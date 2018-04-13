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Многоярусная клумба своими руками (видео)
По инф. zhenskiysait.ru   
13 Апреля 2018 г.
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Помимо обычного стандартного оформления своего участка, можно смастерить клумбу в виде пирамиды с четырьмя ярусами, а для создания такого замечательной вертикальной грядки достаточно будет всего лишь купить самую обыкновенную бордюрную ленту, длиной 9 м, а шириной 20 см.

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Процесс создания многоярусной клумбы пошагово на видео.

Источник: zhenskiysait.ru

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