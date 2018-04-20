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Плетение из трубочек для начинающих. Корзины
|По инф. podelki-rukami-svoimi.ru
|20 Апреля 2018 г.
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Кому что, а моя слабость — полезные и уникальные поделки для дома и дачи, которые можно сделать своими руками из подручных материалов. Это и экономия, и радость от хорошо проделанной ручной работы.
Наверняка у многих дома на балконе, в саду или в гараже имеется склад макулатуры(старые газеты, тетради). Хочу предложить вам смастерить очень симпатичные корзинки из газетных или обычных бумажных трубочек. Любой хозяйке пригодятся такие корзинки для хранения разных мелочушек и безделушек, а рукодельницы могут использовать самодельные корзины из трубочек для своих материалов для творчества: для нитей, красок, карандашей и всего прочего канцелярского.
Мастер класс по плетению корзин для начинающих
Начну с того, что делать такие корзинки своими руками невероятно просто и очень быстро! Каждая получиться особенной и неповторимой. Такую корзину можно наполнить цветами, конфетами или чем-то еще и преподнести в подарок близкому человеку. Также плетеные корзины пользуются популярностью на Пасху, в них складывают традиционные крашенные яйца и ставят корзину на стол или идут с ней в гости к родным.
В нашей статье вы узнаете, как можно сплести корзину из бумаги разных размеров и разной формы.
Начинаем с подготовки трубочек из оберточной бумаги (вы можете также использовать газетные трубочки).
Квадратная корзина
Затем начинаем плетение с донышка, после чего делаем стенки будущей корзины.
Первая корзина готова. Согласитесь, справиться даже начинающий!
Овальная корзина
Нужно вырезать из картонной коробки овал нужного вам размера, затем следуйте фото инструкции.
Наматываем слои трубочек из бумаги на основу, проклеивая каждый слой.
Круглая корзинка
Нестандартная корзина
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