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Модная женская сумочка из бельевой веревке
По инф. cpykami.ru   
09 Апреля 2020 г.
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Думали ли вы, что полноценную, симпатичную и модную женскую сумочку можно изготовить за один час? Притом основным материалом для неё выступит... верёвка! Смотрится такая сумочка очень красиво, необычно и свежо. Вы можете украсить её по своему усмотрению абсолютно любым декором! Давайте вместе узнаем, как сделать сумку из ничего всего за один час.

Модная женская сумочка из бельевой веревке

Основные материалы — это верёвка и горячий клей-пистолет. Остальные материалы — по желанию (декор, цепочка, замок и т. д.). Итак, первым делом следует скрутить улитку из верёвки и проклеить края горячим клеем. Размер круга зависит от размера будущей сумочки.

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Понадобится два одинаковых круга.

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Украшаем, по желанию, будущую сумочку пряжей, бусинами и другим декором.

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Начинаем формировать стенки сумки, для этого клеим верёвку в несколько рядов. Толщина зависит исключительно от ваших целей.

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Второй круг приклеим на первый.

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Прицепляем цепочку.

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Сумочка за час готова! Оцените работу мастерицы:

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Подробнее о том, как сделать круглую сумку из верёвки, смотрите в видео ниже:

По инф. cpykami.ru

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  • Модная женская сумочка из бельевой веревке
    Думали ли вы, что полноценную, симпатичную и модную женскую сумочку можно изготовить за один час? Притом основным материалом для неё выступит... верёвка! Смотрится такая сумочка очень красиво, необычно и свежо. Вы можете украсить её по своему усмотрению абсолютно любым декором! Давайте вместе узнаем, как сделать сумку из ничего всего за один час.
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