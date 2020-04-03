﻿﻿Подборка оригинальных идей рукоделия из подручных материалов

Самое интересное рукоделие для дома своими руками гораздо проще, чем кажется неискушенным любительницам хэнд-мейда. Hand made дословно переводится, как ручная работа, то есть к hand made можно отнести абсолютно все виды рукоделия. Это может быть как изготовление коврика, так и варешки, связанные своими руками.

Если вы любите рукодельничать, добавить изюминку в интерьер вашего дома не составит труда. Представляем вам идеи не только для опытных рукодельниц, но и начинающих мастериц. Готовьте материалы и начинайте творить!

Декупаж мебели

В последнее время декупаж становится все популярнее, ведь это отличный способ обновить свою мебель и украсить интерьер квартиры. Для декупажа обычно используются фотографии, старые книги, газеты или журналы, ткань. Эти материалы закрашивают лаком или наклеивают на предметы мебели.

Декорирование стола

Декорирование комода

Такие поделки будут очень полезны в быту, а сделать их совсем несложно.

По инф. cpykami.ru

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