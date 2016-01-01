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Кожаные мини сумки
|По инф. rukikryki.ru
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Мини-сумка, которую мы предлагаем сделать в данном мастер-классе, очень удобна. Все необходимые мелкие предметы, например, ключи, деньги и телефон будут находиться при вас и у вас на виду, а руки при этом останутся свободными. Размеры данного изделия вы можете регулировать самостоятельно, к тому же выкройка его элементарна, и построить ее никакого труда не составит. Все подробности процесса изготовления мини-сумки из кожи своими руками в приведенной пошаговой инструкции.
Мини сумки своими руками
Материалы
Перед началом работы, проверьте наличие:
Шаг 1. На листе бумаги нарисуйте желаемые размеры будущей сумки и ее общий вид. Подготовьте выкройку. Она будет состоять из основного полотна, представляющего собой заднюю и переднюю стенки сумки, а также дна с припуском на швы. Также понадобятся по две пары ремешков разной длины.
Шаг 2. На рабочем столе разровняйте имеющийся у вас материал. Приложите к нему заготовленные выкройки и вырежьте составляющие детали сумки.
Шаг 3. Обработайте вырезанные заготовки маслом животного происхождения для кожи. Если вы используете синтетические материалы, пропустите этот шаг.
Шаг 4. Сшейте сумку, предварительно пробойником наметив линии строчек. Наружные края изделия подогните вовнутрь и также прошейте.
Шаг 5. Кнопками прикрепите к сумке малые петли, не забыв продеть в них металлические рамки.
Шаг 6. Через рамки пропустите и длинные петли, также закрепив их заклепками.
Сумка готова!
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