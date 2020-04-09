Модная женская сумочка из бельевой веревке

Думали ли вы, что полноценную, симпатичную и модную женскую сумочку можно изготовить за один час? Притом основным материалом для неё выступит... верёвка! Смотрится такая сумочка очень красиво, необычно и свежо. Вы можете украсить её по своему усмотрению абсолютно любым декором! Давайте вместе узнаем, как сделать сумку из ничего всего за один час.

Основные материалы — это верёвка и горячий клей-пистолет. Остальные материалы — по желанию (декор, цепочка, замок и т. д.). Итак, первым делом следует скрутить улитку из верёвки и проклеить края горячим клеем. Размер круга зависит от размера будущей сумочки.

Понадобится два одинаковых круга.

Украшаем, по желанию, будущую сумочку пряжей, бусинами и другим декором.

Начинаем формировать стенки сумки, для этого клеим верёвку в несколько рядов. Толщина зависит исключительно от ваших целей.

Второй круг приклеим на первый.

Прицепляем цепочку.

Сумочка за час готова! Оцените работу мастерицы:

Подробнее о том, как сделать круглую сумку из верёвки, смотрите в видео ниже:

По инф. cpykami.ru

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