Небольшой откидной парник с креплением к стене 

Консервные банки ничего не стоят, но они прочны, легки в уходе, а их форма как раз подходит для хранения всевозможных лопаток, поварёшек, вилок, ложек и других приборов. Если приложить немного усилий и креатива, из них можно сделать удобный и симпатичный органайзер, который, если уж и не впишется в интерьер городской кухни, то точно приживётся на даче. А еще органайзер, сделанный своими руками из банок, можно использовать для хранения инструментов, кисточек, фломастеров и других мелочей.