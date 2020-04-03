﻿﻿Подборка оригинальных идей рукоделия из подручных материалов

Всегда хочется, чтобы ребенок был одет с иголочки. Справиться с такой задачей помогут швейные хитрости, благодаря которым на обновках можно сэкономить. При этом вещи будут смотреться не хуже, а может и лучше...
Ручки на москитной сетке – одно из самых слабых мест у пластикового окна. Они очень быстро ломаются. Происходит это из-за пересыхания пластика. От высоких или низких температур он крошится, и держатели обламываются до...
Очень практичная и удобная многоразовая маска станет настоящим спасением в нелёгкое время. Легко сшить такую маску своими руками, особенно если в доме есть швейная машинка. Однако и вручную сшить тканевую маску не составит особого труда. Вам понадобится всего несколько простых материалов и немного...
Самое интересное рукоделие для дома своими руками гораздо проще, чем кажется неискушенным любительницам хэнд-мейда. Hand made дословно переводится, как ручная работа, то есть к hand made можно отнести абсолютно все виды рукоделия. Это может быть как изготовление коврика, так и варешки, связанные своими руками.
Если вы любите рукодельничать, добавить изюминку в интерьер вашего дома не составит труда. Представляем вам идеи не только для опытных рукодельниц, но и начинающих мастериц. Готовьте материалы и начинайте творить!
Декупаж мебели
В последнее время декупаж становится все популярнее, ведь это отличный способ обновить свою мебель и украсить интерьер квартиры. Для декупажа обычно используются фотографии, старые книги, газеты или журналы, ткань. Эти материалы закрашивают лаком или наклеивают на предметы мебели.
Декорирование стола
Декорирование комода
Такие поделки будут очень полезны в быту, а сделать их совсем несложно.
Самое интересное рукоделие для дома своими руками гораздо проще, чем кажется неискушенным любительницам хэнд-мейда. Hand made дословно переводится, как ручная работа, то есть к hand made можно отнести абсолютно все виды рукоделия. Это может быть как изготовление коврика, так и варешки, связанные своими руками.
Сейчас трудно кого-то чем-то удивить. Сувениры и вещи, сделанные своими руками, ценились во все времена. И вдвойне приятно, когда знаешь, что сувенир, изготовленный вручную, существует в единственном экземпляре, и ни у кого больше такого нет. Однако в данном случае есть одно «но» – не каждый сможет изготовить качественную и красивую вещь. У некоторых людей, художественные навыки отсутствуют напрочь. Не то что нарисовать что-нибудь, а даже срисовать не могу нормально... Но выход найдётся всегда, если хорошо подумать, и пол часика посидеть в интернете. Можно сделать довольно приличную вещь с помощью компьютера. Точнее компьютера, принтера и нехитрого набора инструментов. Речь пойдёт о переносе изображения с бумажного листа на деревянную основу (дощечку), которую в дальнейшем можно будет стилизовать как картину.
Цитрусовые деревья больше других подвержены нападению вредителей, поскольку их привлекательный сладкий аромат как магнитом манит к себе всех насекомых. Так как нападения непрошеных гостей сложно избежать, проще всего проводить профилактику их возникновения.
Все развлекаются на карантине по-разному. Например, Эллен Дедженерес (62) собирает пазлы и разучивает карточные фокусы (на ее смешные видео в Instagram можно серьезно залипнуть), другие – смотрят сериалы (надеемся, по нашим подборкам). А если твоя фантазия тебя подводит, то предлагаем попробовать себя в рукоделии.
Как только стало известно, что коронавирусом начали болеть не только в Китае, но и других странах, люди стали массово скупать медицинские маски, антисептики и другие товары, которые пригодятся во время карантина. Как результат, маски закончились, когда появятся новые партии – неизвестно. Поэтому многие начали задаваться вопросом, можно ли сделать медицинскую маску своими руками (наш сайт уже писал, кстати, как смастерить многоразовую тканевую маску).
Непривычная фoрма сoцветия банксии вызывает прoтивoречивую реакцию: на первый взгляд – ёршик для мытья стеклянных бутылoк, нo с другoй стoрoны – какoй же oчарoвательный ёршик, жёлтый, слoвнo пoсыпанный снегoм, лимoнный, вишнёвый в oранжевoй «юбoчке», алый, разделённый на рёбрышки, бежевo-растрёпанный, малинoвый с пушистыми зелёными шапoчками на кoнцах игoлoчек – неверoятные сoчетания цветoв и oттенкoв!
Ручки на москитной сетке – одно из самых слабых мест у пластикового окна. Они очень быстро ломаются. Происходит это из-за пересыхания пластика. От высоких или низких температур он крошится, и держатели обламываются до основания.
Для этого берут высокую емкость — железную, пластмассовую, деревянную — не столь важно, какую, главное, чтобы она была без дна и с проделанными отверстиями по окружности для того, чтобы почва имела возможность дышать, а на дне не застаивалась вода.
Цинерария (крестовник) – одно из тех садовых растений, что традиционно ценятся не за цветки, а за необыкновенно красивые, резные серебристые листья. Однако в культуре можно встретить виды и сорта с весьма эффектными цветками.
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