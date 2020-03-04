Пасхальная корзиночка крючком

Комнатные растения часто сажают в подвесные кашпо. Существует ряд трудностей, которые могут осложнить процесс такого способа выращивания растений. Как же правильно оформить композицию и грамотно ухаживать за цветами в подвесных...
Многоярусный или вертикальный цветник – отличное решение, когда места на участке не так уж и много. Небольшой у основания, он тем не менее достаточно объемен для посадки растений и смотрится очень красиво. К тому же на таких клумбах все цветы находятся в равных условиях (влажность, тип почвы,...
Кажется, что до летних забот еще далеко, ан нет! - уже пора приниматься за выращивание рассады однолетних цветов, иначе летом можно остаться без бегонии, львиного зева, петунии и других очень красивых, но медленно развивающихся растений, которые без предварительного подращивания в наших условиях...
Довольно часто бывает так: решив начать разводить розы, садовод-любитель едет на рынок или в питомник и покупает розовый куст, который просто понравился внешне, или же продавец так расхвалил декоративные качества сорта, что сразу захотелось его приобрести. И очень часто это оказывается эффектная, но,...
Предлагаем связать такую корзинку к Великой Пасхе. В нее легко поместится кулич и 6 яичек, будет не только удобно, но и красиво. Не нужно больше ломать голову как красиво уложить эти атрибуты Пасхи.
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Вам понадобится 200 метров полиэфирного шнура диаметром 3 мм двух расцветок и крючок номер 5. ⠀ 1 ряд: в кольцо амигуруми вяжете 2 петли подъёма, два столбика с накидом, две воздушные петли, три столбика с накидом , две воздушные петли три столбика с накидом и так 6 раз
2 ряд: 2 воздушные петли, три столбика с накидом, две воздушные петли, пять столбиков с накидом, две воздушные петли, пять столбиков с накидом и так шесть раз
3 и последующие ряды прибавляете по два столбика с накидом, количество воздушных петель сохраняете между ними, их две так вяжете пока диаметр не будет 32 см
Делаете обвязку соединительными столбиками по внутреннему диаметру 14 см (фото в карусели). Важно количество петель должно совпадать с петлями на основном полотне поднимаете стеночки столбиками в раскол закрываете вязание соединительными столбиками или каким-то другим способом соединяете стороны внешнего круга с внутренней корзиночкой любым декоративным способом вяжете ручку поворотными рядами пришиваете ручки.
Вот и пришло то чудесное время года, когда наши чувства оживают в предвкушении весны и нового садоводческого сезона. Размышления о бренности людского бытия откладываются на следующую зиму, а нам пора заняться делом, и прежде всего – готовить рассаду.
В урожае картофеля прошлого года было много поврежденных клубней. Клубни были в дырках диаметром около 10-15 мм. Что это за повреждения? Можно ли будет в этом году сажать картофель на том же месте? А. Михалева
Араукария (Araucaria) – изящное деревце с ярко-зелеными иголками, практически единственный представитель обширного мира хвойных растений в комнатной культуре. Места ее естественного обитания Австралия, Южная Америка, Новая Зеландия. Может расти в природных условиях в Крыму и на Кавказе. Известно около 20 видов араукарии, многие из них достигают в природе до 50 метров в высоту.
Когда на кухне не хватает мест хранения, вас выручит нижняя часть навесного шкафчика и несколько стеклянных банок с жестяными крышками. В зависимости от объема банок, в них можно хранить специи, крупы, сахар, соль или какие-либо мелочи.
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