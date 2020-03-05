Корзинка из шпагата своими руками

Из обычного шпагата можно своими руками сплести корзинку.

Для изготовления корзинки понадобятся: 20-25 метров 5-ти миллиметрового шпагата, ножницы и форма (глубокая миска, по которой плести).

Сделать 12 отрезов веревки по 65 см каждый.

Расположить 11 веревок в виде креста: 5 веревок - горизонтально и 6 вертикально. Двенадцатой веревкой закрепить в середине. Это будет каркас корзины.

Теперь можно начинать плести. Для этого закрепить основную в середине.

Плести следует по кругу между веревками каркаса.

Чтобы было удобней формировать будущую корзинку, можно использовать любую миску и плести по ней.

Когда корзинка станет нужной высоты, закрепить основную нить.

Нити каркаса также надо закрепить, оборачивая каждую нить вокруг последних двух рядов.

Подворачивать надо по направлению внутрь корзинки.

Корзинка готова, можно заполнить её конфетами, фруктами или чем пожелаете.

По инф. vk.com

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