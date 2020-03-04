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Пасхальная корзиночка крючком
По инф. vk.com   
04 Марта 2020 г.
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Предлагаем связать такую корзинку к Великой Пасхе. В нее легко поместится кулич и 6 яичек, будет не только удобно, но и красиво. Не нужно больше ломать голову как красиво уложить эти атрибуты Пасхи.

Пасхальная корзиночка крючком

Вам понадобится 200 метров полиэфирного шнура диаметром 3 мм двух расцветок и крючок номер 5.

1 ряд: в кольцо амигуруми вяжете 2 петли подъёма, два столбика с накидом, две воздушные петли, три столбика с накидом , две воздушные петли три столбика с накидом и так 6 раз

2 ряд: 2 воздушные петли, три столбика с накидом, две воздушные петли, пять столбиков с накидом, две воздушные петли, пять столбиков с накидом и так шесть раз

3 и последующие ряды прибавляете по два столбика с накидом, количество воздушных петель сохраняете между ними, их две так вяжете пока диаметр не будет 32 см

Пасхальная корзиночка крючком

Пасхальная корзиночка крючком

Делаете обвязку соединительными столбиками по внутреннему диаметру 14 см (фото в карусели). Важно количество петель должно совпадать с петлями на основном полотне поднимаете стеночки столбиками в раскол закрываете вязание соединительными столбиками или каким-то другим способом соединяете стороны внешнего круга с внутренней корзиночкой любым  декоративным способом вяжете ручку поворотными рядами пришиваете ручки.

Корзиночка готова.

Пасхальная корзиночка крючком

По инф. vk.com

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