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Корзинка из шпагата своими руками
По инф. vk.com   
05 Марта 2020 г.
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Из обычного шпагата можно своими руками сплести корзинку.

Корзинка из шпагата своими руками

Для изготовления корзинки понадобятся: 20-25 метров 5-ти миллиметрового шпагата, ножницы и форма (глубокая миска, по которой плести).

Корзинка из шпагата своими руками

Сделать 12 отрезов веревки по 65 см каждый.

Расположить 11 веревок в виде креста: 5 веревок - горизонтально и 6 вертикально. Двенадцатой веревкой закрепить в середине. Это будет каркас корзины.

Корзинка из шпагата своими руками

Теперь можно начинать плести. Для этого закрепить основную в середине.

Корзинка из шпагата своими руками

Плести следует по кругу между веревками каркаса.

Корзинка из шпагата своими руками

Чтобы было удобней формировать будущую корзинку, можно использовать любую миску и плести по ней.

Корзинка из шпагата своими руками

Когда корзинка станет нужной высоты, закрепить основную нить.

Корзинка из шпагата своими руками

Нити каркаса также надо закрепить, оборачивая каждую нить вокруг последних двух рядов.

Подворачивать надо по направлению внутрь корзинки.

Корзинка из шпагата своими руками

Корзинка готова, можно заполнить её конфетами, фруктами или чем пожелаете.

По инф. vk.com

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