой стрелке.

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Этап 12

На куколку, сделанную своими руками, одевается платок и завязывается у шеи на узелок.

Получилась прелестная куколка на масленицу своими руками. Такие поделки часто дарили на весенний праздник друг другу родственники и подружки. Считалось, что во время плетения такой вещицы следует читать магический заговор без остановки, чтобы никакие лишние мысли не вошли в тело куколки. Такую хранительницу очага ставили на почетное место в доме или вешали у печки. Детишкам в ручки не давали играть. У них были свои особые детские куклы-мотанки.

Источник: zhenskoe-mnenie.ru

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