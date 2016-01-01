Крыша поехала? Пора срочно ее менять!

Рано или поздно все владельцы частных домов сталкиваются с необходимостью полностью или частично реконструировать кровлю. Чаще всего из-за ветхости (как говорится, дотянули...), кровля местами прогнила и появились протечки, а иногда просто потому, что захотелось чего-то нового. В любом случае, не стоит откладывать ремонт, просто подойти к нему нужно с максимальной долей ответственности. А пока не наступил теплый сезон для проведения монтажных работ, есть время присмотреться к современным кровельным материалам и выбрать наиболее подходящий по качеству, цене и эстетической привлекательности.

По большому счету, любой современный кровельный материал, будь то металлочерепица, шифер или дерево, хорошо справляется со своей главной задачей - защитой от атмосферных воздействий. Поэтому внимание стоит обратить на другие факторы: простоту монтажа (это особенно важно, если вы собираетесь стелить крышу самостоятельно), стоимость и внешний вид. С точки зрения эстетики, явное преимущество остается все-таки за черепицей – сегодня она представлены в таком разнообразии цветов и фактур, что глаза разбегаются. А поскольку крыша издавна считается пятым фасадом дома, хочется, чтобы она при всей своей функциональности еще и выглядела нарядно.

Пожалуй, самым оптимальным вариантом по соотношению цена/качество/красота является металлочерепица. Надежность и практичность этого кровельного материала выражается в его способности выдерживать температуры от -50 до +120 градусов, устойчивости к атмосферным осадкам, пожаробезопасности, а также в простоте монтажа за счет малого веса. На рынке металлочерепичная кровля сегодня представлена почти двухсот различных оттенков, а поверхность может быть матовой или глянцевой. Единственный минус, который отмечают некоторые специалисты, это низкая шумоизоляция. Так что если не любите слушать стук дождя по крыше, присмотритесь к другим материалам.

Например, у гибкой черепицы, состоящей из стеклохолста, битума и цветного гранулята, отличная звукоизоляция. Также среди достоинств можно назвать устойчивость к гниению и пластичность при монтаже, хотя при этом потребуется обязательная сплошная обрешетка. Однако по таким параметрам, как долговечность, стойкость к УФ-лучам и пожаробезопасность, она немного проигрывает металлочерепице. Можно рассмотреть варианты и других видов черепиц, к примеру, керамическую или цементно-песчаную. Керамическая кровля экологична и крайне долговечна, но в силу большого веса требует хорошего фундамента и усиленной стропильной системы. Стоит учесть, что стоимость этого материала довольно высока. Что касается цементно-песчаной черепицы - по свойствам она схожа с керамической, но стоит дешевле. Материал уступает керамике в прочности, зато более морозостойкий, устойчив к гниению и коррозии, предлагается разных оттенков.

Конечно, выбор материалов сейчас разнообразен, существуют же еще такие традиционные, хотя и устаревшие виды кровли, как шифер или дерево. Однако до наступления тепла еще есть время тщательно разобраться в современных кровельных материалах и выбрать подходящий.

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ МАСТЕРА И МАСТЕРИЦЫ, САДОВОДА И ОГОРОДНИКА

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ