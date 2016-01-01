«Крокодиловый» цветок

Простой в вязании объемный цветок, лепестки которого похожи на чешуйки узора «крокодиловая кожа». Он отлично подойдет в качестве декора к вещам, связанным с использованием такого узора.

Цветок можно вязать из пряжи любой толщины.

Используемые сокращения:

в.п. — воздушная петля

ПС — полустолбик с накидом

СБН — столбик без накида

СН — столбик с накидом

СС — соединительный столбик

7 в.п., замкнуть в кольцо с помощью СС в первую в.п.

1 р.: *10 в.п., СС в след. в.п., повторять от * до конца ряда, СС в первую в.п. — (итого 7 арок из 10 в.п.)

2 р.: (СБН, ПС, 8 СН, 2 в.п., 8 СН, ПС, СБН) в первую арку из 10 в.п., *(СБН, ПС, 8 СН, 2 в.п., 8 СН, ПС, СБН) в следующую арку из 10 в.п., повторять от * до конца ряда, СС в первый СБН. Завершить работу, оставив хвостик подлиннее для пришивания пуговицы. — (итого 7 лепестков)

Окончание. Пришить пуговку в центр цветка.

Источник: vk.com

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