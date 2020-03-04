Пасхальная корзиночка крючком

Предлагаем связать такую корзинку к Великой Пасхе. В нее легко поместится кулич и 6 яичек, будет не только удобно, но и красиво. Не нужно больше ломать голову как красиво уложить эти атрибуты Пасхи.

Вам понадобится 200 метров полиэфирного шнура диаметром 3 мм двух расцветок и крючок номер 5.

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1 ряд: в кольцо амигуруми вяжете 2 петли подъёма, два столбика с накидом, две воздушные петли, три столбика с накидом , две воздушные петли три столбика с накидом и так 6 раз

2 ряд: 2 воздушные петли, три столбика с накидом, две воздушные петли, пять столбиков с накидом, две воздушные петли, пять столбиков с накидом и так шесть раз

3 и последующие ряды прибавляете по два столбика с накидом, количество воздушных петель сохраняете между ними, их две так вяжете пока диаметр не будет 32 см

Делаете обвязку соединительными столбиками по внутреннему диаметру 14 см (фото в карусели). Важно количество петель должно совпадать с петлями на основном полотне поднимаете стеночки столбиками в раскол закрываете вязание соединительными столбиками или каким-то другим способом соединяете стороны внешнего круга с внутренней корзиночкой любым декоративным способом вяжете ручку поворотными рядами пришиваете ручки.

Корзиночка готова.

По инф. vk.com

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