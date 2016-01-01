ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
НА КАЛЕНДАРЕ
ОБЩЕНИЕ
ПОДРОБНОСТИ
ДЛЯ ДУШИ

ПАРТНЕРСТВО

Крыша поехала? Пора срочно ее менять!
Иван Жданов   
Изменить размер шрифта

Рано или поздно все владельцы частных домов сталкиваются с необходимостью полностью или частично реконструировать кровлю. Чаще всего из-за ветхости (как говорится, дотянули...), кровля местами прогнила и появились протечки, а иногда просто потому, что захотелось чего-то нового. В любом случае, не стоит откладывать ремонт, просто подойти к нему нужно с максимальной долей ответственности. А пока не наступил теплый сезон для проведения монтажных работ, есть время присмотреться к современным кровельным материалам и выбрать наиболее подходящий по качеству, цене и эстетической привлекательности.

По большому счету, любой современный кровельный материал, будь то металлочерепица, шифер или дерево, хорошо справляется со своей главной задачей - защитой от атмосферных воздействий. Поэтому внимание стоит обратить на другие факторы: простоту монтажа (это особенно важно, если вы собираетесь стелить крышу самостоятельно), стоимость и внешний вид. С точки зрения эстетики, явное преимущество остается все-таки за черепицей – сегодня она представлены в таком разнообразии цветов и фактур, что глаза разбегаются. А поскольку крыша издавна считается пятым фасадом дома, хочется, чтобы она при всей своей функциональности еще и выглядела нарядно.

металлочерепица

Пожалуй, самым оптимальным вариантом по соотношению цена/качество/красота является металлочерепица. Надежность и практичность этого кровельного материала выражается в его способности выдерживать температуры от -50 до +120 градусов, устойчивости к атмосферным осадкам, пожаробезопасности, а также в простоте монтажа за счет малого веса. На рынке металлочерепичная кровля сегодня представлена почти двухсот различных оттенков, а поверхность может быть матовой или глянцевой. Единственный минус, который отмечают некоторые специалисты, это низкая шумоизоляция. Так что если не любите слушать стук дождя по крыше, присмотритесь к другим материалам.

Например, у гибкой черепицы, состоящей из стеклохолста, битума и цветного гранулята, отличная звукоизоляция. Также среди достоинств можно назвать устойчивость к гниению и пластичность при монтаже, хотя при этом потребуется обязательная сплошная обрешетка. Однако по таким параметрам, как долговечность, стойкость к УФ-лучам и пожаробезопасность, она немного проигрывает металлочерепице. Можно рассмотреть варианты и других видов черепиц, к примеру, керамическую или цементно-песчаную. Керамическая кровля экологична и крайне долговечна, но в силу большого веса требует хорошего фундамента и усиленной стропильной системы. Стоит учесть, что стоимость этого материала довольно высока. Что касается цементно-песчаной черепицы - по свойствам она схожа с керамической, но стоит дешевле. Материал уступает керамике в прочности, зато более морозостойкий, устойчив к гниению и коррозии, предлагается разных оттенков.

Конечно, выбор материалов сейчас разнообразен, существуют же еще такие традиционные, хотя и устаревшие виды кровли, как шифер или дерево. Однако до наступления тепла еще есть время тщательно разобраться в современных кровельных материалах и выбрать подходящий.

  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ МАСТЕРА И МАСТЕРИЦЫ, САДОВОДА И ОГОРОДНИКА Домашнему мастеруДомашнему мастеру: книги и товары Рукодельница Мода для пожилых Полезные мелочи Хозяйке и рукодельнице: книги и товары Наша клумба На грядкахВ саду Дачнику на заметку Сохраняем урожай На подоконнике Товары для садоводов Книги по садоводству
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

 