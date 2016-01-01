Отправляемся на поиски штор для гостиной

Пенсионеры – активные люди, которые могут не прекращать свою трудовую деятельность и после возрастного рубежа. Некоторым не сидится на месте и тогда, когда они вышли на заслуженный отдых. Подобные представители старшего возраста любят заниматься в группах здоровья, посещать культурные мероприятия и т.д. Но всегда приятно после бурно проведенного дня прийти домой. А если еще дом или квартира ухожены, тщательно продуманы интерьерные решения, возвращаться туда приятно вдвойне.

Гостиная – центральная часть квартиры или дома для любого хозяина. Здесь люди проводят много времени: общаются, встречают гостей, смотрят телевизор, отмечают праздники. Поэтому уют и гармония должны царить во всем. Часть этого функционала несут на себе шторы для гостиной. Сейчас подобрать их не сложно. Например, можно остановиться на готовых вариантах. Специализированные магазины предлагают не только большой выбор разных видов занавесей (по фактуре, цвету, размеру), но и порадуют клиента дополнительными деталями. Например, стильными подхватами, кистями или декоративными бабочками. Часто готовые изделия реализуют уже на люверсах (это металлические или пластиковые кольца для крепления штор), что тоже очень удобно. Поход в магазин можно предварить сделанными заранее фотографиями своего интерьера, чтобы дизайнерам было легче сориентироваться, предлагая готовые варианты.

Заказать пошив штор для гостиной в ателье – тоже хорошая идея. К работающим там специалистам фотографии своего обустраиваемого помещения тоже лучше захватить с собой. Или вызвать дизайнера на дом – такая услуга уже не редкость в пошивочных студиях. С мастером важно поговорить о характеристиках тканей, чтобы они были износостойкими, стильными, соответствовали и гармонировали с интерьером предлагаемой гостиной.

В какой-то степени в роли дизайнера может выступить и сам хозяин, если отправится искать ткани для штор в соответствии со своими собственными представлениями. Для большей уверенности можно перед походом по магазинам посмотреть вариации сочетаний разных по параметрам занавесей в Интернете.

Также мастерицам на все руки будет интересно изготовить шторы для гостиной лично. Конечно, опыт в шитье приветствуется, но можно и просто с пошива занавесей открыть новое для себя увлечение. А если начинание не ограничится одним комплектом, а пошив станет обретенной профессией для предстоящих золотых лет, это будет вообще здорово!

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