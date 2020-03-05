Корзинка из шпагата своими руками

Комнатные растения часто сажают в подвесные кашпо. Существует ряд трудностей, которые могут осложнить процесс такого способа выращивания растений. Как же правильно оформить композицию и грамотно ухаживать за цветами в подвесных...
Многоярусный или вертикальный цветник – отличное решение, когда места на участке не так уж и много. Небольшой у основания, он тем не менее достаточно объемен для посадки растений и смотрится очень красиво. К тому же на таких клумбах все цветы находятся в равных условиях (влажность, тип почвы,...
Довольно часто бывает так: решив начать разводить розы, садовод-любитель едет на рынок или в питомник и покупает розовый куст, который просто понравился внешне, или же продавец так расхвалил декоративные качества сорта, что сразу захотелось его приобрести. И очень часто это оказывается эффектная, но,...
Вот и пришло то чудесное время года, когда наши чувства оживают в предвкушении весны и нового садоводческого сезона. Размышления о бренности людского бытия откладываются на следующую зиму, а нам пора заняться делом, и прежде всего – готовить рассаду.
В урожае картофеля прошлого года было много поврежденных клубней. Клубни были в дырках диаметром около 10-15 мм. Что это за повреждения? Можно ли будет в этом году сажать картофель на том же месте? А. Михалева
Араукария (Araucaria) – изящное деревце с ярко-зелеными иголками, практически единственный представитель обширного мира хвойных растений в комнатной культуре. Места ее естественного обитания Австралия, Южная Америка, Новая Зеландия. Может расти в природных условиях в Крыму и на Кавказе. Известно около 20 видов араукарии, многие из них достигают в природе до 50 метров в высоту.
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